Заявление НАТО по поводу C-400: Последствия будут

Согласно газете Karınca, председатель Военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что у покупки Турцией у России систем С-400 будут свои «последствия». Подчеркнув, что каждая страна «свободна» сама принимать решения, касающиеся самообороны, Павел отметил, что контракт на закупку систем противовоздушной обороны у России для Анкары идет в соответствии с принимаемыми в странах НАТО принципами систем ПВО. «К приобретению оборонного оборудования применим принцип независимости. Однако, как страны независимы в принятии решений, так же они ответственны и в принятии последствий своих решений», — предупредил председатель Военного комитета НАТО. Также он заявил, что возможно появятся и другие технические ограничения.

Новый период в турецкой политической жизни: «Хорошая партия»

Как сообщает новостной портал SHABER3, глава министерства внутренних дел Турции Мерал Акшенер (в прошлом — депутат Партии националистического движения) создала новую партию. На первом съезде силы было объявлено ее название — «Хорошая партия». Слоганом выбраны слова: «В Турции все будет хорошо». На съезде озвучили программу и список основателей, состоящий из 200 человек. Логотипом партии стало солнце с восемью лучами вокруг него. Основные цели в программе отмечены так: «Хорошая Турция», «Демократия и право», «Общество», «Государственное управление», «Внутренняя и внешняя безопасность», «Учреждения», «Внешняя политика» и «Цели». В своем первом выступлении Акшенер заявила: «Мы сказали себе еще до референдума, что партия будет, и это свершилось. Если говорить о Турции, то герои — мои друзья по этому делу, герои — это вы. 21 месяц вы боретесь, решительно, с честью и верой. Тем, кто прав, Аллах всегда поможет, я знаю, он поможет и нам…». После учреждения новой силы распределение мест в парламенте изменится, отныне 5 депутатов будут представлять «Хорошую партию».

Решение по поводу референдума в Эрбиле

Региональное правительство Иракского Курдистана, основываясь на Конституции Ирака, отложило реализацию результатов референдума о независимости, чтобы обеспечить возможность открытого диалога с Багдадом по проблемным вопросам между двумя правительствами. Как сообщает Rudaw, в заявлении региональных властей отмечается их нежелание продолжения войны и кровопролития между курдскими и иракскими силами. По этой причине было принято решение «заморозить» реализацию итогов референдума в Иракском Курдистане. Объявлено также о прекращении огня, после чего были немедленно прекращены военные операции на территории, контролируемой региональным правительством.

Первые шаги после визового кризиса с США

Согласно газете Sözcü, впервые после начала визового кризиса с США глава Генерального штаба Турции Хулуси Акар отправился в Соединенные Штаты для установления контактов на высшем уровне. Там он принял участие в «Конференции глав Генштабов по борьбе с экстремистскими организациями». Вместе с этим Вашингтон продолжает принимать решения, еще более осложняющие визовый вопрос. От американской стороны поступило заявление о том, что они будут вносить изменения в политику по поводу неиммиграционных рабочих виз. В связи с этим процесс оформления, скорее всего, усложнится в несколько раз. Ранее Бюро по вопросам гражданства и иммиграции США (USCIS) в случае, если заявитель не был замешан в каких-либо правонарушениях, одобряло продление виз без каких-либо проблем. Однако теперь желающие продлить обязаны будут проходить те же самые процедуры и проверки, что и при первоначальной подаче.

Шесть турецких банков будут серьезно наказаны

Как сообщает близкая к правящей турецкой Партии справедливости и развития газета HaberTurk, шести турецким банкам грозят штрафы в крупных размерах за обход американских санкций против Ирана. Издание ссылается на «банковские источники высшего уровня». По их данным, в ближайшие дни США уведомят шесть турецких банков о том, что они будут оштрафованы. Ожидается, что сумма, которую должны они будут выплатить, окажется довольно большой. Поговаривают, самый высокий штраф для одного из банков составит более 5 миллиардов долларов, для других чуть ниже вышеуказанной. Банкиры отмечают, что американцы установят для банков свои размеры штрафов, суммы будет варьироваться в зависимости от объема транзакций, проведенных каждым из них. Как известно, Соединенные Штаты наказывают финансовые организации, которые, по мнению Вашингтона, нарушают санкционный режим. В случае неуплаты штрафа банкам могут отрезать доступ к международным финансовым рынкам.

ООН критикует Турцию

Особый докладчик ООН по свободе слова и мысли Дэвид Кей сделал заявления о журналистах в контексте действий Анкары. Свой доклад он направил в Европейский суд по правам человека, заявив, что он глубоко обеспокоен давлением, которое на СМИ оказывают в Турции. «Суды показали себя не способными или не желающими уберечь своих граждан от нарушений свободы слова и мысли», — сказал Кей. Такой вывод он сделал в отношении десяти дел, в том числе против главного редактора газеты Cumhuriyet Мурата Сабунджу. Кей добавил, что Турция использует режим чрезвычайного положения и законодательство по борьбе с терроризмом в своих целях, чтобы «заглушить критику и ограничить свободу слова». Он попросил оценить ЕСПЧ, были ли «аресты, задержания, судебные преследования в Турции совершены в соответствии с законом». Особый докладчик ООН переживает по поводу ограничений, применяемых против турецкой прессы. Он отметил, что подавление оппозиционного мнения в Турции привело к международному осуждению Анкары.

Эрдоган обратился к Трампу

Выступая на Международном форуме «Диалог цивилизаций», президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «Трамп — это типология, которая претендует на форму цивилизации». Так он поднял тему ограничения въезда в страну иммигрантов, выпущенных из суда, которая уже давно пропала с повестки дня. «Если для изгнания мусульман из Америки они используют тему осужденных, значит, проблема в самой Америке. Для начала Трамп должен разобраться с этим вопросом», — заявил Эрдоган.

Шокирующие заявления оппозиции: «Эпоха ПСР закончилась, она упала в яму»

Как передает новостное агентство Doğan, председатель «Партии счастья» Темель Карамоллаоглу выразил свое отношение к лавине прошений отставок мэров турецких городов: «Партия справедливости и развития не знает, что ей делать. Они не могут признать, что совершили ошибку. Идут и наседают на бедных мэров. Власти сейчас пришли к той точке, о которой мы говорили. Они упали в яму. Забеспокоились. Будьте уверены, они сами не знают, как им разобраться. Если посмотреть, я не знаю, радоваться за ПСР или огорчаться, но скорее мне их жаль. 15−16 лет мы говорили им не совершать, не делать ошибок, но они не отклонились от этой линии. А теперь кричат в той точке, которой достигли. Я не одобряю и их стиль, эти их «эй!». Потому что когда эти друзья от нас отделились, чтобы доказать, что они окончательно «сняли национальную рубашку», они говорили: «Мы видим теперь не Исламский союз, а Евросоюз в качестве проекта нашей цивилизации». И что теперь? Теперь они пребывают в замешательстве». Он подчернул, что режим чрезвычайного положения стал уже обычным явлением в стране: «Приняли решение о введении чрезвычайного положения. Что значит это чрезвычайное положение? В исключительных обстоятельствах власти получают возможность расширить свои полномочия. Но это не значит, что вы можете полностью отбросить в сторону все законы. При необходимости вы можете действовать, огибая их, в нормальных условиях это невозможно. «Мы дали вам эти полномочия», — заявил парламент. Но сейчас чрезвычайное положение стало чем-то нормальным. Людей увольняют. Жену, мужа уволили, урезали зарплату, конфисковали имущество. Они не могут устроиться на работу. Нет никаких доходов, нет работы. Это настоящие угнетение!».

На этот раз целью стали сотрудники МИД, операции по чистке не прекращаются

По сообщению TR724, незаконные операции, которые начали проводиться с введением режима чрезвычайного положения после попытки переворота 15 июля 2016 года, не прекращаются. Каждую неделю в стране арестовывают от 700 до 1000 человек. Несмотря на то, что прошло больше года, принимаются решения о задержании новых и новых людей. За прошедшую неделю был задержан 191 человек из министерства иностранных дел. Помимо того, во время двух отдельных операций арестовано 70 сотрудников Вооруженных сил Турции. Между тем Национальная разведывательная служба (MİT) официально признала, что допустила ошибки в списках «пользователей мессенджера Bylock», которые она направляла в суды в качестве причины для ареста большинства обвиняемых. Выяснилось, что MİT 27 мая 2017 года направила письмо с темой «Использование приложения Bylock» в министерство юстиции. Десятки тысяч невиновных были заключены в тюрьмах на протяжении долгих месяцев. Примечательным фактом в послании Национальной разведывательной службы стало первое упоминание программы в качестве «приложения». До сегодняшнего дня во всех официальных документах Bylock называли «зашифрованной программой для обмена сообщениями». На сегодняшний день тысячи жертв этого дела в своих показаниях заявляли, что Bylock является общедоступным приложением, которое каждый может скачать через AppStore и GooglePlay. Однако власти не признавали Bylock «приложением», утверждая, что оно загружалось и передавалось лично от человека к человеку. Теперь MİT констатировала то, что и так было известно, тем самым переложив ответственность на плечи судебной системы.

Черные шары и 668 детей

За время режима чрезвычайного положения 668 младенцев и 17 тысяч женщин оказались незаконно в тюрьмах Турции. В субботу, 28 октября, в социальных сетях была объявлена крупная акция, направленная на то, чтобы привлечь внимание к происходящему. В разных странах и городах со всех уголков мира люди вышли на улицу с черными воздушными шарами, на которых было написано «#668bebek» (668 младенцев). Кампания стала протестом против несправедливого отношения к женщинам и детям в Турции.

Требования Анкары были отвергнуты Афинами

Телеканал CNN Turk сообщает, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу не получил желаемого ответа от своего греческого коллеги Никоса Кодзиаса. Чавушоглу призвал правительство Ципраса не «предоставлять безопасную гавань» соискателям, отметив, что после попытки государственного переворота 15 июля «995 граждан Турции попросили убежища в Греции». В ответ на это Кодзиас заявил следующее: «У нас решение о предоставлении убежища принимает судебная власть. Это решение следует уважать, даже если некоторым людям оно не нравится». В отношениях между двумя странами появилось напряжение после того, как в мае греческая судебная система решила не выдавать Турции восьмерых военнослужащих, которые нашли убежище в Греции.

«Нет никаких доказательств того, что за событиями 15 июля стоит движение Гюлена»

Эйтан Наех, который был назначен послом Израиля в Анкаре в прошлом году, впервые после окончания шестилетнего кризиса между Турцией и Израилем, выступил с заявлением: «В нашем распоряжении нет доказательств, что именно движение Гюлена стоит за попыткой государственного переворота 15 июля». Отвечая на вопросы Хасана Месута Ондера из Ocak Medya, посол отметил следующее: «Мы не могли наблюдать за процессом внимательно, так как в то время у нас здесь не было посла. Я не могу сказать ничего однозначного, потому что мы не располагаем информационными каналами, способными сообщить нам о том, что стоит за переворотом. Мы следим за процессом, как и все остальные, через СМИ. Все вместе мы будем ждать результатов судебного расследования, которое покажет нам организаторов путча». Ранее немецкие и британские разведывательные службы делали подобные заявления и заявляли, что «предположения турецкого правительства не заслуживают доверия».

Все отменили

Royal Caribbean International, одна из крупнейших круизных компаний-гигантов в мире, объявила о том, что отменила все рейсы в Турцию из-за политической неопределенности в стране. Компания, которая является владельцем таких фирм, как Royal Caribbean, Azamara Club Cruises и Celebrity Cruises, в расписании на следующий год заменила Кушадасы на греческие острова Родос и Миконос. «Решения, которые мы принимаем, всегда основаны на соображениях безопасности для наших пассажиров и членов экипажа. Мы будем продолжать внимательно следить за изменяющейся ситуацией в Турции и надеемся вернуться в этот популярный порт в будущем», — заявил представитель Royal Caribbean International международным агентствам. Как заявил Сердар Акдоган, президент Торговой палаты туристического региона Кушадасы, «торговцы Кушадасы в течение двух лет переживали тяжелый период. Это станет самым тяжелым ударом. В то время, как представители туризма с надеждой ждали улучшения ситуации в следующем сезоне, новость обрушилась на них как снег на голову. В Кушадасах и так царил кризис, а теперь этот кризис еще больше усилится».

ПСР договорились с бывшим главой ЦРУ за 10 миллионов долларов, чтобы дискредитировать движение Гюлена

Американская газета The New York Times и агентство Reuters сообщили, что бывший руководитель ЦРУ Джеймс Вулси, консультант во время избирательной кампании Трампа, заключил сделку в размере 10 миллионов долларов с двумя турецкими бизнесменами. Условием соглашения была прописана дискредитация Фетхуллаха Гюлена. Согласно статье в The New York Times, Вулси 20 сентября 2016 года встретился с турецкими бизнесменами Экимом Альптекином и Сезгином Бараном Коркмазом в одном из отелей Нью-Йорка. В соответствии с условиями сделки, экс-директор ЦРУ и его жена Нэнси Миллер должны были провести некоторые мероприятия в лобби-группах с целью опорочить авторитет Гюлена. Три различных источника подтвердили Reuters факт встречи Вулси с Альптекином и Коркмазом за ланчем в отеле Peninsula в Нью-Йорке, спустя восемь дней, как тот присоединился к избирательной кампании Трампа. Также Альптекин, сторонник Эрдогана, подписал контракт на 600 тысяч долларов с консалтинговой фирмой Майкла Флинна с целью исследования движения Гюлена. Флинн в то время являлся советником кампании Трампа, позже стал советником президента США по национальной безопасности. Вулси, несмотря на утверждения о том, что он представлял собой «бесплатного консультанта», согласно данным министерства юстиции США, являлся частью компании Флинна.

Коротко, но важно

Лидеры Европейского союза, собравшиеся в Брюсселе, приняли решение сократить финансовую поддержку Турции. Из-за напряженности последних лет между ЕС и Анкарой переговоры по поводу полноправного членства Турции в Евросоюзе были заморожены. Канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что эти шаги, предложенные Берлином, показывают реакцию ЕС на ситуацию с правами человека в Турции.

В Берлине в квартире, принадлежащей гражданину Турции, за которым в течение некоторого времени велась слежка по подозрению в связях с экстремистскими религиозными организациями, было найдено оружие и боеприпасы в крупных размерах. Среди изъятых значатся пистолеты и автоматы в большом количестве. Согласно информации немецкой полиции, 40-летний подозреваемый был пойман в кальянной в Кройцберге, известном как турецкий район.

Цены на бензин в сентябре снова выросли. После повышения стоимость бензина в Анкаре возрастет с 5,32 до 5,41 лир за литр. В Стамбуле цена повысится с 5,27 до 5,36 лир, в Измире — с 5,29 до 5,38 лир за литр топлива. Нужно отметить, что бензин в Турции является самым дорогим во всей Европе.