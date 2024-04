Война в Донбассе, а также судебные споры между Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украина» и «Газпромом» вынудили Украину активно развивать собственную добычу природного газа. Так, по данным министерства энергетики и угольной промышленности, в январе-сентябре 2017 года добыча природного газа на Украине увеличилась на 3,4% (на 507,7 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — до 15 млрд 454,9 млн куб. м.

Engie.com Engie

В частности, за девять месяцев этого года «Нафтогаз» увеличили добычу газа на 2,5% (на 299,7 млн куб. м) — до 12 млрд 192,4 млн куб. м. В т.ч. ПАО «Укргазвыдобування» увеличило добычу газа на 3,8% — до 11 млрд 335,8 млн куб. м, а ПАО «Черноморнафтогаз» добыл 6 млн куб. м газа. При этом ПАО «Укрнафта» сократило добычу на 12,9% — до 850,7 млн куб. м. Другие работающие в стране нефтегазодобывающие компании в январе-сентябре 2017-го нарастили добычу газа на 6,8% (на 207,9 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2016-го — до 3 млрд 262,4 млн куб. м.

В пресс-релизе отмечается, что с 2016 г. украинское правительство реализует политику наращивания собственной добычи топлива, а через пять лет Украина может стать экспортером газа: только разведанные залежи голубого топлива составляют не менее 1 триллиона кубометров, активно действующими на сегодня являются около 100 скважин.

В свою очередь, 27 октября пресс-служба ПАО «Укрнафта» информирует о возобновлении добычи углеводородов на Анастасиевском, Артюхивском, Коржевском и Липоводолинском месторождениях в Сумской области. Работа на Анастасиевском, Артюхивском, Коржевском месторождениях была остановлена 27 июня из-за окончания срока действия лицензий, на Липоводолинском — 23 сентября. Компания оценивает объем годовой добычи на них в 240 тыс. т нефти и конденсата и 130 млн куб. м газа.

«Укрнафта» активно работает с государственными органами для того, чтобы ускорить утверждение необходимых документов для остальных пяти месторождений и рассчитывает на возобновление производства к середине ноября», — говорится в сообщении.

Unb.ua ЧАО «ДК «Укрнефтебурение» (УНБ)

Также о росте добычи природного газа на Украине в январе-сентябре 2017 г. информирует ЧАО «ДК «Укрнефтебурение». Как говорится в сообщении пресс-службы компании от 26 октября, «Укрнефтебурение» добыло 275 млн куб. м природного газа, что на 59% превысило показатель соответствующего периода прошлого года (173 млн куб. м).

«По итогам 9 месяцев 2017 г. мы видим реальные результаты реализации программы капитальных инвестиций. Бурение новых и ремонт существующих скважин уже позволяют компании увеличивать добычу более чем на 50%. Мы ожидаем увидеть даже более существенный рост по итогам 2017 г.», — отметил председатель правления ЧАО «ДК «Укрнефтебурение» Михаил Бакуненко.

Он также рассказал, что за 9 месяцев 2017 г. «Укрнефтебурение» пополнило бюджет Украины на 1 015 млн грн. (37,8 млн долл.) в виде сборов и налогов.

Напомним, ЧАО «ДК «Укрнефтебурение» — частная добывающая компания. С 2010 г. разрабатывает Сахалинское нефтегазоконденсатное месторождение (Краснокутский район, Харьковская обл.). Основные направления деятельности — добыча природного газа, газового конденсата и нефти. Компания эксплуатирует 22 газоконденсатные и нефтегазовые скважины. 45% акций компании принадлежит кипрской Deripon Comercial Ltd, по 22,5% — британским Ares Systems Ltd и Ariana Bussines Ltd, еще 10% компании принадлежит нидерландской JKX Ukraine B.V.

Кроме того, 26 октября премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетил с рабочим визитом Полтавскую область, где принял участие в официальном открытии реконструированной Мачухской установки по подготовке газа «ДТЭК Нефтегаз».

«Для нас очень важно перестать завозить газ в Украину. Нам надо его добывать в Украине, внутри страны. И это возможно. То, что мы сегодня на этом месторождении — свидетельствует о том, что у нас запасы газа чрезвычайно серьезные, они разведаны недостаточно», — сказал Гройсман.

По его словам, Украина способна резко нарастить добычу собственного газа.

«Если взять это месторождение — совсем недавно добыча газа была 24 млн куб. в год, сегодня — 300 млн кубов. Чувствуете разницу? Следующий шаг, который сделает компания — это увеличение добычи до 1 млрд кубов в 2020 году. Это полностью совпадает с теми приоритетами, которые определило правительства. Это яркий пример того, что мы можем в разы увеличить добычу газа в Украине. Нам нужно сделать больше дерегуляции. Нам нужно (решить) несколько вопросов на центральном уровне — все эти разнообразные разрешения, которые могут сдерживать», — подытожил Гройсман на пресс-брифинге.

По словам генерального директора «ДТЭК Нефтегаз» Игоря Щурова, в 2018 году компания начнет реализацию новой программы бурения на Мачухском месторождении. В частности, планируется открытие перспективных пластов с вводом в эксплуатацию новых высокодебитных скважин. Поэтому мощность установки была увеличена почти в два раза — с 1,2 до 2 млн куб. м в сутки.

Dtek.com «ДТЭК Нефтегаз»

Мачухская УПГ обеспечивает подготовку природного газа и газового конденсата со скважин Мачухского месторождения и транспортировку газа к магистральному газопроводу «Диканька — Кременчуг — Кривой Рог». В 2017 году «ДТЭК Нефтегаз» провел реконструкцию данной установки, инвестировав более 100 млн грн. (3,7 млн долл.). Реконструкция объекта была осуществлена за полгода. При реконструкции компания построила новую линию подготовки газа с использованием эффективного сепарационного и теплообменного оборудования, внедрила автоматизированную систему управления технологическим процессом на основе оборудования Siemens нового поколения. Впервые среди газодобывающих предприятий Украины обустроен узел учета газа с потоковым хроматографом и влагомером, что позволяет соответствовать требованиям кодекса газотранспортной системы.

В свою очередь, 27 октября пресс-служба кабинета министров Украины сообщает, что французский энергетический гигант Engie готов всецело содействовать развитию нефтегазового сектора Украины. Соответствующие договоренности были озвучены на встрече премьер-министра Гройсмана с исполнительным директором предприятия из Франции Изабель Кошер.

В правительстве отмечают, что Engie была одной из первых компаний, которая начала поставки газа в Украину с западного направления, и сейчас её доля составляет до 20%. При этом руководство энергогиганта рассматривает возможности дальнейшего сотрудничества с Киевом в сфере увеличения добычи газа на Украине.

«Долгое время нефтегазовая сфера была полностью закрытой (для инвесторов и компаний-партнеров). После изменения политики государства и внедрения новых технологических и инновационных решений мы смогли изменить тренд. И наша задача сегодня заключается в том, чтобы Украина превратилась из страны-импортера в энергонезависимую страну. Для этого мы должны быть более открытыми, изменить систему регуляции, привлекать инвестиции и технологии», — сказал Гройсман.

В секретариате КМУ добавляют, что премьер приветствовал решение Engie принять участие в развитии украинского нефтегазового комплекса и поддержал мнение исполнительного директора французской компании о том, что обеспечение государства собственными энергоресурсами — это вопрос энергетической безопасности.

«Мы отмечаем амбициозность реформ, прежде всего в нефтегазовом секторе, которые заявляет ваше правительство. Наша цель на Украине — увеличивать местное производство газа, чтобы в конце концов Украина стала экспортером и поставщиком газа. И мы готовы сопровождать вашу страну на пути реформ», — сказала Кошер.

Engie.com Engie

В то же время 27 октября вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион встретился с директором по вопросам энергетического рынка генерального директората Европейской комиссии по вопросам энергетики Клаусом-Дитером Борхардтом. По данным пресс-службы кабмина, стороны обсудили проводимую Украиной работу в рамках имплементации третьего энергетического пакета ЕС.

«Правительство Украины ответственно в своих обязательствах перед Европейским Союзом и последовательно в выполнении договоренностей, зафиксированных в договоре о создании энергетического сообщества и соглашении между Украиной и ЕС об ассоциации», — сказал Кистион.

Вице-премьер-министр отметил, что одной из главных, и одновременно едва ли не самых сложных, является реформа энергетического сектора Украины. Главная ее цель — демонополизация и создание прозрачных рыночных взаимоотношений.

«Сейчас мы продолжаем работать над дальнейшей либерализацией рынка природного газа и созданием условий для обеспечения функционирования независимого оператора газотранспортной системы Украины. Благодарны Европейской комиссии за понимание и поддержку на этом нелегком пути», — добавил Кистион.

В свою очередь, Клаус-Дитер Борхардт высоко оценил уже проведенную Украиной работу в рамках имплементации третьего энергетического пакета ЕС и одобрительно оценил действия правительства по реформированию газового сектора страны.

«Мы не вправе указывать Украине, что надо делать, а что нет. Наша задача — совместно отработать те решения, которые являются лучшими для государства Украина и ее граждан», — считает Борхардт.

В то же время министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заверил, что Украина подготовилась к отопительному сезону 2017—2018 гг. лучше, чем за все предыдущие годы — запасов газа и угля достаточно.

«В связи с блокадой угля из Донбасса мы перешли от «послеплаты» доставки угля к «предоплате» на два месяца раньше. То есть все генерирующие компании, которые сегодня обеспечиваются антрацитовой группой угля, работают на условиях предоплаты», — уточнил Насалик.

Министр заверил, что все генерирующие компании на сегодняшний день являются законтрактованными до конца марта следующего года. И запасы угля, начиная с ноября этого года, будут не уменьшаться, а наоборот, будут увеличиваться на складах генерирующих компаний.

«Более сложным периодом был июль, август, сентябрь и октябрь, когда в связи с плановым ремонтом атомных блоков энергосистема страны работала на 10 атомных блоках. С 5 ноября запускается 13 атомных блоков. Поэтому не стоит сеять панику, зима в Украине пройдет тепло для каждого украинского дома», — сказал Насалик.

Unb.ua ЧАО «ДК «Укрнефтебурение» (УНБ)

Как сообщалось, 27 сентября Государственная служба геологии и недр на основании решения суда продлила «Укрнафте» срок действия девяти специальных разрешений на пользование недрами на 20 лет. Речь идет о спецразрешениях на Заводивское, Коржевское, Козиевское, Южно-Панасовское, Анастасиевское, Артюхивское, Рыбальское, Липоводолинское и Качаливское месторождения.

На указанные месторождения приходится 20% объема добычи нефти и 16% газа «Укрнафты». До этого Госгеонедр отказывалась продлевать лицензии компании из-за наличия у нее налогового долга, который только в течение 2017 года вырос на 1,2 млрд грн. и на 1 октября составляет 13,7 млрд грн. (510 млн долл.).

Напомним, в 2016 году на Украине добыча природного газа увеличилась на 0,5% (на 91,1 млн куб. м) по сравнению с 2015 годом — до 19 млрд 987,1 млн куб. м. По данным министерства энергетики, предприятия НАК «Нафтогаз Украины» в минувшем году снизили добычу газа на 0,8% (на 131,8 млн куб. м) — до 15 млрд 900,2 млн куб. м. Тем не менее Киеву не удается выйти на показатели добычи 2013 года, когда страна добывала 20,9 млрд куб. м газа.