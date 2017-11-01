Выборы или референдум?

Карнавал

Ни для кого из экспертов не является открытием, что одна из основных проблем предстоящих президентских выборов 2018 года — это явка. Не потому, что людям всё равно, кто победит — это как раз таки не всё равно, и не потому, что не верят, что «в этой стране ничего нельзя изменить» и поэтому надо «отсюда валить» — это болезнь исключительно оборзевшей и зажиревшей «элиты», а потому, что людей устраивает нынешний президент и нынешний курс при всех мелких огрехах большой страны.

Люди готовы голосовать за Владимира Путина, но так как никакой серьезной альтернативы ему нет, то у них возникает ощущение безопасности — зачем ходить на выборы, всё и так ясно, наш мандат доверия у него имеется. Однако то, что верно с точки зрения внутренней политики, в условиях внешнего давления не всегда срабатывает. На прошлых выборах президента России явка была около 65%. Значит, она должна быть приблизительно такая же и на этих выборах.

ИА Красная Весна Урна для голосования

А как это сделать, если большинство убеждено, что и так всё ясно? Поэтому в такой ситуации, когда на горизонте более-менее серьезные конкуренты действующему главе государства не видны даже в упор, выборы президента превращаются, по сути, в голосование о доверии Владимиру Путину, то есть в референдум. А на референдуме действует другой психологический закон — чем больше явка и голосов, тем большую силу имеет победа. Вот в какой ситуации проходят начавшиеся президентские выборы.

Игра с Западом

Если на внутриполитическом поле для власти с выборами никаких проблем нет, то почему-то они возникли на внешнеполитическом поле — из-за того, что своими действиям Навальный поставил себя вне закона и не сможет участвовать в выборах, Запад всеми силами показывает свое недовольство отсутствием на выборах кандидата от Болотной оппозиции. Запад может думать и хотеть что угодно. Но почему-то его мнение по поводу участников выборов президента России стало учитываться властными политтехнологами — мол, если не Навальный, то кто-то от этой братии должен участвовать и, мол, тогда у Запада не будет аргументов критиковать предстоящие президентские выборы.

Естественно, это не так — Западу не нужны поводы, чтобы критиковать всё, что связано с Россией — он сам их найдет даже в пустой комнате, в которой никого нет. Поэтому многие эксперты, и весьма обоснованно, считают, что не нужно было искусственно создавать замену Навальному, и тем более делать Ксюшу Собчак альтернативой. Почему?

Ксюшадь только снизит явку на выборы

Дело в том, что выборы можно превращать в шоу, но их нельзя превращать в клоунаду с фриками. В российской политике уже есть один такой политический клоун, которому можно почти все. Но роль шута при царе — довольно избитый сюжет, к тому же в свое время он сыграл достаточно важную роль раскола коммунистического электората. Но два шута на выборах — это уже перебор. Тот же Жириновский и Зюганов могут вполне сыграть в эту игру и, ссылаясь на участие известной богемной Ксюшади, поставить вместо себя дублеров. Тогда Владимир Путин вообще окажется в одиночестве.

Додонов Евгений Андреевич. Балаган. 1973-1974

Кроме того, если ставка делается на то, что Собчак — это олицетворение ненавистных 90-ых, и народ ломанется на участки, чтобы проголосовать за стабильность последних семнадцати лет, то, возможно, это ошибочная трактовка, так как значительная часть электората может воспринять участие Собчак как оскорбление и не прийти на участки. На мой взгляд, мнение о том, что участие Собчак в выборах только снизит явку на участки, довольно обоснованное, тем более сама Собчак делает все для того, чтобы выборы воспринимались не как выборы, а как балаган.

Путину нужен серьезный противник

Почему? Дело в том, что, Владимир Путин — сильная политическая фигура. А если это так, то и противник ему на выборах а-ля референдум нужен сильный в плане психологического восприятия и ненависти к 90-ым, чтобы мобилизовать свой путинский электорат на выборы. Кто мог бы стать таким кандидатом от либеральной демшизы, чтобы мобилизовать электорат прийти на выборы? На мой взгляд, наиболее сильные в плане мобилизации фигуры в этом плане это Алексей Кудрин, Анатолий Чубайс или политики 90-х их уровня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Только заявление таких политиков об их желании оппонировать Владимиру Путину на выборах могло бы сыграть роль мощного мобилизационного фактора для путинского электората — их ненавидят. Кроме того, они умны. А победа над умным противником всегда более уважаема, чем над слабым, с которым и так все понятно.

А кто такая Собчак? Ее не любят и издеваются, смеются, но не ненавидят — фрика нельзя ненавидеть, его изначально позиционируют ниже себя. Поэтому Собчак и не может играть роль мобилизационного фактора на выборах. А дискредитировать их своим участием и заявлениями (которые она уже делает от «большого ума» в достаточном количестве), может очень легко. Однако время до окончания регистрации кандидатов еще есть, и возможности изменить итоговую конфигурацию кандидатов еще остаются.