* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потеряли почти всю подконтрольную им территорию в Ираке и Сирии. Означает ли это, что после окончательного разгрома террористической группировки американские войска будут выведены с территории Ирака и Сирии? Дэн Де Лус и Пол Маклири рассматривают данный вопрос в своей статье для The Foreign Policy.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ (запрещенная в России организация)

Несмотря на завоевание Ракки, фактической столицы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и освобождение от исламистов почти всей территории Ирака, военное руководство опасается, что вывод американских войск может иметь такие же последствия, с которыми пришлось столкнуться иракской армии после вывода американских военнослужащих из Ирака в 2011 году. Всего три года спустя подготовленная иракская армия не смогла ничего противопоставить нескольким сотням боевиков, которым удалось захватить обширные территории.

Читайте также: Chatham House: «победа Украины» не снимается Западом с повестки

Учитывая предыдущий опыт, Пентагон планирует оставить на территории Ирака определённое число военнослужащих для подготовки правительственных сил Ирака. Начиная с лета 2014 года, в разгар битвы против террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), США направили в Ирак 5 тыс. солдат, ещё около 500 спецназовцев прибыли в Сирию. Но теперь, когда в значительной степени удалось отразить террористическую угрозу, администрации США необходимо разработать дипломатическую и стратегическую дорожную карту для сохранения военного присутствия США в Ираке и Сирии.

Staff Sgt. Shawn Nickel ВВС США на Сирией

Падение сирийской Ракки и надвигающийся крах ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вызывают ряд вопросов относительно будущего военного участия США, включая вопрос о том, следует ли начать борьбу с проиранскими вооружёнными группами, которые стремятся нарастить своё влияние после падения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Это широко обсуждаемый вопрос. Пока ещё не выработан определённый дипломатический путь. Военные не хотят браться за решение этой задачи без чёткого дипломатического плана», — заявил отставной офицер разведывательного центра морской пехоты Бен Коннабл.

Представители Пентагона заявили, что, несмотря на успехи контртеррористической коалиции, отряды ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) общей численностью в 6 тыс. 500 боевиков до сих пор находятся на востоке Сирии, включая приграничные с Ираком районы. Учитывая этот факт, военное руководство намерено помочь американским партнёрам в Сирии и Ираке. Помощь США может включать отправку военных советников, огневую и материально-техническую поддержку.

В Пентагоне заявили, что в настоящий момент основное внимание западной коалиции сосредоточено на ликвидации боевиков к востоку от Ракки около иракской границы, где, как считается, должны находиться ключевые лидеры ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Мы планируем следующий этап в центре долины Евфрата, однако сейчас сложно определить, когда данный этап будет завершён», — заявил представитель Пентагона.

Alexas_Fotos Сирия в огне

Страны, оказывающие поддержку проамериканским партнёрам в Сирии, «хотят получить гарантии того, что США сохранят своё присутствие в Сирии, чтобы им не пришлось работать с Дамаском» для организации поставок гуманитарной помощи, заявил научный сотрудник Центра новой американской безопасности Николас Герас.

В Пентагоне заявили о том, что США могут оставить своих военных инструкторов. В начале октября 2017 года командующий сухопутными войсками коалиции в Сирии и Ираке генерал-майор Роберт Уайт заявил, что США в дальнейшем хотят «предложить правительству Ирака свои услуги в сфере обучения и консультирования правительственных сил».

Читайте также: Washington Post: Что Конгресс может противопоставить Трампу?

Как бы там ни было, несмотря на ряд успехов западной коалиции, нельзя с уверенностью сказать, когда именно для американских военнослужащих завершится битва в Сирии и Ираке.

«Это не классическое сражение. Не похоже на то, что оно может завершиться в какой-то определённый момент. Здесь нет чёткой временной линии», — заявил представитель Пентагона.