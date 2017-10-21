Стратегия Владимира Путина по вытеснению США из ключевых регионов мира приносит свои плоды. Во-первых, близится к своей логической развязке война с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, чему не могут помешать даже отряды курдского ополчения на нефтяных полях левобережного Евфрата. Ситуативный союз России, Ирана и Турции приобрел тактическую глубину и может перерасти в нечто большее при сохранении нынешних тенденций в развитии процессов на Ближнем Востоке. Визит короля Саудовской Аравии в Москву добавил российской линии на стабилизацию Ближнего Востока еще больше уверенности, на что моментально отреагировали в целом ряде своих решений и Берлин, и Евросоюз.

Mil.ru Будни авиагруппы ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим»

Во-вторых, Украина продолжает погружаться не только во всё более глубокий внутриполитический кризис (в пятницу впервые обозначился публичный раскол между Порошенко и Аваковым, который по понятным причинам не торопится разгонять палаточный городок Майдана 3.0 возле стен Рады), но и внешнеполитический на европейском направлении. Пощечины от решений ПАСЕ по закону Украины об образовании и ЕСПЧ по выплатам чернобыльцам показывают, что Евросоюз обозначил новый курс по украинской проблематике и свою готовность в начале 2018 года поставить вопрос об отмене антироссийских санкций.

Torange.biz Киев

И дело здесь не только в том, что ЕС надо мириться с Россией и, соответственно, начинать обсуждать с Москвой варианты выхода из украинского кризиса или линии раздела этого несостоявшегося государства, а в более глобальных тенденциях обретения Европой нового геополитического статуса — самостоятельного игрока. Так, по итогам дискуссии, прошедшей в первый день саммита ЕС 19 октября, лидеры стран-членов Евросоюза подтвердили свою приверженность выполнению соглашения по атомной программе Ирана. В заявлении по итогам саммита сказано, что «Европейский Совет подтверждает свои обязательства по иранской ядерной договоренности и поддерживает заявление, сделанное Советом по иностранным делам 16 октября».

Таким образом, ЕС обозначает разворот от американской линии на конфронтацию не только по Украине, но и по Ирану. Конечно, реверанс в сторону необходимости диалога с Вашингтоном по проблеме ядерной программы Ирана был сделан — Меркель заявила о необходимости продолжения консультаций с Конгрессом, чтобы сохранить соглашение, тем не менее общая позиция заявлена, и расхождение обозначено. Открытое обозначение ЕС того факта, что теперь он занимает свою особую позицию по важнейшим вопросам мировой геополитики от США, означает серьезный кризис внешнеполитической стратегии США, основанной на росте конфронтации, и угрозу распада пресловутого евроатлантического единства.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

Если это произойдет, то США, неважно, в лице ли Дональда Трампа или в лице Конгресса, впервые за последние двести лет окажутся в стратегическом одиночестве и изоляции. И данный факт серьезно нервирует американский истеблишмент. По сути, даже союзники США нашли в себе наглость и смелость обозначить несогласие с проводимым США внешнеполитическим курсом. Данная ситуация ставит Вашингтон перед непростым выбором: либо смириться с потерей статуса лидера западного мира и изменить свою позицию в соответствии с европейским пониманием способа решения имеющихся проблем, либо попытаться осуществить очередную медийно-психологическую спецоперацию, аналогичную 11 сентября 2001 года, с тем, чтобы вернуть союзников под жесткий контроль.

Если Вашингтон пойдет по первому пути, то это будет означать не только смерть однополярного мира, сложившегося после ухода с исторической сцены СССР, но и смерть США как сверхдержавы. И вашингтонские элиты это прекрасно понимают. Поэтому, что гораздо более отвечает американскому менталитету, скорее всего, они предпримут еще одну попытку силовым образом подмять всех под себя. И намек на такой выход из внешнеполитического кризиса США уже появился.

U.S. Dept. of Homeland Security Элейн Дьюк

В ходе выступления в американском посольстве в Лондоне 18 октября исполняющая обязанности министра внутренней безопасности США Элейн Дьюк заявила, что различные террористические группировки готовят крупные террористические акты в крупных американских городах. По ее словам, террористические группировки, такие как «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или другие, хотят организовать крупный взрыв, подобный тому, какой был произведен 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, когда были взорваны башни-близнецы Международного торгового центра.

«Они собираются использовать самолет, у разведки нет в этом сомнений», — сказала Дьюк. Она считает, что террористы стремятся использовать для совершения террористических актов большегрузные автомобили или холодное оружие, для того чтобы создавать атмосферу ужаса и не оставлять без дела своих боевиков, однако это не значит, «что они отказались от главного сценария с самолетом». Дьюк подчеркнула, что уровень террористической угрозы в США «невероятно высок»: «Террористы сильны, они быстро ко всему приспосабливаются, и угроза теракта сейчас на самом высоком уровне с 11 сентября. У нас должны быть все возможные средства».

(stephan) Флаги КНДР

С учетом того, что внешнеполитическая стратегия России купировала в качестве такой угрозы мировому порядку Украину и Сирию, то в качестве возможных кандидатов такой «атаки» на США могут рассматриваться сегодня только КНДР и Иран. Понятно, что ни в случае КНДР, ни в случае Ирана США воевать на земле не собираются — силенки не т. е. Однако устроить под надуманным предлогом атак неких террористов, поддерживаемых с территории КНДР или Ирана, вторую Хиросиму и Нагасаки в этих странах — это им вполне по силам. То, что тем самым будет взорван мировой порядок, сложившийся по итогам Второй мировой войны, ковбоев от политики нисколько не волнует, так как главное для них — сохранить свой статус мирового жандарма.

То есть для слома негативной и долгосрочной внешнеполитической тенденции США готовы вновь осуществить некий глобальный в медийном плане теракт, чтобы ломовым приемом — «все, кто не с нами, те против нас» разгромить появляющуюся европейскую фронду. Длительная история таких регулярных медийно-психологических провокаций со стороны США не оставляет сомнений в том, что они могут снова прибегнуть к последнему аргументы и попытаться запугать все остальное мировое сообщество. Однако прежней уверенности в том, что, несмотря на картинку, мир, как и раньше, молча проглотит такой теракт, возложив ответственность за него на неких мифических террористов, уже нет.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По сути, США сегодня занимаются шантажом всех стран мира, не только России, Ирана или Китая. И это лучше всего говорит об острейшем кризисе основания внешней политики США, которая сегодня не может предложить мировому сообществу ничего, кроме войны и террора. Тем самым США становятся угрозой мировому сообществу, угрозой политической и экономической стабильности Большой Евразии. В середине прошлого века мир не смог справиться с аналогичной угрозой, зародившейся в Германии и принявшей облик фашизма и нацизма. Сегодня у всех глобальных игроков появилась возможность продемонстрировать, что человечество научилось извлекать опыт из своей истории, и не дать агрессору погрузить мир в пожар Третьей мировой под личиной «защиты демократии».