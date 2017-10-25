Несмотря на то, что большинство военных экспертов и аналитиков сходится во мнении, что Россия не только не хочет, но и не сможет захватить и удержать страны Прибалтики, разговоры о такой возможности не прекращаются. На этом фоне важно проанализировать действительную вероятность такого шага Москвы, а также его последствия, пишет Дейв Муджамбар в статье для The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

Автор подчеркивает, что риск российского вторжения в Латвию, Литву и Эстонию, по всей видимости, не столь велик. Даже в аналитическом центре RAND — при всей его воинственности — отмечают, что нападение России на государство — члена НАТО маловероятно, несмотря даже на то, что на стороне России в этом противостоянии численное преимущество.

«По нашим оценкам, сдерживающий фактор НАТО против нападения обычными вооружениями со стороны России на страну — члена НАТО в настоящее время является надежным», — указывается в недавнем докладе RAND.

«Несмотря на то, что мы оцениваем российское нападение на НАТО в ближайшей перспективе как маловероятное, также представляется вероятным, что Россия будет искать другие пути для демонстрации своего неудовольствия продолжающимися усовершенствованиями позиций США и НАТО».

Другие аналитики согласны с тем, что у России нет никакого желания вторгаться в страны Прибалтики, прежде являвшиеся частью Советского Союза и Российской империи.

«Россия, похоже, не имеет никакого желания вторгаться в страны Прибалтики», — отметила Оля Оликер, старший советник и директор программы «Россия и Евразия» Центра стратегических и международных исследований в интервью с The National Interest.

«Тем не менее они [Россия] всё больше осознают, что США и многие другие союзники по НАТО думают, что такое желание имеется. В то время как они прилагают все усилия, чтобы отрицать это, они видят стратегическое преимущество в том, чтобы держать НАТО на грани, и они, конечно же, не считают зазорным побряцать оружием, в том числе в регионе Балтийского моря», — добавила она.

Действительно, с точки зрения Кремля, нет никаких оснований для того, чтобы Россия вторглась в эти бывшие советские республики. Если прежде цель присоединения этих территорий состояла в получении доступа к морю, то нынешнее руководство в Кремле надеется заменить прибалтийские порты собственными, возведенными в Санкт-Петербурге.

Более того, Россия не располагает нужной для проведения такой операции численностью войск. Безусловно, захватить сами эти страны российской армии не составит труда. По оценкам центра RAND, вся Прибалтика может быть захвачена в течение 36—60 часов. Однако такие оценки учитывают только первую стадию вторжения, необходимость же отражать контратаку стран НАТО, в том числе США, ими игнорируется. Нельзя забывать и о том, что при таком развитии событий не исключена ядерная эскалация.

Невозможность применения обычных вооружений для захвата стран Прибалтики заставляет обратиться к практикам так называемой гибридной войны, элементы которой, по мнению западных аналитиков, были в Крыму и в Донбассе. Тем не менее, по оценкам экспертов, в этих странах не сложились достаточные условия для того, чтобы полностью положиться на местное русскоязычное население, несмотря на те сложности, которые для них создают власти.

«Даугавпилс это не Донецк, затаившийся в ожидании, а Нарва не Луганск. Польша — еще более надуманный пример. Модель Донбасса на другие регионы перенести нелегко», — написал в своей книге «Должны ли мы бояться России?» директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин.

Тем не менее эксперты уверены, что даже если Россия и не намерена осуществлять вторжение в страны Прибалтики, не обладая необходимым для противостояния всему блоку НАТО военным потенциалом, вероятность войны из-за этих территорий исключать нельзя. И толчком к боевым действиям может послужить то или иное недоразумение.

«Кажется вполне правдоподобным сценарий, при котором бряцание оружием, возможно, в сочетании с военными учениями, может привести страны НАТО к тревожной убежденности в том, что Россия планирует определенные действия в Прибалтике», — отметила Оликер.

«Если эта обеспокоенность приведет к действиям со стороны НАТО по подготовке к нейтрализации российского потенциала в Калининграде, Москва может, в свою очередь, воспринять это в качестве угрозы (следует напомнить, что большая часть рассматриваемых Россией сценариев начинается с той или иной агрессии НАТО) и предпримет шаги для предотвращения угрозы».

«Особенно в отсутствии должных каналов связи и в случае, если произойдет значительное обострение напряженности, вполне возможно, что эти противостоящие друг другу шаги могут привести к эскалации, в том числе из-за того, что все находятся на грани и предсказывают агрессию со стороны потенциального противника — к вооруженному конфликту», — добавила она.

При этом в случае начала боевых действий уже неважно будет, на чьей стороне численное преимущество, поскольку такой конфликт предлагает большое число возможностей для ядерной эскалации. По мнению большинства экспертов, крайне мала вероятность того, что подобная конфронтация между Россией и НАТО будет вестись обычными вооружениями на протяжении долгого времени.

Таким образом, конфликт из-за Прибалтики почти наверняка перерастет в полноценную ядерную войну между двумя ядерными сверхдержавами планеты, что означает, что в проигрыше останутся все стороны.