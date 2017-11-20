Белоруссия

Александр Горбаруков ИА REGNUM На перепутье

Президент республики Александр Лукашенко считает, что война на Украине свидетельствует о тяжелейшем кризисе в Европе. По его мнению, неспособность европейских стран остановить этот конфликт говорит о тяжелой ситуации во всем регионе.

«Это страшная беда, что мы не можем в своем доме навести порядок. Это говорит о тяжелейшем кризисе в Европе», — сказал глава белорусского государства на заседании Совета епископских конференций Европы, прошедшем 28 сентября.

Одновременно он отметил, что Белоруссия продолжит делать «всё от нее зависящее» для урегулирования ситуации на Украине в рамках минского процесса. При этом Лукашенко напомнил, что три года назад, еще в начале этого конфликта, он предлагал механизм выхода из него, с которым согласились европейские политики, однако не предприняли никаких действий по его реализации. Напомним, что в 2014 году глава РБ заявлял, что готов направить белорусских военных на Украину в рамках миротворческой миссии. Сегодня о возможности такой миссии уже прямо заявляют европейские структуры, в частности, ОБСЕ.

Белоруссия в лице Лукашенко продолжает позиционировать себя в качестве своеобразного «посредника» между Европой и странами бывшего Советского Союза. И эту ее роль всё чаще признает (естественно, не декларируя этого прямо) сам Евросоюз. Так, недавно глава республики получил персональное приглашение в формате «без ограничений» на саммит «Восточное партнерство», который должен состояться 24 ноября в Брюсселе. Напомним, что программа «Восточное партнерство» была учреждена Евросоюзом в 2009 году с целью экономической и ценностной интеграции шести стран Восточной Европы и Южного Кавказа (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина).

Здесь следует отметить, что до этого Европа избегала приглашений Лукашенко на это мероприятие (на предыдущем саммите, в Риге, РБ представлял министр иностранных дел Владимир Макей), давая понять, что считает его методы руководства страной несоответствующими декларируемым ею ценностям и нормам.

Собственно, об этом практически одновременно с приглашением на саммит ЕС вместе с Советом Европы поспешили напомнить Белоруссии в очередной своей декларацией, призывающей последнюю ввести мораторий на применение смертной казни.

«Совет Европы и Европейский союз […] призывают Беларусь, единственную страну в Европе, которая по-прежнему применяет смертную казнь, ввести мораторий в качестве решающего шага для приближения страны к общеевропейским правовым стандартам», — было сказано в этой декларации.

Декларация была озвучена по случаю Международного дня против смертной казни, который отмечался 10 октября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бацька

С другой стороны, Лукашенко выстраивает риторику «общей Европы», в которую включены все страны европейской части континента, где Белоруссия выступает не просто связующим звеном между отдельными его частями, а естественной составляющей целостного образования под названием Европа. И в этом смысле неслучайным является само проведение упомянутого в начале статьи Совета епископских конференций Европы, который является мероприятием католической церкви, именно в Минске, В своем обращении к участникам глава РБ заявил:

«Сегодня Беларусь не просто географический центр Европы. Это предначертано Господом. Мы на протяжении многих веков являемся той страной, где гармонично соседствуют разные религии. Их взаимодействие во многом повлияло на формирование белорусской нации, ее культурное и духовное развитие».

Тенденция некоторого сближения Белоруссии с Евросоюзом также подтверждается текущим активным взаимодействием этих двух субъектов в важных экономических, нормативных и политических аспектах. Так, например, на состоявшейся в конце сентября генеральной конференции МАГАТЭ в Вене республика включилась в инициированный ЕС новый проект технического сотрудничества в области ядерной и радиационной безопасности. Среди других участников — Болгария, Венгрия, Германия, Литва, Франция, Швеция и Украина. Подразумевается, что участие белорусских специалистов внесет существенный вклад в реализацию проекта в аспектах регулирования безопасности ядерных установок, обмена опытом обращения с ядерными отходами и отработанным топливом, выработка новых методов аварийной готовности и реагирования и т.д. Для ЕС особенно важно участие Белоруссии в этом проекте, так как здесь продолжают возводиться АЭС по новым технологиям, опыт эксплуатации которых будет полезен всем участникам.

Одновременно Минск стремится наращивать экспортно-импортные отношения с Евросоюзом. Как недавно заявил исполняющий обязанности гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб, благодаря постоянной модернизации нефтеперерабатывающих заводов РБ планирует в ближайшем будущем увеличить экспорт своих нефтепродуктов именно в западном направлении, правда, пока только в приграничные страны. Параллельно Белоруссия пытается оптимизировать транзитные каналы экспорта своих нефтепродуктов из-за постоянно возникающих разногласий в этой сфере с основным свои партнером — Россией.

Также Минск продолжает поддерживать постоянную активность в области трансграничного сотрудничества со странами ЕС, расширяя свои связи с прибалтийскими странами, а также с Польшей и постмайданной Украиной. В этом аспекте Белоруссия рассчитывает на финансовое участие Евросоюза, о чем 3 октября заявил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин на Белорусской транспортной неделе.

Не лишним будет напомнить, что «сближение» было задекларировано белорусской стороной еще в 2013 году. Но что касается официальной отношения самого Евросоюза к этому вопросу, то он, можно сказать, занял выжидательно-наблюдательную позицию. Об этом, например, прямо сказал посол Германии в РБ Петер Деттмар:

«Давайте подождем, что произойдет в течение ближайших 12 месяцев. В этот период в учреждениях и органах ЕС будет обсуждаться вопрос о том, будет ли и когда сможет быть заключено соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Беларусью».

При этом он подчеркнул, что в последние два года отношения Запада с Белоруссией заметно улучшились.

Иван Шилов ИА REGNUM Серж Саргсян, Ильхам Алиев

Армения и Азербайджан

Если Белоруссия в диалоге с ЕС лишь предлагает свою помощь в разрешении конфликта в Донбассе, то Армения и Азербайджан пытаются активно давить на Евросоюз — не столько разрешая застарелый конфликт друг с другом вокруг Нагорного Карабаха, сколько рассчитывая на содействие Европы, чтобы выиграть для себя определенные преимущества. Особенно «старается» Азербайджан, пользуясь своим положением более сильного игрока, больше смотрящего в сторону Востока (в частности Турции), нежели в сторону Европы. Баку предпринимает попытки обострения отношений с Европой, демонстрируя свою самостоятельность по отношению к ней.

Так, президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с делегацией комитета по политике и безопасности Совета Европы намекнул европейским дипломатам о возможности выхода Азербайджана из Совета Европы, а также раскритиковал последний в отсутствии содействия по урегулирования конфликта с Арменией вокруг Нагорного Карабаха, на которое, по его словам, Азербайджан рассчитывал, когда вступал в эту организацию. Одновременно Алиев обвинил СЕ в «предвзятости», отметив более негативное его отношение к Азербайджану по сравнению с Арменией, в покровительстве последней и нападкам на первый. Этим он объяснил оформившуюся в азербайджанских СМИ риторику возможного выхода его страны из СЕ, которую упомянули в разговоре с ним европейские дипломаты. От себя же Алиев сказал на эту тему следующее:

«Скажу вам откровенно, по-дружески, что если Азербайджан покинет Совет Европы, то никто не придаст этому значения. Ничего в нашей жизни не изменится, мы не станем жить ни лучше, ни хуже, ни богаче, ни беднее».

Ряд СМИ назвал подобное заявление «откровенным шантажом» Европы.

Этот шантаж имеет непосредственную причину, так как незадолго до этого Комитет министров Совет Европы на заседании «По правам человека» (19—21 сентября) принял беспрецедентное решение обязать Азербайджан освободить политического заключенного Ильгара Мамедова, принятая резолюция по которому не была выполнена правительством Азербайджана. По заключению СЕ, И. Магомедов удерживается в заключении с 2013 года за критику власти. Решение Совета Европы дает Азербайджану месяц на его выполнение, в противном же случае подразумевается инициация процедуры исключения последнего из СЕ. Алиев, в свою очередь, заявил, что Азербайджан выполняет все решения Европейского суда по правам человека, в отличие от других стран, которые на текущий момент не выполнили 10 тысяч решений этого органа.

При этом, несмотря ни на что, президент Азербайджана заявил, что сотрудничество с Советом Европы является приоритетным для его страны, подтверждением чего является подготовка нового соглашения с Евросоюзом.

«В Азербайджане всегда существовало европейское наследие, и мы надеемся, что продолжим успешно развивать отношения с Евросоюзом посредством нового договора, охватывающего торговые, экономические, политические, энергетические и другие сферы. На сегодняшний день Азербайджан активно сотрудничает с большинством стран, входящих в Евросоюз. Это выражается либо в виде стратегического формата сотрудничества, договора, либо в форме заявления. Таким образом, мы считаемся стратегическим партнером для более чем одной трети стран ЕС. Считаю, что это хорошая основа для будущего соглашения между Азербайджаном и ЕС», — сказал Ильхам Алиев на той же встрече с делегацией Совета Европы.

И здесь азербайджанский президент прав, так как такое соглашение действительно готовится, причем достаточно давно. Этот новый документ должен будет заменить соглашение Азербайджана с ЕС о стратегическом партнерстве от 1996 года и будет среди прочего предусматривать адаптацию азербайджанского законодательства под нормы ЕС для обеспечения продвижения азербайджанских товаров на европейских рынках.

10 октября министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял очередную делегацию во главе с заместителем генерального секретаря ЕС, директором Европейской службы внешних действий Жан-Кристофом Беллардом. На встрече обсуждались вопросы, связанные с переговорами по подготовке названного соглашения. Подробности стороны на публику не выносили.

Армения, со своей стороны, в некотором смысле «пробует почву» для переориентации с Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на Евросоюз, причем не только в экономическом залоге, но и в политическом. Хотя здесь значимы не столько усилия самой Армении, сколько и ЕС. Об этом говорят примеры поддержки различными европейскими структурами некоторых социально-экономических процессов в Армении. Так, например, ЕС собирает финансовое содействие в размере 15,2 млн. евро для реформ в сферах занятости, среднего профессионального образования и профессионального обучения. Также в результате планируемого к подписанию 13 ноября этого года Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Евросоюзом Армения получит 26 млн долларов на реализацию экономических программ в общинах, и 54 млн долларов — на развитие малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил министр территориального управления и развития Армении Давид Локян. При этом он отметил, что в Армении уже осуществляется программа ЕС по развитию общин стоимостью в 10 млн евро.

Здесь следует отметить результаты замеров общественного мнения в Армении. Так, судя по результатам ежегодного исследования под названием «Интеграционный барометр ЕАБР» (Евразийский банк развития), в Армении с момента вступления в ЕАЭС год от года снижался процент населения, поддерживающего евразийскую интеграцию.

Если в 2013-м этот показатель равнялся 67% (отрицательно относились только 5%), то в 2016-м позитивное отношение снизилось до 46%, а негативное увеличилось до 15%. При этом опрос, проведенный в рамках восточного проекта EU Neighbours, показывает, что 76% армян положительно оценивают отношения с ЕС.

Однако, несмотря на это, реальные инициативы по «переинтеграции» Армении пока не имеют шансов. 6 октября армянский парламент отклонил предложение оппозиционного блока «Елк» о создании комиссии по изучению вопроса о выходе Армении из ЕАЭС. Против создания этой комиссии проголосовало в восемь раз больше депутатов, чем «за», из общего количества присутствовавших на заседании. Представители правящих сил считают несостоятельной идею о выходе Армении из Евразийского союза, приводя в подтверждение своих слов положительную динамику экономики Армении с момента вступления в эту организацию.

И все же, судя по заявлениям официальных лиц, Армения лучше Азербайджана оценивает роль ЕС в урегулировании регионального конфликта. Так, 9 октября, принимая немецких дипломатов Андреаса Пешке, Гартмута Кошика и Штефана Майера, председатель постоянной комиссии по внешним сношениям Национального собрания Республики Армения Армен Ашотян отметил, что углубление отношений Армении с ЕС способствует стабильности региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Средняя Азия

4 октября в Брюсселе состоялось 21-е заседание Берлинского Евразийского клуба, на котором обсуждались первые результаты Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) между Республикой Казахстан и Европейским Союзом, которое начало частично применяться с 1 мая 2016-го года, хотя ратификация его странами-членами ЕС продолжается до сих пор.

По информации участвовавшего в заседании представителя Казахстана, заместителя министра иностранных дел РК Романа Василенко, за первые семь месяцев этого года товарооборот со странами ЕС увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27%. Таким образом, он отметил положительное начало реализации СРПС. Также чиновник отметил, что в рамках СРПС закреплен пункт о возможности параллельной подготовки соглашения об облегчении визового режима между Евросоюзом и Казахстаном.

В целом же этот документ, хоть включает в себя политическую часть, в основном ориентирован на укрепление экономического сотрудничества Казахстана с ЕС, которое и обсуждали другие частники заседания. Так, управляющий директор по России, странам Восточного партнерства и Центральной Азии и ОБСЕ Европейской службы внешних связей (ЕСВД) Люк Девинь констатировал, что в настоящее время ЕС является основным торговым партнером Казахстана, а Казахстан, в свою очередь, «является ключевым экономическим и политическим партнером ЕС в Центральной Азии». Одновременно он признал, что экономика Казахстана является самой крупной в Центральной Азии, а «взаимоотношения с Центральной Азией и с Казахстаном никогда не были более прочными, чем сейчас».

9 октября на заседании Совета Евросоюза был принят мандат для Европейской комиссии на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по новому соглашению об углубленном партнерстве и о сотрудничестве между Киргизией и ЕС. Как сообщает пресс-служба МИД КР, решение о предоставлении мандата принято всеми членами ЕС единогласно. Мандат дан не только Еврокомиссии, но и верховному представителю по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини. Предполагается, что новый документ заменит ныне действующее соглашение о партнерстве и сотрудничестве, которое было подписано еще в 1995 году.

Однако отношения сторон могут несколько испортить президентские выборы, которые недавно состоялись в республике. Хотя эти выборы были «конкурентоспособными и хорошо организованными», говорится в заявлении Европейской службы внешних связей, «тем не менее миссия наблюдателей выявила заметные недостатки, такие как подкуп голосов, давление на избирателей, ограничение свободы СМИ и использование административного ресурса». Властям Киргизии следует эффективно соблюсти предстоящие рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ, а Европейский союз готов оказать содействие в этом процессе, отмечается в документе.

В Узбекистане 6 по 8 октября прошел фестиваль европейского кино, организованный Делегацией Европейского Союза в Узбекистане при участии Национального агентства «Узбеккино».

"Фестиваль европейского кино является одним из наиболее заметных и масштабных культурных проектов делегации ЕС, который мы ежегодно реализуем в сотрудничестве с коллегами из Национального агентства «Узбеккино». Мы рады, что благодаря данному проекту узбекский зритель имеет уникальную возможность познакомиться с новинками европейской киноиндустрии, которые лучше всего демонстрируют культурное многообразие государств Европейского Союза», — сказал посол ЕС в Узбекистане Э. Стипрайс на пресс-конференции, посвященной открытию мероприятия.

Но еще более масштабный фестиваль европейского кино ожидают с 13 по 15 октября в столице Таджикистана Душанбе. Как и в Узбекистане, здесь он также организован представительством Европейского Союза. В Таджикистане европейские фильмы будут демонстрироваться в рамках недели Европы в Таджикистане и празднования 60-летия подписания Римского договора.