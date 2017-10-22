По данным газеты Sözcü, сразу после заседания правительства пресс-секретарь Бекир Боздаг объявил, что чрезвычайное положение в стране будет продлено еще на три месяца. «Это решение направлено в парламент. Целью является более эффективная борьба с террористическими организациями. Само правительство объявило, что это делается для более быстрого принятия решений государственным управлением в целях борьбы с террором. Жизнь граждан никак не изменится, они будут продолжать жить точно так же, как и до введения режима. Режим чрезвычайного положения продлится в том же ключе», — заявил Боздаг. Также, по его словам, «одним из важных решений, принятых на заседании правительства, является закрытие воздушного пространства Турции для Северного Ирака. С этого момента ни один самолет не сможет проникнуть в воздушное пространство Турции. Границы будут переданы правительству Багдада. Работы по этому вопросу уже начались».

AMISOM Public Information Бекир Боздаг

США критикуют режим чрезвычайного положения в Турции

Согласно новостному порталу SHaber3, после недавнего визового кризиса США сделали резкие заявления в связи с продлением режима чрезвычайного положения в Турции. Хельсинкская комиссия США, состоящая из американских сенаторов и депутатов, написала письмо на имя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Четверо ведущих членов комиссии призвали его прекратить режим чрезвычайного положения. В письме, подписанном конгрессменами Роджером Уикером, Крисом Смитом, Беном Кардином и Элси Хастингсом, отмечается необходимость возвращения страны к стандартам независимости судебной системы, а также соблюдение международных соглашений и обязательств. «Мы обеспокоены тем, что Ваше правительство игнорирует права человека и нормы демократии в Турции. Продление чрезвычайного положения наносит вред демократическим институтам Турции как нашему союзнику по НАТО на протяжении четверти века, а также нашему стратегическом партнерству, строившемуся на протяжении долгих лет. В прошлом году турецкий народ поборол незаконные, насильственные нападения на демократические институты, но сегодня длящийся на протяжении 15 месяцев режим чрезвычайного положения точно так же представляет собой угрозу для этих институтов, в особенности для судебной системы. Чистка и режим чрезвычайного положения, не соответствующий стандартам, перевернул жизнь огромного количества людей и подорвал доверие к закону в Турции на международном и национальном уровне», — говорится в заявлении.

Войска КСИР маршируют во время ирано-иракской войны

Хакан Фидан сотрудничал с Корпусом Стражей Исламской революции

Не так давно в СМИ появилось интересное заявление относительно главы Национальной разведывательной организации Турции (MİT) Хакана Фидана и курдского фронта во время операции в провинции Киркук. Пресс-секретарь Патриотического союза Курдистана (ПСК) Сади Ахмет Пире заявил, что в операции, начатой силами «Хашди Шаби» и иракской армии 16 октября в Киркуке, принимали участие Касем Сулеймани и Фидан. Пире, указывая на то, что причиной нападений на Иракский Курдистан является референдум, заявил следующее: «Всё, что произошло, случилось из-за референдума. Одной из просьб иракского правительства являлась отмена результатов референдума. Это было сложное требование. Представители ПСК провели переговоры с иракскими властями по поводу Киркука. В результате была достигнута договоренность по выводу пешмерга». Утверждается, что правительство Ирака еще с 2014 года планировало присвоить себе имеющиеся нефтяные запасы. Турция договорилась с Ираком по поводу Киркука. От имени Ирана выступал Касем Сулеймани, от имени Ирака — Фелих Фейаз, от имени Турции — Фидан.

Операция разведки?

Как сообщает информационный портал TR724, после госпереворота 15 июля 2016 года Национальной разведывательной организации были предоставлены широкие полномочия, и она начала осуществлять операции за рубежом. После похищений людей в таких странах, как Индонезия и Пакистан, теперь разведывательную организацию подозревают в похищении гражданина Турции в Казахстане. Супруга похищенного в Казахстане Энвера Кылыча записала видеообращение с призывом к официальным лицам помочь ей в поисках мужа. По пути в Голландию Кылыч был задержан в аэропорту Алматы из-за проблем с документами. Его жена Бирсен сообщает о том, что ее муж не выходит на связь уже две недели. Видео распространено в социальных сетях, обращение направлено в ООН и властям Казахстана.

Randam Митинг ПСР

Главы городов не хотят уходить в отставку

Правящая турецкая Партия справедливости и развития (ПСР) за последние несколько месяцев потребовала отставки глав десяти крупных городов Турции. Некоторые мэры сразу же подписали заявление об уходе, а некоторые выразили свое возмущение, заявив: «Мы пришли на этот пост с выборами и уйдем с выборами». Согласно газете Hürriyet, мэр Бурсы Реджеп Алтепе, ухода которого потребовало правительство, отметил: «Наша служба продолжается». На вопрос об отставке он ответил: «Я не могу ничего сказать по этому поводу. Мы продолжаем нашу работу». Еще одним недовольным решением об отстранении с должности стал мэр Анкары Мелих Гекчек. Гекчек, который еще раз обсудил этот вопрос с президентом Эрдоганом, попросил назначить ему личную встречу. Но в то же время стало известно, что мэр Анкары собрал свои личные вещи в офисе в мэрии и резиденции. Министерство юстиции и министерство внутренних дел вмешались в ситуацию после того, как некоторые мэры не захотели подавать в отставку по собственному желанию. По делу Гекчека работают пять прокуроров суда Анкары. Президент Эрдоган в своей речи на этой неделе заявил: «На данный момент три губернатора подали в отставку. Осталось еще трое. Я верю, что и они в ближайшее время подпишут заявления. С этими друзьями провели переговоры, и я думаю, что в настоящее время они также готовы к отставке. В противном случае, я повторяю, будет сделано то, что необходимо». Эрдоган, общаясь с журналистами в самолете по возвращению из Польши, подчеркнул: «Последствия будут очень серьезными». Министр внутренних дел Сулейман Сойлу, говоря о главах городов, отметил, что в случае сопротивления они не будут исключены из партии, однако будут уволены при помощи министерства.

Иракский Курдистан: «Иракская армия и иранский «Хашди Шаби» объявили нам войну

Главное командование вооруженными формированиями пешмерга (курдские силы самообороны) сделали заявление по поводу нападения на Киркук: «Это открытое объявление войны против народа Курдистана. Силы «Хашди Шаби», подконтрольные Корпусу Стражей Исламской революции, с помощью сил Ирака начали обширную атаку в Киркуке и окрестностях. Это нападение является открытым объявлением войны народу Курдистана. Народ Курдистана, борющийся за свободу, и мужественное население Киркука требуют мести в отношении иракского правительства, «Хашди Шаби» и Корпуса Стражей Исламской революции. Мы хотим сообщить всем сторонам, что эта атака была осуществлена «Хашди Шаби» и силами Ирака при помощи американских танков Абрамс, бронированного транспорта и оружия, выданного коалицией. Оружие из США, выданное под видом войны с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) иракской армии и «Хашди Шаби», не было передано пешмерга для борьбы с террористами. Народ Курдистана, несмотря на присутствие иракского правительства с некоторыми грязными полномочиями и Корпуса Стражей Исламской революции, может быть уверен в том, что силы пешмерга в Курдистане будут героически защищать свои регионы и поддерживать моральный дух. Мы заявляем, что планы врагов народа Курдистана не смогут осуществиться».

(сс) Thestival.gr Турецкая полиция

Bylock. И снова аресты

В Стамбуле было задержано 57 человек, предположительно, использующих приложение для телефона ByLock. В рамках охоты на ведьм, проведенной Главной прокуратурой Кахраманмараша, было взято под стражу 15 человек, шесть из которых — женщины, а также врачи и преподаватели. В четверг в шести городах провинции Ушак было задержано 14 человек по подозрению в использовании ByLock. Семь человек были арестованы после завершения полицейского расследования. Государственная прокуратура Анкары вынесла решение о задержании 32 сотрудников министерства труда и социального обеспечения и 101 работника министерства финансов, обвиняемых в принадлежности к движению «Хизмет».

Глава ORSAM Шабан Кардаш взят под стражу

Близкий к экс-премьер-министру Ахмету Давутоглу доктор Шабан Кардаш, глава Центра стратегических исследований Ближнего Востока (ORSAM), одного из аналитических центров, которых в стране осталось очень мало, был взят под стражу. Кардаш является членом преподавательского состава Университета Торговых палат и товарных бирж Турции по направлению «Международные отношения». Получив степень магистра в области международных отношений и европейских исследований в Ближневосточном техническом университете и Боннском университете, Кардаш закончил аспирантуру в Университете штата Юта, а также работал над теорией международных отношений, исследовал безопасность, права человека, энергетическую политику, а также внутреннюю и внешнюю политику Турции.

LaCamila Берег турецкий

Увеличение положительных ответов на запросы о предоставлении убежища гражданам Турции в Германии

В Германии с увеличением числа граждан Турции, которые подают прошение о предоставлении убежища, растут и темпы положительных ответов на эти заявки. По данным газеты Nordwest-Zeitung, в сентябре 36,6% заявок на предоставление убежища были приняты немецкой стороной, что составляет рост на 10% по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно ответу министерства внутренних дел на запрос парламентской группы Левой партии, количество удовлетворенных заявок от граждан Турции удвоилось с апреля этого года. В уровне положительных откликов на заявления о предоставлении убежища по сравнению с тем же периодом прошлого года наблюдается еще более шокирующий прирост. В то время, как на период с января по сентябрь 2016 года этот показатель составлял 6,6%, в первые девять месяцев 2017 года он увеличился до 24,6%.

Четыре требования в связи с визовым кризисом с США

Как сообщает Habertürk, в то время, как США и Турция начали переговоры между делегациями о разрешении визового кризиса, который начался на прошлой неделе, американская сторона выдвинула четыре условия для разрешения проблемы. Вашингтон требует предъявления доказательств по делу об арестованных сотрудниках; вся полученная во время расследований информация должна быть предоставлена американской стороне; следует выяснить, были ли контакты согласованы с США; если сотрудник находится в контакте по воле Соединенных Штатов, его не следует арестовывать. Дипломатические источники заявили, что изначальные условия не были приняты, переговоры начались без предварительных согласований.

Иван Шилов ИА REGNUM

Перинчек: Дугин сообщил Мелиху Гекчеку о перевороте заранее

Партнер ПСР, председатель Рабочей партии Догу Перинчек, выступая на канале Cem TV, сделал важные заявления о путче 15 июля. Перинчек заявил, что мэра Анкары Гекчека, отставки которого требует президент, заранее предупредили о перевороте, и эта информация была получена из России. Перинчек также добавил, что данные о перевороте у них самих появились даже раньше, чем у Национальной разведывательной организации. «Когда Александр Дугин сказал нам, что турецкие войска находятся в преддверии некоей чрезвычайной ситуации, мы в ответ сказали ему, что эту информацию надлежит передать правительству. На что он ответил нам, что во время визита в Анкару он сказал об этом Гекчеку», — заявил Перинчек. По его словам, правительство знало о готовящемся государственном перевороте заранее.

Главный советник появился в отчете немецкой преступной организации

Преступно-мафиозная организация, известная в Германии под названием «Немецкие Османы» (Germania Osmanen), отразилась в отчете официальных ведомств Германии. Министр внутренних дел Северного Рейна — Вестфалии Герберт Реул в четверг проинформировал членов Комиссии внутренних дел Государственного собрания о деятельности турецкой разведки в округе, говоря среди прочего о связи «Немецких Осман», которые вышли на первый план вместе с сообщениями о полицейских рейдах и организованной преступности в Германии, с турецкими властями. В отчете говорится о том, что глава группы был принят главным советником президента Турции Ильнуром Чевиком в октябре 2016 года в Анкаре: «Чевик принял представителей «Немецких Осман» в президентской резиденции. Представ в футболке с символом организации, он заявил, что поддерживает турецких граждан, сражающихся с террористическими организациями за рубежом».

(сс) Mass Communication Specialist 1st Class Steven Harbour Турецкие солдаты

Наказание Зарраба может быть снижено с 75 до 10 лет в случае его признания

Как сообщает газета Birgün, в обществе продолжает обсуждаться вмешательство Эрдогана в дело осужденного в США Резы Зарабба. Сообщается, что после того, как планы по спасению Зарраба не оправдались, президент прибегнул к провоцированию дипломатического кризиса с американцами. По словам адвоката от оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Йегане Гюлей, входящего в Ассоциацию адвокатов Нью-Йорка, которая внимательно следит за делом Зарраба, когда «попытки обмена заключенными не увенчались успехом, непосредственной целью были избраны представители миссии США в Турции. Это привело к своего рода искусственному кризису. Если дело приведет к соглашению, то это будет возможно лишь в случае, если Зарраб признает вину, и ему смягчат наказание. 85% таких дел заканчиваются соглашением. Обвинение предлагает смягчение наказания в обмен на принятие уголовных обвинений и передачу важной информации. Это, очевидно, очень привлекательное предложение для Зарраба, трудно сказать «нет». В ответ на информацию о том, как выстраивается и управляется весь механизм, прокуратура может предложить снижение срока наказания с 75 лет тюремного заключения до 10—15 лет. Эрдоган сделал всё от него зависящее, чтобы спасти Зарраба. Если Зарраб потеряет надежду на то, что президент его вытащит, он может выбрать признание. Потому что во время суда присяжных маловероятно, что он не будет осужден».

Коротко, но важно

Статья закона, дающая муфтиям право на регистрацию брака, была принята общим собранием парламента.

Депутат ПСР Шамиль Тайяр, участвовавший в программе «Последнее слово» на канале Beyaz TV, подразумевая главу Генерального штаба Хулуси Акара, заявил: «Я думаю, что если события 15 июля прояснятся, то те, кого мы сегодня называем героями, окажутся путчистами, а те, кого мы знаем как предателей — наоборот».

Вооруженные силы Турции начали крупную операцию в регионе Зап на границе с Ираком. В ней участвуют подразделения десантных групп. Целью является сведение к минимуму террористической деятельности Рабочей партии Курдистана (РПК), которая была замечена в регионе Зап, уничтожение террористов во время подготовки к нападению, а также обеспечение безопасности границы и путей доступа к турецким военным базам в Северном Ираке. Стало известно, что со времен операции «Солнце» 2008 года эта операция стала первой в регионе, за исключением некоторых преследований по горячим следам.