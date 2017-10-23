Выдвижение Ксении Анатольевны Собчак в президенты России выглядит как иностранная диверсия. Помните, есть об этом у Высоцкого…

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Клуб на улице Нагорной стал общественной уборной,

Наш родной центральный рынок стал похож на грязный склад.

Искаженный микропленкой, ГУМ стал маленькой избенкой.

И уж вспомнить неприлично, чем предстал театр МХАТ».

Как и в былые времена, так и сегодня виновниками всех бед и неурядиц любят называть каких-то злокозненных западных американцев с израильской внешностью. Как в старом ужастике: «В Москву въезжают американцы и китайскими палочками едят мацу…»

Оседлавшая гребень волны Ксения Анатольевна не является исключительным российским явлением. Такие женщины есть в каждой стране. И важно не то, какие сплетни ходят про Ксению Анатольевну и что говорят, а важно вовсе другое: она сама на протяжении долгих лет завоевывала себе славу сквернословящей нелюбительницы нижнего белья, демонстративно неприличествующей прилюдно и громогласно. Эта особа собственными усилиями стала синонимом всего низменного и вульгарного.

Повторимся: найдем в других странах таких и даже похуже. В Италии в середине восьмидесятых сидела в парламенте некто Чичолина. Так та вовсе была работницей порноиндустрии. Однако в распутной и бездуховной Италии никому не пришло в голову выдвигать Чичолину в президенты.

Объявление Ксении Анатольевны Собчак — это сигнал всем девушкам России, что успех возможен и слава достижима, если идти путем этой удачницы и любимицы масс. Мужчинам такие нравятся, выходит. Так они думают.

Да и не в девушках одних дело. Куда хуже дело обстоит с мужчинами, если те допускают к участию в выборах президента такого кандидата. Мало того, что они все эти годы позорили великую страну Зюгановым с Жириновским, так теперь и вовсе пали ниже низменного.

Если мы представим себе шкалу измерения высоких и подлых стезей человеческих, то обнаружим Ксению Анатольевну у самой исподней отметки. Это вполне понятно и аксиоматично. Как иначе определить духовный статус женщины, которую страна знает по десяткам тысяч баннеров в интернете о том, как она «снова пришла без трусов»? Такая особа вызывает одинаковое пренебрежение как у блюстителей нравов, так и у распутных жизнелюбов. Но вот ее всерьез обсуждают как кандидата в президенты… Спорят о ее экономической программе. А сами вспоминают, как она на том видео вот с тем, ну прямо так…

Сам я слыхивал о ней не раз, так как ее книжку писал мой бывший одноклассник Алексей А. В прошлом — кандидат наук, кстати. За деньги у Ксении Анатольевны появится сейчас целый штаб. Эти люди развлекаются и думать не хотят о том, что втаптывают свою страну в такую грязь, которой нет подобной в странах с приличным образованием.

Это следует подчеркнуть и повторить: такого нет нигде. Подобная женская особь не могла бы даже помышлять о выдвижении в президенты. Страшная шутка, замазывающая Россию нечистотами.

Так кто стоит за этим «проектом»? Вся беда в том, что все мы прекрасно знаем, кто стоит за этим смердением.

И это вовсе не ЦРУ и даже не спецслужбы Украины. Такое могут сделать только свои.

Как пел Александр Галич:

«Опять над Москвою пожары,

И грязная наледь в крови,

И это уже не татары,

Похуже Мамая — свои!»