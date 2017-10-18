Газ

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины. Порошенко

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 14 октября составляли порядка 16,771 млрд кубометров. Таким образом, с 6 октября в ПХГ Украины закачано ещё 210 млн кубометров природного газа — в среднем по 26,25 млн кубометров в сутки, а с конца предыдущего отопительного сезона Украина уже закачала в ПХГ примерно 9,364 млрд кубометров топлива. Таким образом, в этом году на начало отопительного сезон Украина имеет примерно на 2 млрд кубометров газа больше, чем в прошлом. В «Нафтогазе Украины» (ключевой игрок украинской энергетики: добыча нефти и природного газа, поставка газа промышленным потребителям и населению) уверены, что этого с лихвой хватит на прохождение отопительного сезона. В правительстве говорят, что рассчитывали на то, что газа будет на 1 млрд кубометров больше.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Газовая труба

9 октября в Стокгольме в очередной раз стартовали слушания по спору «Нафтогаза» и «Газпрома». Предварительное решение по этому делу суд выносил ещё летом, и ничего нового на самом деле не произошло. Предварительное решение давало сторонам возможность договориться о своеобразной мировой. Поскольку этого не произошло, окончательное решение по делу будет принимать арбитраж. Как утверждает коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко,

«…предельный срок вынесения решений арбитража как по контракту на покупку-продажу газа, так и по контракту на транзит газа — конец ноября этого года».

В Минэнерго опровергли распространённую в СМИ информацию о том, что министерство выступает за повышение действующего тарифа на газ для населения на 17,6%.

«Согласно предложенному Минэнергоугля расчету, цена газа на период с 01.10.2017 по 01.04.2018 составит 5223,06 грн. без НДС, что лишь на 5,6% больше текущей цены», — сообщила пресс-служба министерства.

Однако постановление Кабинета министров от 22.03.2017 предусматривает пересмотр тарифа только в том случае, если отклонение превышает 10%, поэтому причин повышать цену в министерстве не видят. И даже эти 5,6% не возьмутся ниоткуда — если их не платит население, то будет платить правительство. Это в очередной раз подтвердил своим решением Киевский апелляционный административный суд. Правительство Гройсмана пока не приняло однозначного решения, ожидается, что оно сделает это на очередном заседании 18 октября.

Эксперт в области энергетики Андрей Герус считает, что Кабмин всё же удержится от применения формулы, зафиксированной в мартовском постановлении.

«…Эту формулу сейчас не применяют. Не применяют, не хотят применять и боятся применять, чтобы не было каких-то таких социальных волнений. Думаю, никакая почва для повышения цены на газ не готовится. Полагаю, просто в СМИ просочилась информация о том, что предположительно было бы, если бы эту формулу применили. Однако ее не применяют. Считаю, что в этом году никакого повышения цены на газ не будет», — заявил он в комментарии корреспонденту «Голос.ua»

Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) включилась в этот спор со своей колокольни. В комиссии выступили с предложением уравнять тариф на газ для населения и тариф для бюджетных организаций. На практике это означает, что для населения он вырастет.

Выполнить условия Третьего энергопакета, а именно выделить из состава «Нафтогаза» компанию по транспортировке газа, Украине помогут… Ротшильды. А именно — итальянская компания Rothschild S.p.A., выигравшая тендер на предоставление «Нафтогазу» инвестиционно-банковских услуг. Сообщается, что выбор обусловлен тем, что компания и ранее принимала участие в похожих операциях.

В январе — августе 2017 года Украина увеличила потребление природного газа до 20,4 млрд кубометров (+0,98 млрд кубометров), сообщает минэнерго. Большая часть повышенного расхода (около 0,6 млрд кубометров) объясняется активизацией работы химической промышленности. Остальное (производственно-технологические расходы) — свидетельство увеличения транзита российского газа потребителям в ЕС.

«Мы считаем, что после 2019 года самый крупный транзитный маршрут на текущий момент — через Украину — должен функционировать, так как он очень важен для энергетической безопасности Европы. В этом случае у нас будет три маршрута: «Ямал», «Северный поток» и украинский транзит. Три лучше, чем два», — вступился за украинскую ГТС зампред Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марош Шефчович.

При этом еврокомиссар намекнул, что в ЕС собираются «запакетировать» переговоры по «Северному потоку — 2» с согласием России сохранить транзит через ГТС Украины после 2019 года.

При этом самой Украине в ЕС дают в высшей степени странный совет по поводу того, как сохранить транзит.

«Забудьте о «Северном потоке — 2». Для того чтобы Украина оставалась транзитером газа, необходимо завершить анбандлинг [разделение функций «Нафтогаза» по отдельным компаниям]. Также нужно привлечь европейских партнеров к управлению ГТС, и это позволит Украине сохранить транзит», — такое мнение высказал в кулуарах Украинского газового форума глава представительства Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли.

«Укрнафта» (частно-государственная нефтедобывающая компания, контролируется менеджментом Игоря Коломойского) планирует с 2018 года выйти на внутренний рынок газа, о чём сообщила пресс-служба со ссылкой на заместителя главы правления компании Джонатана Поппера. В настоящее время весь добываемый газ компания продаёт предприятию «Днепроазот» (ещё один актив Коломойского, производитель удобрений). Однако контракт на поставку истекает в этом году и не будет продлеваться. В настоящее время «Укрнафта» добывает порядка 1 млрд кубометров газа в год.

Электроэнергия

Согласно официальной информации Минэнерго, запасы угля на ТЭС Украины по состоянию на 10 октября (более актуальной информации на момент публикации нет) упали до 1,222 млн тонн, из которых 700 тыс. тонн приходится на угли газовой группы и 522 тыс. тонн — на дефицитный антрацит (собственно запасы антрацита выросли на 27 тыс. тонн). Таким образом, с 4 октября запасы угля на Украине сократились на 44 тыс. тонн (35 + 9). Между тем премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал начало отопительного сезона на Украине, и в его заявлении каким-то образом запасов угля оказалось значительно больше — 1,98 млн тонн. Можно предположить, что чиновники, готовившие выступление Гройсмана, записали в запасы законтрактованный в США, однако ещё не доплывший на Украину уголь, а также добытый, но ещё не доехавший с шахт и ГОКов до ТЭС. Ранее подобными манипуляциями баловалось министерство энергетики, из-за чего их данные постоянно расходились с данными «Укрэнерго». Однако с определённого момента (транспортная блокада Донбасса зимой 2017 года и введение режима ЧП в энергетике) таким методом учёта в министерстве пользоваться перестали. Иначе было бы сложно объяснять, почему на бумаге на складах лежат тысячи тонн угля, а по факту станциям нечем топить.

Согласно официальной информации, потребление угля на ТЭС Украины в январе — августе снизилось до 15,3 млн тонн (-5,22 млн тонн в сравнении с аналогичным периодом прошлого года).

Прокуратура Харьковской области получила доступ к финансовой документации госкомпании «Центрэнерго» (закупка угля для прошлого отопительного сезона). Теперь следователи подозревают компанию в крупной махинации, а именно — в покупке донецкого угля под видом российского и африканского. Участниками схемы, предположительно, являются и таможенники Харьковской области, оформлявшие уголь как российский и китайский с конца 2015 года. Помимо «Центрэнерго», подозревают следователи, подобное практиковали и ряд частных компаний, хотя основной объём ввезённого угля попал на государственные ТЭС.

НКРЭКУ и «Укргидроэнерго» (компания, управляющая ГЭС и ГАЭС Украины) спорят по поводу повышения тарифа на будущий год. НКРЭКУ предлагает согласиться на 19,6% (до 0,7845 грн/кВт⋅ч без НДС), тогда как «Укргидроэнерго» требует добавить почти 56%. Неважно, к какому результату придут стороны после переговоров, важно, что есть только два пути найти средства для такого повышения. Придётся либо увеличить действующий тариф на электроэнергию, т. е. переложить повышение на потребителей, либо взять эти средства в «общем котле» — снизить тариф для тепловой или атомной генерации. Взять у тепловиков вряд ли получится, поскольку в грядущем отопительном сезоне им придётся топить более дорогим углём. Забирать у атомщиков тоже вряд ли возможно (сейчас они получают меньше всех на рынке, 0,48 грн/кВт⋅ч без НДС). А значит, итог для потребителей один — повышение цен. Утешением может служить только то, что доля гидроэнергетики в общем производстве электроэнергии составляет порядка 5%, а значит, даже 56% к тарифу, которые требуют в «Укргидроэнерго», увеличит тариф для потребителей лишь на 2,5−3%.

Аналогичный спор у НКРЭКУ с «Энергоатомом», отличаются лишь проценты. 14% предлагает добавить атомщикам регулятор, +75% требует «Энергоатом». Последнему средства необходимы на выполнение обширной инвестпрограммы — от продления срока эксплуатации энергоблоков до восстановления ЛЭП «Хмельницкая АЭС — Жешув», предусмотренного проектом энергомоста в ЕС.

Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук во время заседания Кабинета министров сообщил, что за три последних года Украина привлекла в сферу зелёной энергетики 700 млн евро.

Уголь

Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский в интервью изданию Dziennik Gazeta Prawna заявил, что не знает, как можно заблокировать поставки донецкого угля на ТЭС Польши, отметив при этом, что и просьбы такой со стороны Киева на момент его беседы с журналистамине поступало.

«А может, это только слух? Может, это российский уголь?» — предположил напоследок министр, который явно не горит желанием что-то там блокировать.

Напомним, Польша в данный момент сама испытывает недостаток угля к отопительному сезону.

О причинах, по которым Украина только обозначила покупку Польшей донецкого угля, однако не потребовала заблокировать такой импорт, можно только догадываться. Однако если вернуться к вышеупомянутому расследованию Харьковской прокуратуры, то можно предположить следующее. Украина до сих пор закупает донецкий уголь под видом импортного (либо закупала его уже после начала блокады), и эта информация может вскрыться в любой момент. Однако скандал будет вдвое громче, если Украина начнёт выдвигать претензии к другим покупателям, а уж тем более грозить какими-то санкциями, тогда как сама поступает точно так же. Впрочем, министр энергетики Игорь Насалик в комментарии УНН такой вариант отрицает:

«Если вы будете задавать вопросы, есть ли сейчас уголь с ОРДЛО на территории Украины и используется ли он, то я могу на 99,9% сказать, что нет. Не только потому что ДТЭК заинтересован первый, чтобы уголь, в который они когда-то вкладывали денежные средства, не появлялся, но и потому, что мы сделали джентльменское соглашение со всеми генерациями и договорились, что никто уголь из зоны ОРДЛО получать не будет, и это джентльменское соглашение работает».

На прошлой неделе на Украину прибыло второе судно с 60 тыс. тонн американского угля. Правда, в этот раз с его разгрузкой получился конфуз: судно врезалось в причал, основательно его повредив. В порту «Южный» говорят об убытках на несколько сот миллионов гривен и прогнозируют, что разгружать уголь на этом терминале будет невозможно до окончания ремонтных работ, которые могут занять примерно год.

Это означает, что теперь разгружать уголь придётся на частном терминале «ТИС-Уголь», находящемся в этом же порту, что может увеличить расходы государства на его перевалку.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прогнозирует, что реализация проекта энергомоста в Европу может создать проблемы со стоимостью генерации на Украине — уменьшение доли атомной и наращивание угольной генерации.

«Если вы убираете с рынка дешевую электроэнергию АЭС, то должны нарастить объемы угольной генерации. Как? Если не хотите покупать в Донбассе, то где вы ее будете покупать — в США за большие деньги? И, выходит, вы оставляете у себя в энергобалансе более дорогую генерацию, проще говоря, увеличиваете стоимость энергии для внутренних потребителей, продавая дешевую энергию для внешних», — рассуждает он в комментарии для The Kiev Times.

В этих словах есть логика, поскольку, по крайней мере на первом этапе, энергомост будет работать от энергоблока №2 Хмельницкой АЭС. И лишь только после достройки двух блоков этой же станции в энергосистему можно будет вернуть ХАЭС-2.

Рост тарифов

Минэкономразвития Украины обнародовало прогноз роста тарифов на ближайшие три года. Согласно ему, в 2018 году стоимость газа для населения вырастет на 19% (после окончания текущего отопительного сезона), на отопление, горячую воду и электроэнергию — на 20%. В 2019 году рост составит 12,5% и 17,5% соответственно. И, наконец, в 2020 году газ и электроэнергия подорожают всего на 10%, а горячая вода и отопление — на 19%. Кроме того, каждое из этих подорожаний электроэнергии будет тянуть за собой рост стоимости холодной воды, водоотвода, обслуживания многоквартирного дома, поскольку каждый из них включает расходы на электроэнергию.

Torange.biz Тарифы на газ

Информационная подготовка населения к повышению уже стартовала — в СМИ появились материалы, в которых утверждается, что украинцы платят за электроэнергию в 4 раза ниже некоего среднеевропейского тарифа. Тут есть как минимум 2 манипуляции. Во-первых, такого тарифа не существует, если только его специально не посчитать. Особого смысла в этом нет, поскольку в странах ЕС слишком неодинаковая, а главное — непохожая на украинскую структура производства электроэнергии. Скажем, сравнение с Норвегией может показать 20-кратную разницу. Во-вторых, структура тарифа в странах ЕС учитывает инвестиционную составляющую, которой нет в украинском тарифе — практически все мощности были построены ещё в советское время за государственный счёт.

Директор программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский напоминает, что правительство сегодня закладывает в бюджет слишком мало средств на субсидии (55 млрд грн), в особенности учитывая тот факт, что во II квартале 2018 года ожидается рост тарифов:

«…Бюджет просто провалится — по показателям инфляции, по показателям тех же самых субсидий. Это значит, что все макроэкономические показатели просто посыпятся, так что дело даже не в социальной части, поскольку уже сейчас ясно, что это — провальное решение, а повалится бюджет по всем остальным показателям», — пояснил он в комментарии The Kiev Times.

Всё это заставляет Украину перенимать европейскую практику управления задолженностью за коммунальные услуги, в частности, — законодательно выделить категорию т.н. «уязвимых» потребителей (людей, физически не способных вовремя оплачивать счета). По предварительной оценке, таковых на Украине около 2 млн, однако точное количество ещё предстоит определить, никто системно этим вопросом не занимался. После того, как их количество станет известно, а также параллельно с реформированием энергорынка и появлением нескольких поставщиков электроэнергии, для этой категории потребителей могут создать отдельного поставщика. Причём если остальные смогут выбирать, у кого покупать электроэнергию, то «уязвимые» потребители права выбора будут лишены. Взамен они получат существенную льготу: в отличие от всех остальных их нельзя будет отключить от электроснабжения за неуплату (при возникновении задолженности за 2−3 месяца) в зимний период.