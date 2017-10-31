Образование Евразийского экономического союза привело к особому развитию миграционных процессов. Жители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России имеют целый ряд преимуществ при работе на территории этих государств по сравнению с гражданами других стран, например, Таджикистана и Узбекистана. Они не нуждаются в получении разрешений (патентов) на осуществление трудовой деятельности, подтверждении дипломов и квалификаций по большинству специальностей. Между тем часть коренного населения России настороженно относится к мигрантам. Внешнеполитическая ситуация, террористические угрозы порождают страхи.

Stabilisation UnitDFID Мигранты

Миграционный поток

По данным Управления федеральной миграционной службы, естественный миграционный прирост населения в Российской Федерации на протяжении 2011—2014 гг. составлял около 300 тысяч человек в год (0,2% от общего числа населения). В 2015—2016 годах миграционные потоки сократились в связи с международным кризисом. С 2016 года по 2017 год в России почти на 1 миллион возросло число вставших на миграционный учёт иностранных граждан и лиц без гражданства.

В первом полугодии 2017 года через оренбургский участок границы в РФ проследовало 1,3 млн человек. Непосредственно на территории Оренбургской области на миграционный учёт поставлено 54 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства. За этот же период снято с миграционного учёта 36 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства, следовательно, 18 тыс. иностранных граждан в области остались. Наибольшее количество иностранных граждан прибыло на территорию региона и поставлено на миграционный учёт по месту пребывания из Узбекистана — 25 тыс. человек, Таджикистана — 9 тыс. человек, Казахстана — 9 тыс. человек, Азербайджана — около 3 тыс. человек.

Портрет оренбургского мигранта

Согласно данным социологического исследования, трудовой мигрант, работающий в регионе, — это женатый мужчина в районе 30 лет с неполным средним, средним или средним специальным образованием, занятый в торговле или строительстве, не употребляющий спиртного, посещающий мечеть, религиозный, но мало интересующийся политикой.

«Большое количество мигрантов посещают мечеть, но повальной радикализации нами не обнаружено. К нам едут люди, чтобы заработать деньги и прокормить свою семью на родине», — подчеркнул директор НИИ истории и этнографии Южного Урала ОГУ Веналий Амелин.

Руководитель сектора изучения миграционных и интеграционных процессов Института социологии РАН (Москва) Владимир Мукомель также заметил, что подавляющее большинство мигрантов считают себя верующими, но воцерковлённость мигрантов не так высока, так как мечети и церкви они посещают редко.

Доктор исторических наук, профессор Академии наук Республики Таджикистан Музаффар Олимов озвучил причины, по которым, по его мнению, трудовые мигранты попадают под влияние вербовщиков-радикалов. Среди них — недостаточный уровень образования, нелегальная трудовая деятельность и проявления случаев национализма, с которым некоторые из них сталкиваются.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Толерантность или мигрантофобия?

По данным социологов, практически у каждого второго россиянина отмечается нетерпимое отношение к той или иной категории трудовых мигрантов, приезжающих в Россию. Другая половина участников соцопросов, напротив, демонстрирует хорошее и толерантное отношение к иммиграции.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры философии, политологии, культурологии Оренбургского института (филиала) Московского государственного юридического университета Галина Шешукова, основная масса населения области проявляет вполне терпимое отношение к инонациональной среде оренбургского социума.

Не испытывают недоброжелательного отношения к представителям других национальностей 61% респондентов — жителей области; испытывают неприязнь к представителям некоторых национальностей 32%. Наиболее высокий уровень нетолерантности в возрастной группе 18—29 лет — 40% испытывают неприязнь к представителям некоторых национальностей.

Самый низкий уровень нетолерантности в возрастной группе 60 лет и старше — 26% испытывают неприязнь к представителям некоторых национальностей.

Вместе с тем Галина Шешукова подчеркнула, что контрольный вопрос о возможных формах коммуникации жителей области с мигрантами позволяет выявить уровень толерантности со стороны жителей области к тем мигрантам, которые уже приехали и живут на территории области. В качестве партнера по работе согласны принять мигранта 48% респондентов (не согласны 35%); в качестве соседа по дому — 53% (не согласны 34%); в качестве одноклассника ребенка — 58% (не согласны — 27%); в качестве зятя или невестки — всего 19% (не согласны 61%).

По трём позициям (принять мигранта в качестве соседа, партнера по работе, одноклассника ребенка) уровень мигрантофобии в среднем составляет треть населения. По поводу готовности оренбуржцев принять в семью мигранта можно сказать, что и в советское время количество межнациональных браков составляло 14—16%. Препятствием тогда были не столько конфессиональные, сколько культурные и бытовые различия.

Стоит отметить, что в большей степени отрицают возможность и необходимость бытовых коммуникаций с мигрантами противники приезда иностранцев в регион. Почти половина респондентов (46%) считает, что процедуры получения вида на жительство и российского гражданства мигрантами из Центральной Азии и Азербайджана нужно усложнять, около 70% опрошенных в 2017 году считают, что приток приезжающих надо ограничить. Вместе с тем уровень толерантности населения региона выше, чем в целом по России.

Добавим, с 26 августа по 7 сентября 2017 года на территории Оренбургской области был проведен социологический опрос по теме «Социальный облик мигрантов из Центральной Азии и Азербайджана, факторы культурной интеграции и религиозной радикализации». В нем участвовало население Оренбуржья — 354 респондента и мигранты (включая школьников — детей мигрантов) — 148 респондентов.

Интерес к русскому языку

Согласно результатам социсследований, в странах Центральной Азии увеличился интерес к русскому языку, в трудовых коллективах мигрантов язык общения, как правило, русский или используется двуязычие. По мнению Владимира Мукомеля, процесс адаптации и интеграции мигрантов происходит именно на рынке труда. Все же остальные институты — здравоохранения, образования, правоохранительные органы, как считают социологи, работают не очень продуктивно.

«Политика адаптации и интеграции должна выйти на передний план, иначе мы столкнемся с социальными и политическими вызовами, обусловленными тем, что ожидания мигрантов не совпадают с ожиданиями принимающего населения», — считает Мукомель.

Собственно, интерес к русскому языку объясним. С 2015 года иностранных работников обязали сдавать экзамены на знание русского языка. Кроме того, в знании языка заинтересованы и сами мигранты. В последние годы возрастает доля тех, кто приезжает в Россию, чтобы остаться здесь жить. Поэтому знание языка необходимо.

При изучении русского языка мигранты испытывают зачастую большие сложности. По словам декана филологического факультета Оренбургского государственного педагогического университета Ольги Косяновой, у большинства иностранцев нет навыков сдачи тестов. Не все умеют абстрагироваться от своей личности, теряются, если нужно смоделировать ситуацию, в которой они никогда не были (к примеру, при ответах на вопросы, куда они хотят поехать отдыхать или в каком отеле проживать).

«Волна мигрантов не захлестнёт Россию»

По новому прогнозу Минэкономразвития (МЭР) за пять лет (2016—2020 гг.) численность трудоспособного населения снизится на 3 миллиона человек. Демографическая нагрузка увеличится с 752 нетрудоспособных на 1000 лиц трудоспособного возраста в 2016 году до 834 на 1000 в 2020 году. Предлагаемые выходы — повышение пенсионного возраста и производительности труда — непопулярны среди населения и затратны.

«На мой взгляд, в нынешней миграционной ситуации исключительно важна грамотная миграционная политика в РФ, которая базируется на соответствующем законодательстве. Нужно учитывать и международный опыт миграционной политики. Миграционный кризис в Европе также влияет на оценки миграции в РФ. В условиях экономического кризиса и сложной международной обстановки для РФ нужна эффективная миграционная политика», — отметила Галина Шешукова.

Страхи, что Россию захлестнёт миграционная волна, безосновательны.

«Волна миграции, подобная той, которая захлестнула европейские страны, в России исключена, — уверен Владимир Мукомель. — К нам едут граждане бывших союзных республик, которые ориентированы на заработки. Они понимают, что никаких социальных пособий в России нет, и это стимулирует их творческие способности».