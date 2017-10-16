



Кулон Богоматери

В мире 2,3 миллиарда христиан. Почти треть населения Земли. В России десятки миллионов, а если «по статистике» — то вообще две трети. Можно горы свернуть. Если еще иметь в виду, что христиане сами себя считают светом этому миру, солью земли, то мы по идее просто обречены видеть потрясающий результат их деятельности. В школе один учитель справляется с обучением десятков учащихся, один мужик вполне способен прокормить двух генералов. Ну, а если серьезно, без всяких басен, то один к трем — это обычное соотношение кормильцев и кормящихся в многодетных семьях. То есть речь о том, что «треть» — это настолько много, что при надлежащем качестве имеет все шансы изменить мир до неузнаваемости в течении пары поколений. Поэтому не надо быть сильно догадливым, чтобы понять, что дело в том самом качестве. Ничтожно низком, если обойтись без всяких реверансов, обнаруживающем присутствие христианства разве что «в памятниках архитектуры», и в некоторой тоже архитектуре, которую памятниками назвать язык не повернется.

Цитата из к/ф «Догма». реж Кевин Смит. 1999. США Дружище Христос

Вот какое мнение, например, высказывает американский писатель и журналист Род Дреер, православный по исповеданию, относительно только Католической церкви в США:

«Речь идет о смягченной и приукрашенной версии христианства, которая в общих чертах утверждает, что нужно быть хорошим, чтобы попасть в рай. Это совершенно несовместимо с отрицающим традицию современным миром. В то же время у католической церкви есть все необходимые ресурсы, чтобы дать отпор силам современности. Но она их не использует. Знаменитый в США священник Ричард Джон Ньюхаус написал в 1980-х годах книгу «Момент католицизма: парадокс церкви в мире постсовременности», отметив, что католики могут, наконец, взять слово в общественном пространстве. Как бы то ни было, этот «момент католицизма» так и не наступил».

О «наличии необходимых ресурсов» можно сказать и относительно Православной церкви в России. И о том, что «могла взять слово в общественном пространстве», тоже. «У нас существует более сильное религиозное сознание, но оно ограничивается частной сферой и не имеет интеллектуальной опоры», — продолжает Дреер. И это тоже про нас. Сознание есть «более сильное», побольше, по крайней мере, чем в иных точках земли, но всё оно крутится вокруг одного — как бы спастись в этом грешном мире, избежать предстоящего гнева Божьего. Интеллектуальная опора отсутствует напрочь, одни древние, пещерные инстинкты. Спрятаться от грозы, залезть в пещеру или заползти под кровать, а там с плюшевым зайкой в обнимку рассказывать ему свои печали.

Проблема, впрочем, гораздо глубже, чем видится с одних только консервативных позиций, которую представляет в данном случае американский автор. Консерватизм — это всегда защита, всегда таким является. Прежде это была активная защита, сейчас выгорела и стала пассивной, о чем христиане-консерваторы, понимающие, чем грозит миру разрушение традиционных укладов, сильно кручинятся. Защита или «охрана» — это одно и то же. Кто только защищается, тот не отвоевывает пространство, которое постепенно сужается. И если бы только «снаружи». Так нет!

«Окружающая культура сильнейшим образом дехристианизировалась. Но консервативно настроенные религиозные правые не заметили этого. Они потакали разрушению собственной веры. Они верили в существование внешнего врага: левых, атеистов. Мы не увидели, что наше невнимание к интеллектуальному воспитанию христиан ослабит нас. Для меня вера — это, скорее, образ жизни, а не мышления. Нельзя быть христианами по воскресеньям в постхристианском мире… Я считаю, что христиане должны идти в мир. Однако в постхристианском и враждебном христианству мире необходима крепкая вера с опорой на интеллектуальное воспитание. Нельзя идти в бой безоружным!» — делает вывод Род Дреер.

Это правильный вывод, только для себя же надо понять, что значит «идти в мир». Ходили уже. Ходили очень многие, там зависали, приняли от мира далеко не самое лучшее, а миру так почти ничего и не передали на внятном языке. Ну на языке-то — «бойся гнева Божьего, прячься» — урожай всегда какой-никакой собрать можно, а в основном-то больше перенимали от мира. Той же невнятицы, отсутствие понимания цели и средств достижения. Консерваторов без мозгов принято называть мракобесами или, деликатно, фундаменталистами. Если же христианин-консерватор призывает к разуму, то это близко к традиционализму. Слишком долгое воспитание паствы на простейших рефлексах привело христианство к разрыву с действительностью и, следовательно, — традицией. Христианство оказалось загнанным в храм как постройку, и храм стал фактическим синонимом Церкви.

В храме христиане себя таковыми идентифицируют, причем — большинство — самым примитивным способом. Тут они расскажут или даже прикажут, куда свечку ставить, где стоять «не положено», станут ревностно наблюдать за неблагочестивым поведением детей, если таковых родители приведут в храм. А за храмом — совсем другой социум, на который они оказывать влияние не могут и не умеют. Они «знают», что на территории монастыря «положено снимать шапку», а что на всей остальной территории нашей необъятной Родины им делать такого «христианского» или, относительно наших мест, «православного», они совсем не знают. Поэтому делают, что и все. И говорят о том, о чем все говорят. О сериалах, об артистах, о ценах в магазине. В «миру» не прикажешь снять шапку или надеть юбку.

Джеймс Тиссот. Заговор фарисеев

Здоровому консерватизму пришло время отпочковаться от фундаменталистов. Потому что без разума уже невозможно пытаться сохранять остатки здоровых социальных отношений, сложившихся под влиянием христианства, в обществе за оградой храма. И, конечно, почти невозможно полноценно утверждать христианский традиционализм «в отдельно взятой стране».