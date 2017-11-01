Заторы на дорогах для Воронежа — явление обыденное и уже, к сожалению, привычное. Утром, днем, вечером автовладельцы и пассажиры общественного транспорта тратят немало времени на то, чтобы добраться до пункта назначения. И каждый раз находится причина — ремонт дорог, приезд федерального чиновника, авария, сломанный светофор, снегопад или оттепель.

Марина Каширская ИА REGNUM Автомобильная пробка

В этом году неожиданно все рекорды по уровню заторов бьет октябрь. В городе уже фиксировались десятибалльные и девятибалльные пробки, а заторы в семь-восемь баллов происходят почти каждый день. Традиционно парализованным по утрам оказывается движение на Остужевском кольце, на Северном мосту, нередки заторы на Ленинском проспекте. Наиболее больной точкой является Московский проспект, по которому проехать без задержек можно, пожалуй, лишь ночью — а ведь именно необходимостью разгрузки этой магистрали мотивировали городские власти 10 лет назад уничтожение трамвая.

То, что дорожная сеть города уже давно не справляется с резко увеличившимся числом автомобилей, стало очевидно не сегодня. Но в течение многих лет проблема фактически только обсуждается, а те шаги, которые были предприняты, на общую ситуацию повлияли крайне мало. Тем временем город растет — новостройки уже подбираются к границам Воронежа, увеличивается и количество транспорта.

Парковки — не для воронежцев?

Одним из простых решений по разгрузке хотя бы центра Воронежа могла стать система подземных парковок — и такой вариант неоднократно обсуждался. Еще в 2013 году власти Воронежа озвучили планы по строительству пяти подземных паркингов — в пример тогда приводился опыт европейских городов. Согласно представленному проекту, подземные парковки должны были появиться на площади перед дворцом спорта «Юбилейный», на Советской площади, на площади перед главным корпусом Воронежского госуниверситета, а также под Центральным рынком и под сквером на улице Кирова. Еще один паркинг был заявлен на проспекте Революции

Платная парковка

За четыре года реализовать удалось лишь проекты по строительству паркингов под Центральным рынком и на Кирова, совсем недавно завершилось строительство парковки на проспекте Революции. Во всех трех случаях строительством занимались частные инвесторы. Конечно, есть ещё паркинги у крупных торговых центров, да и новостройки зачастую оборудуют подземными стоянками.

Но, вопреки ожиданиям, ситуация фактически не изменилась. То ли от лени, то ли от жадности, а может быть, просто по привычке воронежцы игнорируют возможность оставить машину на цивилизованном паркинге, по-прежнему предпочитая обочины — даже несмотря на активизацию работы эвакуаторов. В будни проспект Революции от Первомайского сквера до площади Ленина заставлен автомобилями, иногда даже в два ряда. Результат — сужение проезжей части, снижение пропускной способности центральной улицы Воронежа, создание помех для общественного транспорта… Подтолкнуть воронежцев к пользованию подземными паркингами должны платные наземные парковки — власти Воронежа обсуждали эту возможность еще с конца 2015 года и в этом году решились. В сентябре стал известен победитель конкурса на заключение договора концессии. Первые платные парковочные места должны появиться уже до конца этого года. Стоимость — такая же, как на подземном паркинге — 40 рублей в час. Правда, есть одна тонкость: создание платной парковки вовсе не предусматривает создание новых парковочных мест, плата будет взиматься за право поставить машину на уже существующих местах. И в данном случае речь идет не о создании цивилизованных условий для парковки, а фактически об ограничении въезда автомобилей в центр города. Критики предложенной системы уже предполагают, что результатом станут заставленные автомобилями дворы в центре города.

Впрочем, попытки привести парковочное пространство в более-менее цивилизованное состояние пока коснулись лишь центральной части города. В других районах Воронежа даже при желании оставить машину не на обочине найти парковку затруднительно.

Завязали с развязками

В администрации Воронежа признают, что улично-дорожная сеть в городе уже давно не отвечает современным требованиям и не соответствует резко увеличившемуся транспортному потоку. Предлагаемые решения — строительство развязок и дорог-дублеров. Большинство из проектов хорошо знакомы горожанам, поскольку заявляются администрацией Воронежа чуть ли не каждый год.

Ещё в 2011 году в мэрии говорили о планах реконструировать по две развязки в год. Сомнения в их реализации возникли уже тогда — прежде всего, из-за вопроса финансирования. И действительно, в основном планы так и остались в кабинетах разработчиков.

В 2012 году, например, был анонсирован проект строительства новой дорожной развязки у памятника Славы: от Пирамиды, которая установлена на кольце между Московским проспектом и улицей Хользунова, предлагалось избавиться, а по Хользунова построить эстакаду. Но затем проект был признан слишком затратным и неэффективным. Чуть позже стало известно о планах по строительству трех двухуровневых развязок — на пересечении Московского проспекта с улицей Антонова-Овсеенко, Ленинского проспекта с улицей Остужева и на пересечении улиц Антонова-Овсеенко — 9 Января — Героев Сибиряков.

В итоге спустя четыре года можно говорить о старте лишь одного из заявленных проектов — в январе 2017-го начались работы на ул. 9 Января. Какой эффект от этой развязки будет для дорожного движения, пока не ясно, а вот ремонт уже вызвал многокилометровые пробки, в том числе и на прилегающих улицах.

Жилые кварталы есть, дорог — нет

Свою лепту в обострение дорожной ситуации в Воронеже внесли и застройщики, которые в последние годы активно осваивают городские окраины. Там, где раньше были пустыри, появляются большие жилые комплексы. Но вот о том, как людям добираться до места работы, возить детей в школы и детские сады (а социальной инфраструктуры в новых районах, как правило, тоже нет), ни проектировщики, ни городские власти, которые дают разрешения на строительство, не думают.

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Жители активно развивающегося в последние годы Московского проспекта (по направлению к выезду из Воронежа) каждый день ощущают все прелести городских пробок. Особенно острой ситуация стала весной, когда начались работы по расширению трассы: в течение двух месяцев участок от Ломоносова до ТРК «Град» стоял намертво. После вмешательства областных властей работы перенесли на ночное время, и ситуация стала легче. Но ненадолго.

Очередной сюрприз ожидал воронежцев осенью — дорожники ликвидировали развороты на Московском проспекте, у гостиницы «Спутник» и у Подгорного. Теперь жителям нескольких микрорайонов, чтобы попасть в Коминтерновский район (а кому-то — и в центр), необходимо ехать до областной больницы, куда и перенесли разворот.

Скриншот Google Карты До ремонта трассы на Московском проспекте жители имели возможность развернуться в удобном месте

Именно с переносом разворота воронежские водители связывают постоянные заторы — пробки в этом районе, от ТРЦ «Московский проспект» до «Ашана», наблюдаются почти ежедневно. В сети даже появилась петиция, которую уже подписали около 2,3 тыс. человек.

«Сейчас весь поток с улицы Ломоносова, а также прилегающих территорий едет через третий (если смотреть от ул. Ломоносова) разворот, а это плюс почти 2 км в каждом направлении. Итого 4 км никому не нужной дороги. Школа в СХИ (район бывшего сельскохозяйственного института — улицы Ломоносова и Тимирязева — прим. ИА REGNUM ) только одна, поэтому большинство детей, проживающих в СХИ, вынуждены ездить в школы Коминтерновского района. С детскими садами ситуация такая же», — говорится в обращении воронежцев к властям.

При этом, напоминают авторы петиции, в пробках стоят не только владельцы личных автомобилей, но и общественный транспорт, машины скорой помощи…

Скриншот карты с https://www.change.org Теперь до разворота нужно ехать около двух километров

Ситуация недавно стала предметом разбирательства на встрече губернатора Алексея Гордеева с дорожниками. Тогда начальник ФКУ «Черноземуправтодор» Александр Лукашук заверил главу региона, что причина пробок вовсе не в ликвидации разворотов, а в собственно дорожных работах, которые обещают завершить только к 1 декабря. Перенос разворотов, действовавших на магистрали в течение многих лет, дорожники объяснили тем, что они внезапно перестали соответствовать требованиям дорожной безопасности.

Дорога вместо леса

Но власти Воронежа не теряют надежду решить проблему пробок — причем способ, по традиции, ищут наиболее затратный. Так, на днях стало известно о том, что в мэрии решили вернуться к проекту дороги-дублера улицы Ломоносова, которая связывает Центральный район и Московский проспект.

Проект строительства дороги через Нагорную дубраву — уникальный памятник природы — рассматривался еще в 2013 году, но тогда от него отказались. Спасли лес от посягательств чиновников местные жители, активно выступившие против проекта на общественных слушаниях. Александр Гусев, на тот момент вице-губернатор, а сейчас глава Воронежа, заявлял, что дорога в любом случае через Нагорную дубраву проходить не будет. Правда, заявление он сделал накануне мэрских выборов, а спустя четыре года, судя по всему, мнение свое изменил.

Тогда вместо строительства дороги-дублера решили реконструировать и расширить улицу Ломоносова — в эти работы было вложено более 200 млн рублей. Проблему пробок в этом районе действительно частично решить удалось, но вот сделать эту улицу «полноценным дублером Московского проспекта», как заявлял уже мэр Гусев, оказалось утопией. Что неудивительно — шестиполосную трассу уткнули в «бутылочное горлышко» у СХИ.

На прошлой неделе стало известно, что в мэрии вновь рассматривают возможность строительства дублера улицы Ломоносова — магистраль должна соединить Московский проспект и улицу Казакова в районе железнодорожного моста, рядом власти намерены построить автомобильный мост. Дорога, как планируется, будет выходить на набережную Максима Горького, а затем на левый берег. Для этого, честно признали в мэрии, придется вырубить значительный — около двух километров — участок леса в границах особо охраняемой природной территории.

В мэрии Воронежа заявляют, что альтернативы предложенному проекту нет в принципе, и готовы к «работе» по изменению границ Нагорной дубравы (сегодня она занимает 7 тыс. га).

Против уже выступили экологи, которые заявили, что строительство нанесет непоправимый вред заповедной территории. При этом, как свидетельствуют данные департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области, и без строительства дороги Нагорная дубрава страдает от деятельности человека. На территориях, которые непосредственно примыкают к городской черте, поселкам, местам отдыха, доля жизнеспособных деревьев составляет не более трети.

Можно представить, что станет с памятником природы при строительстве дороги, которая, кстати, пройдет и через водоохранную зону. Как это увязывается с планами властей по созданию зеленого пояса вокруг города — непонятно.

Пострадают и интересы десятков тысяч горожан, которые приобретали квартиры в жилых комплексах в «экологически чистом районе» — именно чистым воздухом и зеленой зоной риэлторы заманивают покупателей, ведь никакой инфраструктуры здесь нет. Но в случае, если решение о строительстве дороги будет принято, людям придется дышать не свежим воздухом, а выхлопными газами на обочине магистрали. Уже сейчас риэлторы говорят о снижении интереса к квартирам в микрорайоне Ломоносова (а это более сорока девяти‑ и 12-этажных домов) — и в случае принятия решения эта тенденция только усилится. Таким образом, еще только объявив о проекте, администрация города обесценила собственность граждан.

Впрочем, эта ситуация для Воронежа вообще характерна — достаточно вспомнить историю со строительством крематория в непосредственной близости от новенького жилого квартала, квартиры в котором стоили совсем недешево… К сожалению, воронежцы не привыкли отстаивать свои права и цену своей собственности, а городским властям всё проще их игнорировать.

Мечты о метро

В администрации Воронежа в последние годы неоднократно заявляли, что эффективное решение проблемы пробок — в снижении нагрузки на улично-дорожную сеть, что означает стимуляцию жителей к отказу от пользования личными автомобилями. Но далеко не все воронежцы, имеющие автомобили, спешат пересаживаться в не очень новый и не очень чистый общественный транспорт.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Общественный транспорт переполнен

Проект обновления подвижного состава (трамваи в Воронеже уже почти 10 лет как уничтожили, также под эгидой борьбы с пробками) завершить, судя по всему, так и не удалось, осталась нереализованной и затея с сокращением числа небольших маршруток — за счет увеличения большегрузных автобусов. В Воронеже до сих пор не введена система безналичной оплаты проезда, заявленная еще в программе реформирования городского транспорта до 2014 года. Это означает, что фактически доходы маршрутчиков никак не контролируются. Возможность заплатить электронно ввели — пока опытно — только в муниципальных троллейбусах

Подробнее о ситуации: Провинциальное метро: пустота, безысходность и души убитых трамваев

Последний проект, громко анонсированный администрацией Воронежа — строительство метро. Кстати, первая ветка, как заявлялось летом, должна как раз соединить Московский проспект с Левобережным районом города. Правда, реализация этих планов уже ставится под сомнение, прежде всего, из-за высокой стоимости проекта (в общей сложности — около миллиарда евро) и неясных перспектив с его окупаемостью. Но именно на него в мэрии сегодня возлагают большие надежды.

Между тем решить проблему пробок в Воронеже можно без миллиардных затрат, уверен премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

«В этом городе-миллионнике есть одна серьезная проблема — автомобильные пробки. Поэтому мы должны применить здесь новую систему, которая будет изменять время действия зеленых сигналов светофоров», — заявил на Восточном экономическом форуме в начале сентября Абэ.

Новые «умные» светофоры в рамках российско-японского проекта обещали запустить как раз на Московском проспекте — в результате его пропускная способность должна увеличиться на 25%. Изначально заявлялось о том, что заработает новая система в сентябре, затем старт программы перенесли на начало 2018 года. Тогда и станет ясно, спасут ли японские технологии город от пробок, а бюджет от лишних затрат.