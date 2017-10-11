



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует в следующий вторник, 17 октября, посетить с однодневным визитом Варшаву. Он собирается провести переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Беатой Шидло. Подробности не разглашаются. В последний раз Дуда и Эрдоган общались друг с другом по телефону в конце апреля сего года, разговор состоялся по инициативе турецкого президента, речь шла о результатах конституционного референдума в Турции и дальнейших шагах, связанных с реформой государственного устройства. В свою очередь Шидло встретилась с Эрдоганом в середине мая в Китае на полях форума «Пояс и Путь», где оба лидера обсуждали миграционную политику Европейского союза и вопрос увеличения товарооборота между Польшей и Турцией.

Реакция на предстоящий приезд Эрдогана в польской медийной среде оказалась неоднозначной. Кое-кто решил, что в Евросоюзе встанут на дыбы, когда узнают о приезде в Польшу турецкого «диктатора», который «является самым большим врагом Европы». Что в Брюсселе не поверят даже, что поляки способны на такое, ведь «у Эрдогана в настоящее время нет хорошей прессы, никто не хочет связываться с ним», в том числе «на темы, касающиеся миграционного кризиса», поскольку после его «резкой критики Ангелы Меркель он был явно отодвинут в сторону». Возможно, что «президент Анджей Дуда намерен доказать властям Евросоюза, что он является независимым политиком и может сам себе выбирать партнеров». Но будет ли это хорошо для него?

Minister-president Rutte Реджеп Эрдоган

Кто знает. На наш взгляд, турецкий лидер может быть интересен польскому главе государства и по личным причинам. Дуда в мае сего года объявил, что хочет в 2018 году провести в Польше референдум, на котором желает обсудить, какой должна быть новая Конституция Польши и какие полномочия должны быть у ее президента. Учитывая, что Эрдоган переписал турецкую Конституцию под себя, это вполне способно показаться интригующим польскому президенту, имеющему гораздо более ограниченные полномочия и проблемы внутри правящей партии, от которой он избирался на свой пост. Однако это все-таки лишь элементы пазла, которые еще только надо сложить в общую картину. И здесь есть свои важные нюансы.

В последнее время Польшу стали обхаживать различные эксперты и консультанты из США. То накануне саммита глав Троеморья, который в июне сего года проходил в Варшаве, отставной четырехзвездный американский генерал Джеймс Логан Джонс — младший активно рекламировал этот пока еще виртуальный проект, требуя от ЕС дать денег на него ради «пользы Центральной и Восточной Европы, Европейского союза и трансатлантических отношений». То снова зачастил в Варшаву директор американского аналитического центра Stratfor Джордж Фридман, подбадривая поляков и внушая им геополитические установки. На днях Фридман дал интервью польскому порталу Forsal. pl, который вынес в заголовок главную мысль: роль Польши — это сопротивление Германии.

«В прошлый раз вашим решением был альянс с Францией. Это не было особенно выгодным, — заявил глава Stratfor. — Будучи между Россией и Германией, у вас есть несколько сценариев на выбор. Один из них — это альянс с одной из сторон. Проблема заключается в том, что Россия и Германия там, где они есть, и, скорее всего, не исчезнут. Второй — это альянс с надежным игроком вовне, Соединенными Штатами. Третий — построение собственной военной мощи… Польша сейчас ведет очень разумную внешнюю политику. Мне кажется, что в данный момент угрозы со стороны России нет, Германия опасна, но не с военной точки зрения, поэтому Польша использует это время на то, чего не сделала в 1930-е годы — на создание надежной армии». При этом Фридман призвал не бояться того, что Берлин и Париж «вытолкнут» Варшаву из ЕС. Даже с учетом того, что 80% польской торговли осуществляется в рамках Евросоюза, европейские компании все равно будут торговать с поляками.

R4BIA.com Президент Турции Реджеп Эрдоган

Вот только чего стоят эти слова? Об этом полякам мог бы рассказать Эрдоган. Объяснить, как его страна, долгое время успешно развивавшаяся, поддалась на внедренные призрачные проекты возрождения новой Османской империи. Как концепция «ноль проблем с соседями», которую реализовывал один прозападный министр иностранных дел, позже премьер-министр, обернулась своей противоположностью. Как стал рушиться диалог с Евросоюзом и странами-локомотивами ЕС, что больно бьет по турецкой экономике. Как накалились отношения с Берлином, до такой степени, что неудачную попытку государственного переворота в Турции в июле прошлого года в Анкаре начали приписывать Германии.

А вместе с тем турецкий президент мог бы поведать и о другом. О том, что Россия — переговорщик трудный, но если русские дают слово, то они его держат. И хотя они всегда приходят за своим, удара в спину от них можно не ждать. В отличие от одной заокеанской страны, с которой Турция состоит в НАТО, но которая на Ближнем Востоке променяла Анкару на курдов. Что исторические оппоненты — в лице Турции, Ирана и России — могут на определенных направлениях создавать союзы вопреки желанию внешних сил оставить Анкару, Тегеран и Москву разобщенными и в геополитическом одиночестве. В Польше это смогут понять, так как Варшава умеет просчитывать варианты и определять угрозы. Пока ведь ее «создание надежной армии» ограничивается разговорами о грядущем перевооружении, крайне затратном. Реально сегодня другое — форсированное строительство Войск территориальной обороны, которые могут пригодиться при возникновении внутренних беспорядков или массового прорыва беженцев.

jamajkamusic Польша за забором

Поэтому визит президента Турции в Польшу способен оказаться интересным для обеих сторон. Ведь и Варшава может поделиться своими выводами в отношении будущего ЕС, как она его видит и видит ли в принципе, какие существуют сценарии развития событий и процессов в Восточной и Центральной Европе — все это важно для Турции, исторически контролировавшей территории, которые ныне занимают некоторые государства. Или же Эрдоган ограничится только хозяйственными вопросами, решая задачи увеличения товарооборота между двумя странами? Но тогда это будет уже другая история. И под нее все-таки больше годится турецкий премьер, а не президент Турции, который все больше и больше на духовном уровне ощущает груз ответственности за будущее своей страны.