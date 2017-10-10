Вместо того чтобы выступать против или пытаться изменить предложение России относительно отправки миротворцев ООН на Украину, Запад должен сделать Москве «великодушный жест» и пойти на предложенный ею вариант. Впоследствии благодаря такому развитию событий появятся необходимые условия для того, чтобы с помощью этих миротворцев оказывать давление на Кремль. Очень часто стратегическая победа требует одного тактического отступления, пишут Анна Тихонова и Кирилл Фокин в статье для The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Огонь АТО

В начале сентября предложение президента России Владимира Путина отправить в Донбасс миротворцев ООН вызвало скептическую реакцию со стороны блока западных стран. В определенной мере такое развитие событий представляет собой дипломатическую победу для Запада, поскольку прежде Москва постоянно выступала против подобных предложений со стороны Германии, Франции, США и Украины, настаивая на том, что мир на востоке Украины может быть достигнут исключительно на основании Минских договоренностей.

Тем не менее предложение главы Кремля содержало в себе ряд условий, которые не сочетаются с видением Запада. Так, вместо того чтобы разворачивать силы ООН на российско-украинской границе — и таким образом пресечь предполагаемые поставки оружия и потоки военнослужащих, с помощью которых идет поддержка «пророссийских сепаратистов», — президент России выступает за ограниченное присутствие на линии соприкосновения между силами Украины и «сепаратистов», чтобы они смогли обеспечить безопасность представителям ОБСЕ.

OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine Миссия ОБСЕ на Украине

Реакция на новую стратегию Москвы была предсказуемой. Во-первых, во время консультаций с Вашингтоном Киев настоял на том, чтобы миротворцы ООН были также размещены на границе с Россией, утверждая также, что участие российских военных в миссии было неприемлемым. Во-вторых, бывший глава Государственного департамента Джон Керри выразил сомнение относительно искренности намерений Кремля, предположив, что предложение просто представляет собой «ловушку». В-третьих, бывший посол США на Украине Стивен Пайфер выступил со статьей в The National Interest, в которой он изложил свое видение ситуации.

Читайте также: Украина и ее западные друзья должны проверить Россию — National Interest

Тем не менее, если оказать давление на Россию по вопросу размещения миротворцев на границе, такой шаг может быть расценен Москвой «враждебно, в результате чего оно будет заблокировано в Совете Безопасности ООН. Иными словами, задумка Пайфера «проверить» искренность Путина с помощью ультиматума об отправке миротворцев на границу Украины и России приведет к коллапсу самой инициативы. Такое развитие событий тем не менее сыграет, по мнению авторов, Кремлю на руку из-за затягивания конфликта. Авторы ссылаются на «непроверенную информацию источников, близких к Кремлю», по чьим словам, глава Кремля выступал в определенной мере против того, чтобы делать такое предложение достоянием общественности. Лишь благодаря уговорам главы МИД России Сергея Лаврова он пошел на то, чтобы изменить столь ценимую в Киеве инициативу и изменить ее таким образом, что она стала неприемлема ни для Украины, ни для Запада.

Daniel Košinár Голубые каски миротворцев

Именно поэтому следование предложению бывшего посла Пайфера лишь поспособствует интересам Путина. Вместо того чтобы «проверять» серьезность Москвы, Запад должен взять Путина на слова так же, как глава Кремля взял тогдашнего главу Государственного департамента Джона Керри в 2013 году по вопросу химического оружия в Сирии. Таким образом, вполне логичным было бы поставить вопрос так: если разворачивание миротворцев «исключительно по линии соприкосновения и… исключительно для эскортирования наблюдателей ОБСЕ» — это то, чего хочет глава Российского государства, — значит нужно пойти ему навстречу. Сразу же. Такой шаг не приведет к разрешению кризиса, однако он создаст ряд необходимых условий.

Во-первых, сложится видение положительной динамики. Во-вторых, будет создан прецедент успешного сотрудничества между Россией, ЕС и США, которое может оказаться своевременным ввиду обострения сирийского кризиса. В-третьих, стороны конфликта будут защищены от военной эскалации, а также сложатся условия для ускоренного выполнения Минских договоренностей. В-четвертых, ситуация станет носить более прозрачный характер, благодаря чему международное сообщество сможет получить дополнительные данные, в том числе информацию о региональном присутствии российских военных и советников. Наконец, станет проще расширить, нежели заново наращивать, существующий миротворческий контингент.

Для стратегической победы, подчеркивают авторы, часто приходится идти на один тактический шаг назад. Если сделать один великодушный жест в сторону России и принять предложение Путина, Запад окажется в положении, в котором он сможет продолжать оказывать давление, постепенно увеличивая численность миротворцев и подталкивая их к границе с Россией, а затем и размещая их по всему региону. Такая процедура будет сопровождаться не только новыми результатами расследования уничтожения малайзийского «Боинга» над регионом в 2014 году, но и появлением новых важных сведений — полученных напрямую от миротворцев — о российском присутствии в Донбассе.

Defenseimagery.mil Миротворческие силы ООН

Критически важной частью принятия предложения Путина без его переоформления является позитивный потенциал, связанный с размещением миротворцев ООН. Украина сможет сконцентрироваться на своих экономических реформах и борьбе с коррупцией, тогда как у «горячих голов» в Киеве больше не будет возможности проводить наступление на востоке страны.

Еще одним неточным заявлением со стороны Пайфера было то, что «Киеву нечего терять» в случае сохранения нынешнего статус-кво. Тем не менее при «замораживании» конфликта без миротворцев ООН на Украине существует серьезный риск возобновления боевых действий и общей его эскалации. Такими темпами Киев не только лишится своих молодых мужчин и женщин, которых он отправляет на фронт, но и выбросит на ветер столь необходимые ресурсы.

Таким образом, если Запад сможет отговорить Киев от тех или иных необдуманных и поспешных решений и убедить пойти на предложение России, появится возможность достижения взаимовыгодных условий. С одной стороны, Запад получит платформу для будущих действий, зная, что военный конфликт в таких условиях будет намного сложнее возобновить. С другой стороны, президент России окажется в сложном положении, вынужденный сохранять лицо при плохой игре на глазах российского народа и международного сообщества.