В своих публикациях ИА REGNUM неоднократно отмечало негативные тенденции роста в Белоруссии агрессивного национализма и русофобии, которые стали проявляться после Русской весны 2014 года на Украине. Тем не менее никакой реакции властей на эти процессы не следует, что позволяет белорусским националистам продолжать травлю инакомыслящих.

Иван Шилов ИА REGNUM СМИ

Как стало известно ИА REGNUM, недавно они подали заявление в управление КГБ по Витебской области и некоторые другие органы местной власти на сопредседателя общественной инициативы «Гражданское согласие» Артёма Агафонова за проведенный в Витебске круглый стол на тему «Демократия и права человека в Белоруссии».

«Гражданское согласие» успело провести в Белоруссии несколько круглых столов для поиска тех точек общественного диалога, которые бы позволили различным общественным и политическим силам уберечь страну от украинского варианта развития событий. Однако, судя по всему, эта инициатива вписывается в интересы не всех общественно-политических сил Белоруссии.

Об этом и о других проблемах идеологии, патриотизма, состояния общественно-политической сферы страны в интервью ИА REGNUM рассказал сопредседатель общественной инициативы «Гражданское согласие» Артём Агафонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Белая Русь

Это свидетельство моральной и политической деградации белорусской оппозиции. Заявление подавали представители четырех крупных правых оппозиционных структур — «Объединенная гражданская партия» (ОГП), «Белорусский народный фронт» (БНФ), «Белорусские христианские демократы» (БХД) и движение «За Свободу». То, что считается оппозиционным мейнстримом. Еще несколько лет назад представить себе такое было невозможно. Аргументация у них откровенно бредовая. Они протестуют против «вмешательства пророссийских марионеточных организаций и финансируемой россиянами агентуры» в общественную жизнь области. Звучит, как привет из 37-го.

Дай им волю — они бы половину страны в лагеря отправили как агентуру. Я такой же гражданин Белоруссии, как и они. И имею не меньшее право участвовать в общественно-политической жизни как страны, так и любого из ее регионов.

Символично, что темой круглого стола были демократия и права человека в Белоруссии. И всё проходило вполне демократично, люди обменивались мнениями, старались донести свою позицию и понять чужую. Никто не вел никакой пропаганды и не пытался навязать свою точку зрения. После мероприятия в ресторане гостиницы, мы все вместе: националисты, коммунисты, оппозиционеры и сторонники власти, собрались и выпили за диалог, мир и единство страны.

Видимо, заявление подали те, кому не нужны ни единство, ни мир, ни демократия и права человека. К диалогу они не способны — поэтому предпочитают видеть оппонентов с закрытым ртом, а лучше — не на свободе.

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Ситуация сложная. Существует агрессивное, крикливое и консолидированное меньшинство, очень нетерпимое к чужому мнению и тоталитарное по своей сути. Именно оно организовывает травлю неугодных политиков и простых граждан, не принимающих их идеологию. Они пытаются присвоить себе монополию на национальную идею, патриотизм, хотя не нужно большого ума, чтобы понять, что их деятельность противоречит национальным интересам, а реализация их идей может привести белорусскую государственность к краху.

С другой стороны, патриотические силы разрознены, расслаблены, привыкли уповать на государство. В этом я вижу проблему. Стране нужно активное, консолидированное, патриотически настроенное гражданское общество, способное конкурировать с националистами на идеологическом, организационном, информационном и правовом поле.

Это часть мощной информационной атаки, направленной как против белорусской армии, так и против российско-белорусского военного сотрудничества. Внутри Белоруссии, кроме истерики вокруг учений, только за последние четыре месяца имели место информационная кампания против военных парадов, дикий антиармейский вброс про 137 офицеров — потенциальных агентов Кремля и, наконец, недавняя шумиха вокруг дедовщины, также явно скоординированная и управляемая.

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Идет геополитическое противоборство сверхдержав. В рамках этого противоборства идет борьба за Белоруссию, за то, чтобы оторвать ее от России, поссорить, натравить белорусов на русских, как это было сделано на Украине. Естественно, для самой Белоруссии это будет национальная катастрофа, но отечественные русофобы этого либо не понимают, либо являются послушными марионетками.

Что касается властей — в стране непростая экономическая ситуация. Мы — маленькая страна с экспортно ориентированной экономикой, очень чувствительной к ситуации на внешних рынках и не слишком устойчивой. Будучи транзитной страной между Европой и Россией, мы заинтересованы и в хороших отношениях с Западом. И Запад выдвигает политические требования, с которыми, видимо, власть вынуждена считаться. Закрывать глаза на националистов — одно из них.

Это тактика. Александр Лукашенко вообще большой прагматик, хорошо умеет считать деньги и понимает, что уход от России будет означать неминуемый и скорый социально-экономический, а вслед за ним и общественно-политический коллапс Белоруссии. Но вместе с тем он заинтересован и в европейских рынках, европейских инвестициях, создании в Белоруссии западных производств и транзите западных товаров в Россию (как, впрочем, и в обратном направлении). Игра на противоречиях между Россией и Западом — часть этой тактики.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Это очень тревожный прецедент. Я не вижу в их публикациях ничего криминального. Они были критичными, порой резкими, спорными, неприятными для оппонентов. Но никакого разжигания ненависти там нет. Их высказывания могут быть основанием для полемики, а не для уголовного преследования. О причинах преследования могу только догадываться.

Дело публицистов обнажило еще одну проблему — их беззащитность. За редчайшим исключением, вся белорусская правозащитная система является политически ангажированной и направленной исключительно на обслуживание интересов прозападной оппозиции. Отечественные правозащитники готовы защищать кого угодно — хоть хулигана, хоть коррумпированного таможенника, но закрывают глаза на откровенно политическое преследование, если оно направлено против людей с пророссийскими взглядами. Да и Запад борется за своих энергичнее, чем Россия.

Интеграция такого масштаба простой быть не может. У каждой из стран — свои интересы, нередко противоположные. Есть множество вопросов, по которым нужно договариваться, искать компромисс, проявлять политическую волю. Самый показательный пример — единый энергетический рынок. Белоруссия в нем кровно заинтересована и регулярно поднимает этот вопрос на всех совещаниях. В то же время выгода России от продажи энергоносителей по внутренним ценам вовсе не очевидна. Поэтому идет торг. И таких вопросов — сотни, если не тысячи.

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