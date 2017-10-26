Думаю, не один я заметил, что проведенный с большой публичной помпой визит короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда в Москву к президенту России Владимиру Путину на выходе ограничился очень скромными реляциями об итогах, в которых было очень мало конкретики, особенно по сравнению, например, с итогами российско-китайских переговоров на высшем уровне.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Так, в области политики стороны обозначили как сближение подходов по сирийской проблематике, так и «стремление наращивать сотрудничество в области безопасности и противодействия терроризму и экстремизму». Как отмечают официальные источники, «встреча помогла сблизить позиции Москвы и Эр-Рияда и подтвердила их стремление к тому, чтобы кризис был решен мирными средствами, путем политического диалога с участием всех заинтересованных сторон. Комментируя итоги переговоров, проходивших за закрытыми дверями, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что саудовский король «позитивно оценил усилия, которые предпринимаются по сирийскому урегулированию в рамках астанинского формата».

Kremlin.ru Переговоры Владимира Путина с Королём Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом

Также, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, в результате визита короля Саудовской Аравии Сальмана в Россию отношения двух стран могут быть выведены «на новый качественный уровень». С этой оценкой согласился и глава саудовского МИД Адель аль-Джубейр, который отметил, что отношения двух стран «достигли исторического момента, приобрели институциональный характер».

«Дальнейшее укрепление российско-саудовских отношений скажется позитивно на укреплении безопасности в Ближневосточном регионе и в мире», — подчеркнул аль-Джубейр. То есть, как мы видим, никаких конкретных заявлений, только слова о росте взаимопонимания и о сближении позиций.

Наиболее яркой политической кульминацией визита стали слова короля Саудовской Аравии о сохранении территориальной целостности Сирии, что, по сути, означает выход королевства из этого конфликта.

«Что касается сирийского кризиса, мы призваны добиваться его завершения в соответствии с решениями Женевы-1 и резолюцией Совета Безопасности 2254 — найти политическое решение, которое гарантировало бы достижение безопасности, стабильности и сохранение единства, территориальной целостности Сирии», — подчеркнул саудовский монарх во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

Точно такая же ситуация по итогам встречи на высшем уровне и в области экономики — соглашения заключены всего на несколько миллиардов долларов, что на порядки ниже того уровня торгово-экономических связей, который может и должен быть у одних из наиболее могущественных стран в плане энергетики.

Так, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил соглашения на общую сумму 2,1 млрд долларов: РФПИ создаст с партнерами из саудовского суверенного фонда Public Investment Fund (PIF) фонд для инвестиций в проекты в энергетике объемом 1 млрд долларов, а также фонд для инвестиций в технологические проекты объемом 1 млрд долларов. Кроме этого, PIF инвестирует 100 млн долларов в инфраструктурные проекты в России на основе государственно-частного партнерства, включая проект строительства дублера Кутузовского проспекта в Москве и линий легкого метро в Санкт-Петербурге.

Помимо соглашений с РФПИ, был подписан меморандум о покупке и локализации продукции военно-промышленного комплекса, в частности, об условиях организации в Саудовской Аравии лицензионного производства автоматов Калашникова АК-103 и патронов различного назначения. «Росатом» и министерство энергетики Саудовской Аравии подписали программу сотрудничества в области атомной энергии в мирных целях. По словам главы «Росатома» Алексея Лихачева, страна начала поиск вендоров на строительство крупноблочной АЭС в Саудовской Аравии, и «Росатом» уже официально выразил свою заинтересованность в этом проекте, направив соответствующий документ.

Vitaly V. Kuzmin АК-103

«Газпром нефть» и «Сауди Арамко» в свою очередь договорились о расширении двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере, которое предполагает взаимодействие компаний по таким направлениям, как развитие технологий бурения и ремонта скважин, совершенствование насосных систем, разработка неметаллических труб большого размера. Стороны также выразили заинтересованность в возможном продлении сделки ОПЕК+, которая уже позволила бюджетам России и Саудовской Аравии дополнительно привлечь около 40 млрд долларов за счет удержания цены на нефть на комфортном для наших стран уровне.

Что же скрывается за общими политическими декларациями и копеечными для Саудовской Аравии (вспомним сделку с Трампом по поставкам американского оружия на 110 млрд долларов и оборонным контрактам на 350 млрд долларов на ближайшие десять лет) инвестициями в российскую экономику, а также за отсутствием громких политических заявлений по итогам визита короля Саудовской Аравии в Москву?

На мой взгляд, дело в следующем. Во-первых, самым большим знаком перемен является сам факт визита короля Саудовской Аравии в Россию — не Владимир Путин поехал с визитом в Эр-Рияд. Победители не ездят в гости к проигравшим. Правители почти всех стран Ближнего Востока, включая Израиль, уже проторили широкую дорогу в Москву с целью решения проблем своих стран и своего региона и неоднократно навещали Владимира Путина, и только Саудовская Аравия долгое время стояла особняком и вела свою игру. Однако партия, виртуозно разыгранная за два года в Сирии Владимиром Путиным, подходит к концу, и король своим приездом в Москву признал необходимость договариваться с Москвой об условиях мира в Сирии, и не только в Сирии, а на всем Ближнем Востоке.

Во-вторых, продолжение сирийской кампании в прежнем формате, без диалога с Москвой привело бы в конечном итоге к тому, что «бармалеи» были бы выдавлены с территории Сирии туда, где они и получили право на рождение, — в ту же Саудовскую Аравию. Результатом стал бы распад королевства в полном соответствии с планом Нового Ближнего Востока, где за саудитами осталась бы только функция хранения двух мусульманских святынь в Мекке и Медине, а вся нефть ушла бы под контроль американцев.

В-третьих, саудиты хоть и заключили соглашение о покупке американского оружия, но тем не менее лучше всех остальных понимают, что это только временное решение проблемы, и ничто не помешает нынешнему или следующему президенту США вновь поставить вопрос об ответственности саудитов за теракты 11 сентября, вновь объявить их террористами и поставить вопрос об изъятии саудовской собственности и капиталов не только на территории США, но и из всей западной финансовой системы. Сколько это будет стоить — одному аллаху известно. Но то, что американцам верить нельзя, — сомнению уже не подлежит. Поэтому решать вопрос надо на системной и долговременной основе и находить новое пристанище для сотен и сотен миллиардов долларов саудовских капиталов.

В-четвертых, ни администрация Обамы, ни администрация Трампа так и не смогли выступить модераторами давнего ближневосточного конфликта между саудитами и иранскими шиитами. Более того. По мнению саудитов, Обама предал их интересы, заключив ядерную сделку с Ираном, а Трамп демонстрирует такую непоследовательность в своих действиях, что доверять ему нельзя по определению. Соответственно, шиитам и суннитам, чтобы разрешить без крови старый конфликт, который снесет их страны в состояние Средневековья, нужен новый модератор, имеющий как дипломатический, так и военный вес в регионе.

И такой страной является только Россия, которая готова выступить в роли такого модератора. Как отметил в свое время Владимир Путин: «Иран — наш сосед, наш давний партнер, и мы этим дорожим. С уважением относимся к национальным интересам Ирана. Но национальные интересы есть не только у Ирана, они есть и у России, и у Турции, и у Саудовской Аравии». Саудиты эту позицию услышали, как до этого ее услышали и в Анкаре, и в Тегеране.

В-пятых, саудовская нефть начинает заканчиваться. Об этом лучше всего говорит тот факт, что «Сауди Арамко» уже несколько лет не публикует данные о своих запасах. Не случайно в королевстве уже запущен план долгосрочного развития Саудовской Аравии «Видение-2030», цель которого состоит в том, чтобы сократить зависимость королевства от нефтяных доходов, заложить основу независимости страны от природных ресурсов, перейти к диверсифицированной современной экономике, укрепить военный потенциал и на основании этого осуществлять более независимую внешнюю политику.

Кроме того, королевством было много потрачено средств и на поддержание текущего весьма расточительно образа жизни граждан королевств в момент падения цен на нефть, в результате чего ЗВР страны значительно просели. Соответственно, Саудовской Аравии (как и России) нужны не только высокие цены на нефть, что составляет совершено особый и отдельный предмет договоренностей, но и новые, альтернативные нефти источники энергии. И единственным таким долговременным и независящим от политических пертурбаций источником является атомная энергия, а практически единственным мировым монополистом по обеспечению полного цикла работы АЭС — «Росатом».

Есть и еще один весьма важный, а, возможно, и ключевой аспект двустороннего сотрудничества. Еще в прошлом году Саудовской Аравией были озвучены планы о том, что она планирует построить 16 атомных блоков и готова потратить на это строительство около 100 млрд долларов. Это только на строительство. Вывод АЭС из эксплуатации стоит таких же денег. Однако это не все.

Дело в том, что строительство АЭС и особенности технологии производства электроэнергии на них позволят Эр-Рияду решить кроме такой стратегической проблемы, как снижение зависимости от нефти, еще две другие жизненно важные проблемы королевства — опреснение морской воды для населения и получение пресной воды для земледелия и превращения пустыни в цветущий оазис. Именно для охраны АЭС и нужны Саудовской Аравии комплексы С-400, договоренность о закупке восьми дивизионов которых на сумму 2 млрд долларов и была достигнута на встрече в Москве.

Если Россия и Саудовская Аравия договорятся по вопросу строительства АЭС и выработки пресной воды — это будет действительно стратегический прорыв не только в двусторонних отношениях, но и в вопросе стабильности во всем регионе Ближнего Востока, так как всем будет показан пример выгодности торгово-экономического сотрудничества, невзирая на историю и действующие границы и обустройство общего экономического пространства Евразии.

О том, что информацию о достаточно прорывных итогах переговоров стороны специально не давали в СМИ, чтобы лишний раз не дразнить различного рода атлантических и ближневосточных гусей, лучше всего говорит тот факт, что буквально через несколько дней после возвращения саудовской делегации из Москвы государственная нефтяная монополия Саудовской Аравии «Сауди Арамко» выступила с заявлением о том, что со следующего месяца в одностороннем порядке она намерена резко сократить экспорт нефти — на 560 тысяч баррелей нефти в сутки, чтобы снизить глобальные запасы нефти и стимулировать спрос (в настоящий момент Эр-Рияд поставляет около 7,7 миллиона баррелей в сутки, сокращение уменьшит эти объемы до 7,15 миллиона).

Добыча нефти. Саудовская Аравия

Это не политические декларации и заявления, а весьма серьезный шаг, сделанный к тому же в одностороннем порядке, и он лучше всего говорит о том, что общие фразы о политическом понимании и сближении позиций, а также весьма скромные цифры экономических соглашений призваны скрыть подлинный смысл визита короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда в Москву к президенту России Владимиру Путину и масштаб планируемых экономических сделок и политических соглашений между двумя мировыми энергетическими державами.