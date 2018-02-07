Почему в России постоянно и необоснованно скачут вверх цены на авиабилеты, особенно по направлению в Крым? Почему на полуострове самый плохой и дорогой бензин в стране? Когда с крымчан снимут грабительский роуминг сотовой связи? Сколько будет продолжаться этот легализованный грабёж? Ответы на эти злободневные вопросы прозвучали на минувшем совещании по тарифному регулированию, которое прошло в Ялте под председательством руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ Игоря Артемьева.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь

Цены выше самолётов

Накануне в Федеральной антимонопольной службе заявили об очередном резком росте стоимости авиабилетов в Крым, Калининград и на Дальний Восток. Владимир Путин поручил специалистам ФАС прояснить у крупнейших российских авиакомпаний их систему формирования цен, продаж и бронирования билетов. Пока что отреагировал только «Аэрофлот».

Симферополь. Аэропорт

В Ялте руководитель ведомства Игорь Артемьев заявил, что для снижения цен достаточно сделать один простой, но решительный шаг — создать отечественную систему продажи авиабилетов, потому что с американскими аналогами «каши не сваришь».

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«Большинство отечественных авиакомпаний используют американские системы электронного бронирования, из-за этого возникают непонятные ситуации, когда 20% салона самолёта не загружены, а цена на билеты всё равно остаётся высокой. Примерно столько же кресел в эконом‑ и бизнес-классе мы не регулируем», — уточнил Артемьев, подчеркнув, что зарубежные системы «держат» цены на прежнем уровне даже после падения потребительского спроса.

Американские горки

Глава ФАС также подчеркнул, что базовые цифры в алгоритмах продажи билетов изначально выше рыночных. Чтобы точно подтвердить это подозрение, сейчас и проводится комплексная проверка всех без исключения компаний.

«Я считаю, что такие алгоритмы используются авиакомпаниями, чтобы ограбить потребителей почти во всём мире. Но это не значит, что плохие практики, которые рождены в Чикаго, мы должны переносить на российскую землю. У нас довольно высокий уровень образования, у нас есть хорошие математики, хорошие программисты, которые вместе с ФАС разбираются с существом дела с этими программными системами», — справедливо заметил Игорь Артемьев.

А мы тем временем напомним, что в августе Крым был у россиян самым популярным направлением авиапутешествий. При этом, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), дорогие авиабилеты стали одной из главных причин сокращения общего турпотока на полуостров в этом году. Такое вот интересное противоречие!

Потеряли чувство меры

Игорь Артемьев также отметил, что цены на бензин в Крыму не соответствуют качеству топлива, потому что местные нефтетрейдеры совсем потеряли чувство меры.

«Если сравнить с другими регионами, получается, что в Крыму в принципе самые высокие цены на бензин. Я уже не говорю о том, что его качество тоже оставляет желать лучшего. Потеряли чувство меры… Но оно быстро восстанавливается методами антимонопольного воздействия — если ФАС выявит нарушение ценовых правил, то на нарушителей наложат штраф от 1 до 15% от годового оборота», — подчеркнул специалист.

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Позже глава РК Сергей Аксёнов сообщил, что власти республики вместе со специалистами антимонопольной службы уже определились, как именно будут приводить в чувства поставщиков топлива.

«Предупреждаю крымских нефтетрейдеров: уже с понедельника рабочие группы выйдут на проверки всех компаний без исключения. В случае выявления нарушений будут приняты жёсткие меры. Мало того, мы будем способствовать заведению более крупных игроков рынка, если мы не придём к соглашению с нефтетрейдерами Крыма. Использовать монопольное положение никому не дадим — это принципиальная позиция», — предупредил Аксёнов.

Отметим, что он уже неоднократно высказывался по этому вопросу, в сентябре, например, заявлял, что более 40% проб бензина в Крыму показали несоответствие стандартам качества. Тогда вице-премьеру Владимиру Серову было поручено рассказать главе о грядущих изменениях, но, видимо, что-то не срослось…

Кстати, в начале этого месяца Арбитражный суд Крыма оштрафовал пять крымских нефтетрейдеров на 129 миллионов рублей за картельный сговор.

Мобильный хомут

Помимо этого, крымские власти вместе с Федеральной антимонопольной службой задумались над тем, как всё-таки сбросить с шеи крымчан ярмо мобильных операторов и наконец-то отменить роуминг сотовой связи.

Девушка с сотовым телефоном

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Кто не в курсе, в России сейчас действует национальный, внутрисетевой и крымский роуминг, а на полуострове до сих пор нет ни одного отечественного оператора, потому что все они как огня боятся международных санкций.

«В рамках одной страны мы имеем разные тарифы. Крымчане, приезжающие на материк, вынуждены покупать вторую сим-карту, потому что с крымскими номерами разговаривать дорого и некомфортно. Но, думаю, мы найдём с ФАС совместную позицию в части исключения роуминга для крымчан», — заверил Сергей Аксёнов.

Правда, пока не совсем понятно, каким конкретно образом это удастся сделать, но будем надеяться, что граждане одной страны смогут звонить друг другу по приемлемым, а не космическим тарифам. И чем раньше это произойдёт, тем лучше.