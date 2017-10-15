Поляки и белорусы поссорились из-за Тадеуша Костюшко. Как пишет варшавская газета Rzeczpospolita, споры вызвала инициатива белорусской диаспоры в Швейцарии установить памятник Костюшко в городе Золотурн, где в бывшей иезуитской церкви похоронен прославленный революционер. Протесты посольства Польши в Швейцарии вызвала предполагаемая надпись: «Выдающемуся сыну Белоруссии от благодарных соотечественников». Польские дипломаты потребовали изменить ее, даже смогли привлечь на свою сторону швейцарских чиновников. А это уже вызвало бурное возмущение в Белоруссии и среди белорусов, причем единым фронтом выступили как официальные власти, так и оппозиция.

Казимир Вайнаковский. Тадеуш Костюшко. 1812

И вот почему. Заграничная служба Польского радио, комментируя инцидент, дает информацию для справки: «Тадеуш Костюшко — военный и политический деятель Речи Посполитой, руководитель польского восстания 1794 года, национальный герой Польши, США, Литвы и Белоруссии, родился в 1746 году в урочище Меречещина в Великом княжестве Литовском (ныне Брестская область, Белоруссия)». В свою очередь, МИД Польши, отвечая на запрос «Радио Свобода», пишет, что «предложением польской стороны было разместить на памятнике только табличку с именем и фамилией Тадеуша Костюшко. Предложением белорусской стороны — подпись «Тадеуш Костюшко — сын Белоруссии». Эта табличка не напоминала о какой-либо связи Костюшко с Польшей, что для польской стороны было неприемлемым».

Карл Готблиб Швайкарт. Тадеуш Костюшко. 1802

Ответная острая реакция последовала из Минска. Начальник управления информации МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик, поддержав действия соотечественников по установке памятника, заявил: «Уверен, что эта идея может и должна быть реализована и без грубого вмешательства в деятельность общественного объединения в Швейцарии со стороны кого бы то ни было». В свою очередь оппозиционный Белорусский народный фронт выразил благодарность Ассоциации белорусов Швейцарии «за инициативу увековечения памяти национального героя Тадеуша Костюшко» и осудил «действия посла Республики Польша в Швейцарии, направленные на изменение содержания надписи на установленном белорусами Швейцарии памятнике Костюшко, как деструктивные и направленные на провоцирование искусственных и ненужных конфликтов в отношениях между народами Польши и Белоруссии».

Бенджамен Уэст. Тадеуш Костюшко. 1797

Эмоционально окрашенные разъяснения, что именно вызвало протест белорусов, дал главный редактор проправительственной газеты «СБ Белоруссия сегодня» Павел Якубович. По его словам, «не упал бы метеорит на гордую Варшаву, если швейцарцы, а также любопытствующие туристы узнали бы, что легендарный генерал Костюшко родился в нынешней Белоруссии, что это потом он стал героем многих стран. А те, кого бы эта история заинтересовала, забрались бы в интернет и узнали о герое еще больше, и кое-кто задумался бы над запутанной партитурой европейской истории, полноправными участниками которой, пусть и не очень шумно, но были и белорусы, или, если угодно, до Екатерины Великой литвины, кому какие больше нравятся термины. Но никак не безликие «тутэйшыя». А Rzeczpospolita процитировала гродненского профессора Алеся Островского, подчеркнувшего, что «Костюшко является этническим белорусом в современном понимании».

Юлиуш Коссак. Тадеуш Костюшко. 1899

Одним словом, нашла коса на камень. Пока Варшава, закрепляя представление о Костюшко как об общем герое современных государств, составлявших некогда части Речи Посполитой Обоих Народов, пытается вместе с тем «приватизировать» его и свести к польскости, официальный Минск требует признать революционера важным элементом белорусского пантеона героев, ведь белорусы — это не только «крестьяне от сохи», а белорусская оппозиция доходит и до исследования этнических корней. Но ведь Костюшко важен не просто как человек, совершивший различные деяния на рубеже XVIII—XIX веков, а в первую очередь как образ, своего рода «икона». Есть ли в этой «иконе» то, что может объединить поляков и белорусов? Пожалуй, что да. Именем Костюшко была названа 1-я Варшавская пехотная дивизия, когда поляки, белорусы и русские вместе сражались с нацизмом. Сформированная в 1943 году под руководством полковника Зыгмунта Берлинга, она первая вступила в освобожденную от немцев Варшаву и вместе с Красной Армией штурмовала Берлин, благодаря чему польский флаг был единственным, поднятым в поверженной столице рейха наряду с советским.

Зыгмунт Берлинг в особождённом варшавском пригороде Праге. 1944

Сегодня, правда, в нынешней Польше и Берлинг, и солдаты его не в особой чести. 1 сентября 2011 года дивизия была расформирована польскими властями. Однако и поныне есть в Польше люди, которые помнят о подвиге тех, кто сражался с гитлеровцами в Белоруссии, Польше и Германии. В октябре сего года в районе Пшемысля была запланирована реконструкция битвы под Ленино, когда 12—13 октября 1943 года советская 33-я армия Западного Фронта и входящая в ее состав 1-я Варшавская пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко сражались с силами немецкого вермахта. Как заявил председатель Пшемысльской ассоциации исторической реконструкции X D. O. K. Мирослав Майковский, «в течение многих послевоенных лет в Польше игнорировали заслуги солдат генерала Андерса и восхваляли солдат генерала Берлинга. Теперь несколько лет мы наблюдаем уже обратную тенденцию — осуждают солдат генерала Берлинга, которые совместно с Советским Союзом воевали с Германией. А ведь и те, и другие в большинстве своем имеют сибирское происхождение. Они прошли ад депортации, Сибирь, желая бороться за свободную Польшу». Вот та возможность примирить поляков и белорусов друг с другом, оставляя за скобками этническую принадлежность Костюшко.