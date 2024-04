Нисколько не лучше организации контробвинений в тайных связях с Россией своих оппонентов обстоят дела и с расследованием тех обстоятельств, которые Трамп пытается как-то интенсифицировать лично. Но, видимо, ко всем уже существующим советникам Трампу следует добавить ещё «советника по твитам», который бы периодически напоминал, что разумного его шеф в своё время «натвитовал». Например, 10 октября 2016 года Трамп пригрозил в Twitter своим оппонентам: «Если я выиграю, я поручу моему AG назначить специального прокурора, чтобы заглянуть в вашу ситуацию, потому что никогда не было ничего подобного вашей лжи». Однако, несмотря на выигранные в ноябре 2016 года выборы и наличие с февраля с.г. «своего AG» (Attorney General — генеральный прокурор), это очень даже разумное обещание тихо присоединилось к другим невыполненным обещаниям Трампа.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Хиллари Клинтон

Например, расследование использования Х. Клинтон личной электронной почты для правительственной, в т.ч. секретной, переписки и неправомочного прекращения этого расследования бывшим в то время директором ФБР Джеймсом Коми, а также группа вопросов, связанных с вмешательством в процесс президентских выборов со стороны Демократической партии. Трамп демонстративно отправил 9 мая с.г. Коми в отставку на основании предоставленного замгенпрокурором Розенстейном меморандума, в котором тот указал, что Коми допустил серьезные ошибки в работе и превысил свои полномочия в вопросе закрытия расследования по факту использования Х. Клинтон личной электронной почты для служебной переписки во время её пребывания на посту госсекретаря, а также «ошибочно узурпировал власть генерального прокурора 5 июля 2016 года, объявив о своём заключении, что дело должно быть закрыто без уголовного преследования. Он допустил серьезные ошибки в работе, отказался их признать и не способен их исправить». Мнение Розенстейна поддержал также генпрокурор Джефф Сешнс (Jefferson «Jeff» Sessions), заявивший, что «директором ФБР должен быть человек, который верно следует правилам и принципам министерства юстиции», поскольку ФБР входит в состав минюста, а генпрокурор является одновременно и главой минюста.

Но это продвижению вышеупомянутых расследований не помогло, как не помогли даже грозные твиты Трампа от 25 июля с.г., адресованные непосредственно Сешнсу, — в первом президент написал: «Украинские попытки саботировать кампанию Трампа — «тихо работают, чтобы подтолкнуть Клинтон». Так где же расследование A.G.», а во втором добавил: «Генеральный прокурор Джефф Сешнс принял ОЧЕНЬ слабую позицию по преступлениям Хиллари Клинтон!». Не способствует активизации расследований и назначение новым директором ФБР Кристофера Рэя (Christopher Wray), который во время утверждения его кандидатуры Сенатом США 02 августа 2017 года, отвечая на вопросы сенатора-республиканца Линдси Грэма (Lindsey Graham) заявил, что ничего не знает о вмешательстве Украины в президентские выборы (?!), но согласился с необходимостью разобраться в этом вопросе и заявил: «я с удовольствием займусь этим». Удивление вызывает не неосведомлённость Рэя в вопросе вмешательства Украины в президентские выборы, которая только подчёркивает слабую информационную работу команды Трампа даже среди своих приверженцев, поскольку Рэй с 2008 года поддерживает республиканцев, в т.ч. финансово, а то, что он это заявил после беседы с Трампом, который выдвинул его на этот пост ещё 07 июня с.г. и, получается, даже не уведомил его о том, чем ему надо будет заниматься?!

U.S. Department of Justice Кристофер Рэй и Джефф Сешнс

С момента вступления Рэя в должность 3 августа с.г. прошло больше двух месяцев, но «расследовательский» воз «украинского следа» в американских выборах с места так и не сдвинулся. Точно так же, как и расследование в отношении «сливщиков» в СМИ совершенно секретной информации о содержании разговора Флинна с Кисляком. Это же не девушку разоблачать, переславшую по неопытности совершенно секретный документ в СМИ со своего служебного компьютера, на чём она и попалась сразу же после элементарной проверки компьютеров компании, обрабатывавшей этот документ, в которой она работала, как это было в случае с Реалити Виннер. И тут вопрос не столько в сложности выявления «сливщиков», поскольку количество имевших доступ к содержанию разговора Флинна с Кисляком сотрудников спецслужб весьма ограничено, и они хорошо известны, сколько в том, что, скорее всего, эти «сливщики» имеют гарантии неприкосновенности, и не факт, что Рэй рискнёт пренебречь этими гарантиями даже во имя «торжества закона», если в этом случае о «законе» вообще можно говорить.

А поскольку практически все обстоятельства этих «расследований» давно известны, то вопрос не столько в расследованиях как таковых, сколько в принятии соответствующих решений по результатам этих расследований, но именно на этом этапе и идёт резкое торможение. Факт использования Х. Клинтон личной электронной почты для служебной переписки во время её пребывания на посту госсекретаря давно известен и расследован, более того, дополнительно стало известно, что Х. Клинтон регулярно просила свою домработницу, филиппинскую иммигрантку (?!) Марину Сантос (Marina Santos), распечатывать правительственные электронные письма и документы, содержащие секретную информацию! К тому же когда экс-конгрессмен и муж помощницы Х. Клинтон Хумы Абедин (Huma Abedin) Энтони Винер (Anthony Weiner) в сентябре 2016 года попался агентам ФБР на отправке своих фотографий в обнажённом виде 15-летней школьнице, и федеральные агенты изъяли его ноутбук, то обнаружили в нём в том числе и несколько тысяч служебных сообщений электронной почты Х. Клинтон времён её работы в Госдепе (2009—2013 гг.), поскольку Абедин пересылала их мужу для распечатки, причём некоторые из этих сообщений содержали сведения секретного характера! Вопрос только в надлежащем оформлении и оценке собранных материалов, но этого нет. Хотя, по словам Коллстрома, за прекращение расследования в отношении Х. Клинтон ответственность несёт Коми и руководство ФБР, а «агенты в ярости от того, что происходит», и поэтому для восстановления расследования необходим только нормальный руководитель ФБР.

С Коми ещё проще, — факт неправомочного прекращения расследования в отношении Хиллари Клинтон установлен и квалифицирован именно как преднамеренное превышение полномочий, поскольку Коми ранее был заместителем генпрокурора США и не мог не знать, что единолично прекращая расследование в отношении Х. Клинтон, он превышает свои полномочия директора ФБР. Более того, Коми сам это признал ещё 7 июля 2016 года на слушаниях в Сенате по поводу прекращения расследования, объяснив при этом, что решил «сделать что-то беспрецедентное, потому что подумал, что это беспрецедентная ситуация» («I would do something unprecedented because I think it is unprecedented situation»).

А во время слушаний в Сенате 8 июня с.г. Коми фактически признал, что сделал это по просьбе бывшей в то время генпрокурором Лоретты Линч (Loretta Lynch), чем усугубил своё положение и поставил в двусмысленное положение Линч, которая после такой просьбы фактически стала соучастницей неправомочного прекращения расследования в отношении Х. Клинтон, поскольку, пользуясь своим служебным положением, склонила к принятию неправомочного решения своего подчинённого. И кто теперь поверит её объяснениям, что её встреча 29 июня 2016 года, т. е. ровно за неделю до объявления Коми о прекращении расследования в отношении Х. Клинтон, в Sky Harbor Airport города Финикс (Phoenix, Arizona) с Биллом Клинтоном была «случайной», носила «частный характер» и обсуждали они исключительно «внуков, гольф и общих знакомых»? Вполне возможно также, что откровения Коми помогут наконец завершить внутреннее расследование соответствия действий Линч и Коми установленным в минюсте «политике и процедурам» в отношении Х. Клинтон, о котором ещё 12 января с.г. объявил генеральный инспектор министерства юстиции США Майкл Хоровиц (Michael Horowitz), но каких-то, даже предварительных, результатов этого расследования до сих пор тоже нет.

Кроме того, Коми также признался в том, что ФБР начало расследование предполагаемых связей команд Трампа с Россией с июля 2016 года, не уведомляя при этом Конгресс, а также записал содержание девяти своих разговоров с Трампом и организовал передачу копии записей через своего друга, — бывшего прокурора и нынешнего профессора факультета права Колумбийского университета Дэниэла Ричмана (Daniel Richman) в The New York Times. После этого как-то смешно и глупо выглядит заявление Коми, что он никогда не был источником утечек служебной информации, касающейся Трампа и России, и никогда не санкционировал подобные утечки со стороны других. Хотя в данном случае более логичным выглядит предположение, что именно Коми организовал слив информации о содержании переговоров Флинна и Кисляка в ту же The New York Times, особенно с учётом того, что до своего увольнения этих «сливщиков» он так и не нашёл.

В этой связи, вызывает, мягко говоря, недоумение отношение к «художествам» Коми, которого не только никто не собирается судить, но его действия по сливу в СМИ содержания разговоров с президентом даже не осудили?! И это на фоне того, что директор АНБ Майк Роджерс (Michael Rogers) и директор национальной разведки Дэн Коутс (Daniel «Dan» Coats) на аналогичных слушаниях в Сенате отказались комментировать содержание своих бесед с Трампом, а генпрокурор Сешнс, кроме того, что отказался раскрывать детали разговора с Трампом, заявил, что таким образом он защищает конституционное право президента, который сам должен решить, предавать ли ему гласности разговор между ними. Такое впечатление, что Трамп, даже несмотря на его президентскую должность, находится вне законодательного поля США, и любые негативные и даже противозаконные действия в отношении него априори считаются не только неподсудными, но даже неосудимыми!

Например, экс-глава ЦРУ (201—2012) четырехзвездный генерал Дэвид Петреус (David Petraeus), рассказавший о деталях своих дискуссий на политические темы с Обамой своей любовнице и по совместительству подполковнику резерва армии США, его биографу и журналистке The New York Times Поле Бродуэлл (Paula Broadwell), некоторыми из которых она «поделилась» в американских СМИ, был вынужден в результате нешуточного скандала не только подать в отставку. В апреле 2015 года федеральный суд в городе Шарлотт, штат Северная Каролина (Federal court in Charlotte, North Carolina), признал «Царя Давида» («King David», как его называли во время командования силами США и НАТО в Афганистане в 2010 году), виновным и приговорил его к двум годам условно и штрафу в размере $100 тысяч. А министр обороны США Эштон Картер (Ashton Carter) принял окончательное решение не понижать Петреуса в звании, сохранив ему все его четыре звезды, только после очень долгих раздумий и консультаций в течении почти года после приговора суда!

U.S. Army Дэвид Петреус

Возможно, после инаугурации Трампа расследование в отношении Коми, как и его увольнение, тормозилось самим Трампом по той причине, что Коми сыграл, пожалуй, решающую роль в избрании Трампа президентом США и он, видимо, надеялся сделать Коми своим союзником. Дело в том, что после того, как агенты ФБР обнаружили в ноутбуке Винера тысячи служебных сообщений электронной почты Х. Клинтон времён её работы в Госдепе и, получив необходимые разрешения на их обработку, пришли к выводу, что это действительно подлинные сообщения Х. Клинтон, Коми 28 октября 2016 года отправил лидерам Конгресса и Сената письмо, в котором сообщил о новом факте обнаружения служебных сообщений Х. Клинтон, не имеющем отношения к ранее прекращённому расследованию, о чём его накануне проинформировала следственная группа, и он согласился с тем, что ФБР необходимо этот факт расследовать. Он также написал, что ФБР пока не может оценить значительность этого материала и не может предсказать, сколько времени понадобится для завершения этой работы.

С учётом того, что скан этого письма в тот же день был опубликован в СМИ, а это за 10 дней до выборов, то по рейтингу Х. Клинтон этим письмом был нанесён такой сокрушительнейший удар, исправить последствия которого времени уже не оставалось, и если до появления письма Коми в СМИ Х. Клинтон опережала Трампа на 12 пунктов, то после него разрыв составил только 1 пункт. Поэтому вполне логично, что в день выборов 8 ноября 2016 года, на который как раз пришёлся информационный пик нового скандала с письмами Х. Клинтон, значительная часть тех, кто собирался голосовать за Х. Клинтон, остались дома, а часть тех, кто не собирался голосовать за Трампа, пришли проголосовать за него в качестве протеста против Х. Клинтон.

По большому счёту, Трамп стал президентом не столько вследствие организованной его командой президентской кампании, сколько в результате просто невероятного смешения человеческой глупости, жадности, мошенничества, трусости, а также бардака в государственных организациях США. Фактически восхождение к президентству Трампа началось в январе 2009 года, когда после своего утверждения в должности госсекретаря США Х. Клинтон отказалась от использования правительственного электронного адреса в специальной правительственной электронной системе, которая имеет дополнительную защиту и автоматически сохраняет всю историю переписки, а стала пользоваться исключительно своим личным e-mail (hdr22@clintonemail.com). И за все её четыре года пребывания в должности госсекретаря на это либо никто не обратил внимания (?!), либо просто не рискнул это сделать, в т.ч. и сотрудники Государственного департамента информационных технологий (The State Department’s information technology), создавшие для Х. Клинтон два адреса (SMSGS@state.gov, SSHRC@state.gov), которыми она ни разу так и не воспользовалась.

Скандал грянул только в марте 2015 года, после чего ФБР начало расследование. Но поскольку Х. Клинтон 12 апреля 2015 года выдвинула свою кандидатуру в президенты, а во власти находились демократы, то Коми по ненавязчивой рекомендации Линч, которая намекнула ему, что инцидент с письмами следует называть не «расследованием», а «вопросом», проявив трусость, соглашательство и сознательно превысив свои полномочия директора ФБР, 5 июля 2016 года расследование закрыл, чем, вполне возможно, весьма поспособствовал Трампу, поскольку в случае привлечения Х. Клинтон к ответственности от Демократической партии, скорее всего, был бы другой кандидат в президенты, и не факт, что Трамп у него бы выиграл. Далее Трампу помогала Клинтон и руководство Демократической партии, которые мошенническим путём продвигали Клинтон в ущерб другим кандидатам из партии, без чего праймериз, скорее всего, выиграл бы Берни Сандерс (Bernard «Bernie» Sanders) и, опять-таки, не факт, что Трамп его бы победил.

Затем разгорелся скандал с компьютером мужа помощницы Х. Клинтон Хумы Абедин, который произошёл не только в результате патологической склонности к извращениям мужа Абедин, которую она до этого после аналогичных скандалов ему дважды прощала, но и её глупости и жлобства, поскольку она знала, что отправляла ему на ноутбук служебные, в т.ч. секретные, письма Х. Клинтон, но, видимо, пожалела пару тысяч долларов на то, чтобы уничтожить ноутбук с письмами Х. Клинтон, а мужу взамен купить новый. В итоге она, будучи ближайшей и самой доверенной помощницей Х. Клинтон, помогла этим Трампу стать президентом, а своей начальнице пустить на ветер потраченные на избирательную кампанию почти миллиард долларов! Помогли Трампу стать президентом по мере своих сил и некомпетентности также агенты ФБР, которые проводили закрытое Коми предыдущее расследование, поскольку Абедин говорила им во время допросов, что отправляла письма Х. Клинтон на компьютер мужа, и если бы они удосужились проверить его тогда, то этого скандала уже не было. А финальным аккордом возведения Трампа на пост президента стало вышеупомянутое письмо Коми, срочно направленное парламентским лидерам в субботу (!), исключительно спасая свою личную шкуру, поскольку он знал, что в выходные дни информация о новом проколе Х. Клинтон появится в СМИ в результате «утечки», и уже в понедельник ему лично придётся отвечать и за её сокрытие, и за утечку.

Government of Thailand Хиллари Клинтон и Хума Абедин

Все обстоятельства «украинского следа» в рамках вмешательства в президентские выборы США Демократической партии тоже буквально лежат на поверхности, поскольку материалы, послужившие основанием для отставки руководителя избирательного штаба Трампа Манафорта, появились именно на Украине. А хронология вброса информации о ставшей широко известной «амбарной книге» («чёрной книге») Партии регионов Украины, в которой записывались факты оплаты наличными за услуги, оказанные руководству партии, поневоле наталкивает на определённые закономерности при её сравнении с некоторыми этапами президентской избирательной кампании в США. 3 мая 2016 года после поражения на праймериз в Индиане публично отказался от дальнейшего участия в президентской кампании основной соперник Трампа Тед Круз (Edward «Ted» Cruz), а 4 мая ввиду отсутствия шансов отказался от борьбы за пост президента США и последний соперник Трампа Джон Кейсик (John Kasich), что сделало Трампа единственным кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах, и, наверное, наивно считать случайностью, что именно после этого 28 мая 2016 года экс-первый заместитель председателя-начальник Главного управления «К» Службы безопасности Украины генерал Виктор Трепак заявил украинскому изданию «Зеркало недели» о передаче днём ранее в НАБУ порядка 400 листов этой «амбарной книги», захваченной при разгроме офиса ПРУ в Киеве ещё 18 февраля 2014 года!

Учитывая заявление Трепака, что среди получателей денег «должностные лица высокого уровня, министры и руководители ведомств, народные депутаты, известные политики, общественные деятели, представители международных организаций, судьи, в т.ч. высших судебных инстанций», а сумма выдачи составляет около $2 миллиардов, вполне логично, что эта информация привлекла к себе самое широкое внимание СМИ, тем более, что НАБУ 28 мая 2016 года подтвердило в своём официальном заявлении получение документов. К тому же интерес к данной информации уже 31 мая 2016 года подогрело другое украинское издание, — «Украинская правда», которая опубликовала некоторые документы из этой «амбарной книги», заявив при этом, что часть документов этой «амбарной книги» оказалась у бывшего журналиста, а ныне депутата Верховной рады Украины Сергея Лещенко практически одновременно с Трепаком?!

И, наверное, также не случайно, что статья в The New York Times от 14 августа 2016 года, которая стала причиной отставки Манафорта, появилась именно после того, как партийный съезд Республиканской партии, прошедший 18—21 июля в Кливленде, утвердил кандидатуру Трампа в качестве официального кандидата в президенты. Видимо, не случайно и Лещенко 19 августа сделал на своей странице в Facebook торжествующую запись: «Амбарная книга Партии регионов» спасла мир. Манафорт, кормившийся из рук Януковича, уходит с позором. Думаю, после такого удара Трамп уже не оправится». Естественно, также не случайно участие в этой информационной акции НАБУ, в отношении которого в статье в The New York Times было особо отмечено, что НАБУ, «чьё государственное финансирование санкционировано в рамках программ помощи США и Европейского союза, имеет соглашение с FBI о передаче доказательств».

Кстати, 29 июня 2017 года начальник отдела уголовного подразделения ФБР Мэтью Мун (Mathew Moon) и глава НАБУ Артём Сытник подписали Меморандум о взаимопонимании (Memorandum of Understanding, — MOU) между НАБУ и ФБР, на основании которого они будут сотрудничать в течение следующих двух лет. Но либо Рэй об этом не знает, либо расследование «украинского следа» резко перестало доставлять ему ранее заявленное «удовольствие», а ведь с февраля 2016 года в НАБУ постоянно находится представитель ФБР, который вместе с детективами НАБУ работает над выполнением международных поручений и контролирует их прохождение через компетентные органы США, так что интенсифицировать расследование «украинского следа» на территории Украины Рэю ровно ничего не стоит, но этого не происходит.

Ещё одно расследование или, точнее, его возобновление, которое может серьёзно скомпрометировать Обаму и его администрацию, — обстоятельства крушения 17 июля 2014 года на территории Украины малайзийского Boeing MH17, которые, по всей видимости, для Трампа является запретной темой не только для расследования, но и вообще для обсуждения, поскольку после своего избрания он о об этой катастрофе ни разу не упомянул, даже несмотря на то, что ещё 25 ноября 2016 года к нему обратилась с письмом о новом расследовании обстоятельств падения Boeing МН17 большая группа независимых экспертов и журналистов, занимающихся альтернативным расследованием катастрофы. Не комментируют крушение Boeing MH17 и члены команды Трампа, а те американские чиновники, которым не удаётся уйти от ответа на вопросы о Boeing MH17, стандартно голословны и лживы.

Например, специальный представитель госдепа США по Украине Курт Волкер (Kurt Volker) 24 сентября с.г. в интервью украинскому изданию «Зеркало недели» на вопрос о том, как окончательный итог расследования катастрофы рейса MH17 может повлиять на позицию ЕС или России, весьма цинично и нагло заявил: «Не думаю, что это окажет какое-либо влияние. Эта музыка уже отыграла, как говорят венгры. Все уже и так знают всё, что можно знать». Цинично, поскольку сказать о катастрофе, в которой погибло 298 человек, в том числе, кстати, и гражданин США, что «эта музыка уже отыграла», может только совершенный отморозок, а нагло, поскольку утверждение о том, что «все уже и так знают всё, что можно знать» является насквозь лживым, хотя бы потому, что США до сих пор так и не предоставили тех «доказательств», о которых заявил теперь уже экс-президент США Барак Обама сразу на следующий день после катастрофы.

Отметился своей ложью в этой теме и теперь уже экс-посол США в РФ Джон Теффт (John Tefft) 28 августа 2017 года в интервью на радиостанции «Эхо Москвы», когда заявил, что «деловая сторона разведки связана с тем, что представители с обеих сторон не будут раскрывать те методы, которыми они смогли получить информацию», поскольку эти «методы» были «раскрыты» ещё 20 июля 2014 года бывшим в то время госсекретарём США Джон Керри (John Kerry), а затем 22 июля 2014 года на брифинге в вашингтонском офисе DNI конкретизированы высокопоставленными чиновниками разведки, которые не только официально заявили, что Boeing МН17 «вероятно, сбит ракетой земля-воздух ЗРК «Бук», выпущенной пророссийскими сепаратистами на восточной Украине», но и сослались при этом на «перехваты разговоров, спутниковые фотографии и посты сепаратистов в соцсетях, некоторые из которых были идентифицированы американскими экспертами» и уточнили, что знают о месте пуска ракеты и траектории её полёта «от спутников, датчиков и других источников разведывательной информации».

U.S. Department of State Джон Теффт

Сам Трамп ещё 15 октября 2015 года, т. е. через два дня после опубликования окончательного отчёта Управления безопасности Нидерландов (Dutch Safety Board, — DSB), которое исследовало технические причины крушения, отвечая на вопросы журналистов о катастрофе, сказал: «я буду с вами честным, вы никогда, пожалуй, не узнаете точно, как это было. Это ужасно, но мы никогда не узнаем правду. Есть лишь несколько людей, которые ее знают. И одним из таких людей может быть Путин. И мы точно можем сказать, что он не собирается об этом говорить». Но с тех пор Трамп не только стал президентом США, но даже встретился 7 июля с.г. с Путиным, которому, во всяком случае, согласно официальной информации о встрече, никаких вопросов по катастрофе Boeing MH17 не задавал.

Полный застой в расследованиях, касающихся оппонентов Трампа, показывает его неспособность не то что управлять этим процессом, но даже как-то позитивно влиять на него или хотя бы найти, вдобавок к уже имеющимся, ещё одного «советника», который бы ход этих расследований контролировал, раз президент никак не может повлиять на им же назначенных генерального прокурора и директора ФБР. А тем временем расследования в отношении сторонников Трампа идут полным ходом.