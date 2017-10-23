



Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон побывал уже с третьим за год визитом в Саудовской Аравии, где принял участие в церемонии учреждения координационного совета между Саудовской Аравией и Ираком. Визит главы американской дипломатии происходил во время пребывания в Эр-Рияде премьер-министра Ирака Хейдара аль-Абади. В совместном коммюнике, опубликованном Саудовским агентством печати: «Стороны стремятся принять все возможные меры для углубления двусторонних связей и договорились о создании координационного совета с целью повышения уровня отношений до стратегических».

Но Тиллерсон пошел «дальше и глубже». На пресс-конференции в саудовской столице он заявил, что «иностранные вооруженные группировки, в частности, иранские, должны покинуть Ирак в преддверии близкой победы над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». В этой связи некоторые арабские СМИ указывают, что заявление Тиллерсона касается и элитных сил иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и их иностранного операционного крыла — «Сил Кудс», которое находится под командованием иранского генерала Касима Сулеймани. Однако в интервью Agence France-Presse американский высокопоставленный чиновник на условиях анонимности прокомментировал ситуацию так: «Позиция иракского правительства и позиция нашего правительства заключается в том, что должно быть одно иракское силовое подразделение, отвечающее за иракское государство».

Khamenei.ir Солдаты КСИР. Иран

Одновременно выступил с очередным заявлением по Ирану президент США Дональд Трамп. Он утверждает, что «США не нужна поддержка Евросоюза в усилении санкций против Тегерана», и что европейцы могут «продолжать зарабатывать» на своих торговых связях с этой страной. Напомним, ранее Трамп говорил, что Белый дом будет работать с Конгрессом США над «серьезными недостатками» заключенного 14 июля 2015 года Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном. Он отказался официально подтвердить Конгрессу факт соблюдения ядерной сделки со стороны Тегерана, но при этом не стал на международном уровне оспаривать достоверность выполнения иранцами договоренностей. Трамп также отметил, что если американские усилия по «улучшению» СВПД провалятся, то США выйдут из него.

Сразу отметим, что технически добиться перевода иранских вооруженных подразделений под командование Ирака можно одним решением правительства Багдада. Это первое. Второе, американцы просят урегулировать этот вопрос, но не требуют вывода таких подразделений из Ирака. Третье. Новым является отказ Вашингтона от поддержки Брюсселя на иранском направлении. Что стоит за всем этим? Согласно утверждению американской газеты The Washington Post, США начали проводить на Ближнем Востоке новый план, суть которого скрыта за многочисленными закрытыми договоренностями и соглашениями. Бросаются в глаза следующие обстоятельства.

Вашингтон отказался поддерживать Иракский Курдистан, а громкие обещания самих курдов силой оружия отстоять зарождающуюся в Ираке независимость оказались пока пустыми словами. В то же время США оказали максимальное содействие курдско-арабским военным формированиям при взятии в Сирии Ракки. При этом, по данным The Washington Post, в районе Ракки находится американский спецпредставитель Бретт Макгерк, которого сопровождает министр Саудовской Аравии по делам Персидского залива Тамер Аль-Сабхан, «чье правительство, как надеется администрация Трампа, профинансирует начинающийся после этого сирийский процесс».

Поэтому создание при посредничестве американцев и при участии аль-Абади координационного совета между Саудовской Аравией и Ираком вряд ли можно считать событием случайным. Правда, ранее германское издание Der Spiegel утверждало, что премьер-министра Ирака «находится под сильным иранским влиянием», а «режим в Тегеране постоянно сидит за столом кабинета министров иракского центрального правительства в Багдаде». Тогда как объяснить действия аль-Абади? Является ли его участие в координационном совете согласованной с Ираном акцией, или он таким образом начал самостоятельную игру?

Как видим, политический ландшафт в Ираке после поражения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и референдума о независимости Иракского Курдистана начинает меняться сразу на нескольких уровнях. Первый уровень связан с укреплением позиций Тегерана после вывода Киркука из-под контроля Эрбиля. Сделано это было при активном участии иранских шиитских ополчений. Как подчеркивает Der Spiegel, таким образом Иран обкатывает в Ираке «ливанскую модель». В Ливане, как известно, шиитская милиция «Хизбалла» позиционирует себя в качестве серьезной военно-политической силы. Нечто подобное может произойти и в Сирии, в то время как в Ираке это уже свершившийся факт. Теперь военные эксперты полагают, что если иранцы ликвидируют заслон ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на границе между Сирией и Ираком, то получат возможность быстро перебрасывать и концентрировать свои силы и в других регионах Ближнего Востока.

Суть второго уровня в том, что Иран имеет возможность через арабов-шиитов проникать в Ираке и частично в Сирии в политические, военные и экономические государственные структуры.

Существует и третий уровень, предусматривающий перемещение главного шиитского центра из Ирана в другую страну региона — тот же Ирак. Эта страна при главе правительства аль-Малики уже позиционировала себя в качестве защитника шиитов. Тем более что главные шиитские святыни Кербела и Неджеф находятся на иракской земле. Кроме того, лидер ливанской «Хизболлы» Хасан Насралла заявлял, что шиитские мавзолеи в Ираке имеют такое большое значение для движения, что оно готово для их защиты «принести в жертву в пять раз больше, чем в Сирии».

Миллионы мусульман-шиитов собираются вокруг мечети Хусейн в Кербеле

В Ираке правит партия шиитского большинства Дава. Внутри нее есть те, кто считает Вашингтон, а не Тегеран одним из самых своих близких союзников. В этой связи приближенные к госдепу и Пентагону американские эксперты предлагают разыграть в регионе «иранскую карту» по примеру турецкой: подогреть имперские амбиции Тегерана, чтобы на пути реализации этого проекта на всем пространстве от Ливана до Афганистана резко противопоставить шиитские режимы суннитским и на выходе получить новую версию ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Тем более что в регионе беспрецедентно быстрыми темпами меняется баланс сил и альянсы. Как подмечает турецкая газета Sabah, проблема в том, что на Ближнем Востоке «вчерашние союзники легко превращаются во врагов, а враги в друзей в зависимости от времени, пространства, существующих и потенциально возникающих кризисов». Так, пишет издание, еще недавно никто не предполагал, что «участие США в сирийском кризисе быстро превратится в антитурецкую кампанию: Вашингтон станет поддержать и укреплять власть главного врага Турции, партии сирийских курдов «Демократический союз». В Сирии союзниками выступают Россия, Турция и Иран. А в Ираке американцы, несмотря на громкие антииранские заявления президента Трампа, действуют вместе с Тегераном». В Израиле говорят, что его отношения с арабскими странами улучшаются на базе общих опасений по поводу Ирана.

Иными словами, на Ближнем Востоке продолжает существовать реальная возможность для выстраивания самых различных геополитических комбинации под завесой самых разных целей. Посмотрим, что у США получится на сей раз, хотя в чём прав Вашингтон — для разыгрывания партий помощь или поддержка Евросоюза ему действительно не нужна.