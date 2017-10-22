



Флаг Чехии

В Чехии прошли выборы в парламент страны. Вперед вырвалось правоцентристское движение «Акция недовольных граждан» (ANO) во главе с бывшим вице-премьером (январь 2014 — май 2017), владельцем агрохолдинга и медиамагнатом Андреем Бабишем. Ему еще предстоит вступить в переговоры с остальными партиями для того, чтобы сформировать правящую коалицию и утвердить правительство. Однако многие европейские политологи и публицисты уже начинают рассуждать, что ждать от миллиардера, которого называют «чешским Трампом», в качестве премьер-министра. Польша не исключение.

Ведь на посту вице-премьера Бабиш отметился рядом «недружественных» заявлений в адрес польских компаний, которые поставляют чехам продовольственные товары. Не секрет, что на вопрос, откуда в Чехии берутся просроченные, ядовитые и другие некачественные товары, почти любой чех, не задумываясь, ответит, что из Польши, а если спросить, почему польские дороги такие скользкие, то ответ будет по анекдоту — вся соль ушла в польскую колбасу. И когда в 2015 году некоторые чешские издания распространяли информацию о том, что польские продукты по своему качеству уступают чешским, в Варшаве отреагировали на это так:

«Андрей Бабиш — главный конкурент польских продуктов на чешском и словацком рынках… Корпорация «Агроферт», принадлежащая ему, объективно является сильнейшим конкурентом товаров из нашей страны».

Однако одно дело — вести политику с позиций бизнесмена, другое — с позиций главы исполнительной власти, определяя внутренний и внешний курс. Польское агентство печати (РАР) обращает внимание на следующие слова будущего премьера:

«Вышеградская группа (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия — С.С.) должна найти новых союзников. Нам нужна Австрия и другие страны».

Как отмечает агентство, лидер ANO говорил о Балканах — Словении, Хорватии — и «может быть, других» государствах. Речь в первую очередь идет о сдерживании нелегальной миграции. Но это тактическая цель, вопрос в том, что будет делать Прага после ее разрешения, пойдет ли на сохранение статус-кво или займется переформатированием существующих межгосударственных альянсов, возможно, попробует принять участие или даже инициирует создание новых союзов, что повлечет за собой пересмотр чешских внешнеполитических приоритетов.

David Sedlecký Андрей Бабиш

Как напоминает польский политолог Анджей Скшипек в отношении Вышеградской группы, созданной по инициативе президентов Польши и Чехословакии Леха Валенсы и Вацлава Гавела, а также премьер-министра Венгрии Йожефа Анталлы в феврале 1991 года, ее

«можно было бы рассматривать в контексте реализации концепции «кордона», если бы не совершенно иная цель этих действий — вступление в Евросоюз и НАТО. В последующие годы на достижение этой цели была сориентирована вся внешняя политика III Речи Посполитой, в том числе и политика на Востоке. В это время доминировало стремление сблизиться с Америкой, но политика США в первый срок президентства Билла Клинтона была ориентирована на формирование Pax Amiricana и избежание каких-либо конфликтов с Россией».

Фактор России стал одним из испытаний на прочность «четверки» в 2014 году, когда переворот в Киеве, крымский референдум, разгоревшаяся гражданская война на Украине вызвали конфликт между Евросоюзом и Москвой. Уже тогда было видно, что Вышеградская группа, формально оставаясь единой, внутри себя расколота по отношению к Москве.

Во-первых, это демонстрировала Венгрия. Будапешт принимал у себя российских чиновников высшего ранга, на фоне «санкционной войны» дважды проходили переговоры между венгерским премьером Виктором Орбаном и президентом России Владимиром Путиным. Во-вторых, в противовес чешскому премьеру Богуславу Соботке президент Чехии Милош Земан открыто призывал перевернуть страницу Крыма, рисуя иную геополитическую, историческую и этническую карту полуострова, что вызывало раздражение также в Польше. В-третьих, в этом году Будапешт и Варшава разошлись уже непосредственно в оценках действий Киева в связи в принятием им нового закона об образовании. В интервью венгерскому изданию Heti Valasz глава МИД Польши Витольд Ващиковский назвал «слишком эмоциональным» заявление своего венгерского коллеги Петера Сийярто в адрес украинских властей. Заодно реакцию Польши на визит Путина в Венгрию в августе сего года охарактеризовал словами «мы не счастливы» и признал, что польскому правительству было «грустно» из-за одобрения Будапештом кандидатуры Дональда Туска на второй срок в качестве председателя Европейского совета.

CrazyPhunk Страны Вышеградской группы

Заметим, что обозначенные конфликтные линии развивались не первый год и имеют отношение к уже устаревшему на сегодня политическому европейскому ландшафту. Новые существенные мазки на картину сейчас наносят как упомянутые выборы в Чехии, так и победа в Австрии молодого политика Себастьяна Курца, представляющего Австрийскую народную партию. Эксперт Фонда Маршалла Тимо Лохоцки отмечает, что Курц становится соблазном для немецких консерваторов, выглядит простым рецептом: хочешь победить — сдвигайся вправо. А если, отмечает политолог,

«голландская и австрийская политика пойдут вправо, в Европе может «похолодать»; но если французская или немецкая политика примет националистический оборот, ЕС придется госпитализировать».

«Поправевшей» Польше, в которой правящая партия «Право и Справедливость» (PiS) взяла курс на «восстановление суверенитета», становится неудобно в Евросоюзе и альянсах второго уровня. Прага и Вена ситуацию для Варшавы могут усугубить. Когда Бабиш говорит, что Вышеградской группе нужны Австрия и Балканы, а Курц отказывается от «флирта» с «четверкой», обещая создать проевропейское правительство, которое будет поддерживать «хорошие отношения с Востоком и Западом» в Европе, это позволяет предположить наличие у Вены концепции реанимации геополитики Австро-Венгерской империи и появление нового центра ЕС. Сдвинув фланг Центральной и Восточной Европы на юго-запад, в сторону Балканского полуострова, Австрия тем самым уведет внимание Евросоюза от постсоветского пространства, на которое именно сейчас нацелилась Польша. Похоже, что в ближайшие месяцы польским стратегам предстоит провести немало бессонных ночей, чтобы понять, чьей поддержкой они смогут в перспективе заручиться на востоке от себя.