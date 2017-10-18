Спекуляции на тему о возможной отставке государственного секретаря США Рекса Тиллерсона продолжаются. Мнения некоторых обозревателей сходятся на том, что наиболее вероятными кандидатами на пост главы внешнеполитического ведомства являются постоянный представитель США при ООН Никки Хейли или глава ЦРУ Майк Помпео, пишет Дэниел Ларисон в статье для The American Conservative.

South Carolina Governor Nikki Haley Никки Хейли

Автор приводит цитату Джоша Роджина из статьи в The Washington Post:

«Однако выбор Хейли на пост госсекретаря может быть сопряжён с рисками для самой же Хейли. Её деятельность во внешней политике уже сформировала ей хорошую репутацию, необходимую для участия в выборах на пост президента США. Её географическая удалённость от Белого дома помогала ей избегать внутренних конфликтов и действовать независимо. Неясно, какую политическую выгоду она получит от перехода на пост государственного секретаря. Назначение на этот пост стало бы для неё рисковым предприятием».

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Nato.int Рекс Тиллерсон

В Государственном департаменте Хейли пришлось бы столкнуться с препятствиями, которые повлияли бы на её дальнейшую карьеру. Более того, сама кандидатура Хейли на этот пост оставляет желать лучшего. Странно, что её вообще выбрали на пост постоянного представителя США, ведь она не имела опыта внешнеполитической деятельности, даже не была экспертом в этой области. Назначение Хейли на пост государственного секретаря стало бы одной из самых серьёзных ошибок президента США Дональда Трампа. Никто не собирается спорить о том, что Тиллерсон не добился никаких успехов в течение всего года, однако нет оснований думать, что Хейли смогла бы добиться большего. Хейли готова поддерживать точку зрения сторонников жёсткой линии. Это же относится и к Помпео. Если критики Тиллерсона не могут представить, какие негативные последствия может вызвать его уход, значит они не просчитывают возможные последствия с необходимой тщательностью.

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Самая большая проблема заключается в том, что любой кандидат, который согласится занять пост государственного секретаря в администрации Трампа, почти наверняка окажется не готов к выполнению возложенных на него обязанностей. Компетентный и опытный профессионал не станет служить Трампу в качестве госсекретаря, а те, кто готов — не обладают необходимой квалификацией.

Тиллерсон не может эффективно выполнять свои обязанности, когда его деятельность непрестанно подрывается Трампом. Любой, кто возглавил бы внешнеполитическое ведомство США, столкнулся бы с теми же проблемами, что и Тиллерсон. Новичку не удастся избежать вмешательства Трампа, личных вендетт и случайных угроз, заключает обозреватель The American Conservative.