Гуманитарный кризис, в котором оказались представители этнорелигиозного меньшинства Мьянмы мусульмане рохинджа, нанес удар по политической стабильности страны и уничтожил представление о ней как о государстве, стремящемся к демократии. Более того, произошедшее стало пятном не только на репутации фактического лидера правительства и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, но и заставило усомниться в способности таких организаций, как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и ООН, разрешать кризисы, пишет Рамеш Такур в статье для The Strategist.

Foreign and Commonwealth Office Рохиннджа

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И все же, отмечает автор, несмотря на вопиющий характер произошедшего, по-прежнему существует возможность добиться разрешения кризиса. И для достижения этого нужно без промедления предпринять ряд шагов. Прежде всего нужно положить конец убийствам и другим актам насилия. Как бы сложно это ни было, такой шаг носит ключевой характер. Военные Мьянмы, считает автор, проводят кампанию этнических чисток, преследуя прежде всего цель выдворения рохинджа из страны. И хотя невозможно изменить то, что уже произошло, можно и нужно не допустить будущего кровопролития.

Для этого необходимо сдержать экстремистов из числа рохинджа. Какой бы ни была версия событий, получившая наибольшее распространение на Западе, военных Мьянмы спровоцировали, и стояли за провокацией радикалы из Араканской армии спасения рохинджа (ААСР), которые провели серию атак на полицию и вооруженные силы. Проблема тем не менее в том, что ответ властей страны на действие ААСР был непропорционально жесток — глава Управления ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн назвал события в Мьянме «хрестоматийным примером этнической чистки», тогда как генсек ООН Антониу Гутерреш охарактеризовал положение дел в стране как катастрофический кризис.

U.S. Mission Photo by Eric Bridiers Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш

Аун Сан Су Чжи, в свою очередь, продемонстрировала неспособность стать моральным авторитетом, вместо этого заняв позицию апологета и заявив о том, что «огромный айсберг дезинформации» «способствует интересам террористов». Она, без сомнения, зажата между автономными военными, под чьим контролем полностью находятся силы безопасности страны, а также буддистским большинством с его глубоко укоренившимися предрассудками по отношению к мусульманам. Тяжесть ее положения, тем не менее, не извиняет ее неспособность осудить происходящее в ее стране.

Без сомнения, правительство Мьянмы не приемлет того идеалистического, но все же межпартийного взгляда на рохинджа, который сложился у западных лидеров и представителей ООН. Экстремисты из числа рохинджа имеют хорошо устоявшиеся связи с иностранными боевиками, в том числе из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Положение военных Мьянмы осложняется еще и тем, что они, по данным организации International Crisis Group, возглавляются находящимися в Саудовской Аравии радикалами, обладающими богатым опытом ведения партизанской войны. Мало кто на Западе понимает всю сложность принятия решений в развивающихся странах в отношении ответа на экстремизм.

Именно с этим и связано то, почему Мьянме оказалось так сложно разорвать порочный круг насилия. Бангладеш и Индия отказались расселять беженцев рохинджа у себя на постоянной основе, главным образом из опасений, что среди них могут быть исламисты. Индийские спецслужбы связали ААСР с пакистанской группировкой «Лашкар-и-Таиба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Аналогичным образом правительство Китая поддержало усилия Мьянмы по защите своей национальной безопасности. В рамках своей инициативы «Один пояс, один путь» Китай вложит $7,3 млрд в проект порта в штате Ракхайн. В связи с этим вполне возможно, что Китай заблокирует любую попытку в Совете Безопасности ООН осудить Мьянму за ее действия.

Из-за крайне запутанной сети интересов в сочетании с неспособностью правительства Мьянмы остановить насилие выходит, что ответственность за защиту всех людей Мьянмы теперь лежит на АСЕАН или ООН. Так, после прекращения боевых действий вторым шагом на пути к обеспечению долгосрочного мира станет репатриация беженцев, что может оказаться логическим кошмаром. По данным ООН, на конец сентября границу с Бангладеш пересекло около 700 тыс. беженцев рохинджа. При этом военные Мьянмы заминировали границу с Бангладеш, чтобы не дать им вернуться.

(сс) Irish Defence Forces Беженцы

Если предположить, что проблемы насилия и беженцев решены, власти Мьянмы должны предоставлять доступ международным гуманитарным организациям к пострадавшим регионам. АСЕАН, которая продемонстрировала свои возможности после циклона «Наргис» в 2008 году, обладает достаточным потенциалом, чтобы играть ведущую роль в формировании региональной стратегии ответа на нынешний кризис. АСЕАН может также координировать свою деятельность с ООН в области работы сотрудников экстренных служб.

Четвертый шаг заключается в том, чтобы привлечь к ответственности виновников зверств. Правительство Мьянмы должно самостоятельно или через посредничество АСЕАН или ООН провести независимое и беспристрастное расследование убийств, выявление преступников и подвергнуть их прозрачному и заслуживающему доверия судебному преследованию. В случае невозможности проведения такого суда внутри страны, вопрос должен быть передан в Международный уголовный суд.

Наконец, правительство, возглавляемое Аун Сан Су Чжи, должно отменить или изменить все дискриминационные законы и прекратить официальную дискриминацию против рохинджа. Насчитывая 1,1 млн членов, рохинджа являются одной из крупнейших в мире этнической группой без гражданства. Большая их часть прибыла в Мьянму в рамках расширения Британской империи после того, как бирманский король был побежден в 1826 году, но по-прежнему считаются незаконными бенгальскими иммигрантами. Закон о гражданстве 1982 года не признал их в качестве одной из 135 этнических групп страны, из-за чего им строго ограничены их доступ к здравоохранению, образованию и занятости, а также свобода передвижения.

Claude TRUONG-NGOC Аун Сан Су Чжи

Успех перехода Мьянмы к демократии по-прежнему находится под вопросом, не потеряли актуальность такие проблемы государства, как гражданско-военные отношения, нищета, экономический рост и эффективность управления. Но прекращение боевых действий и разрешение кризиса с рохинджа должны иметь приоритетное значение. В докладе, опубликованном в августе Консультативной комиссией Ракхина во главе с бывшим Генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном, предлагается один из возможных путей выхода из сложившейся ситуации.

Эти пять шагов, заключает автор, не исцелят всех ран или не положат конец старым обидам. Они, тем не менее, могут помочь облегчить страдания, предотвратить дальнейшие зверства, сдерживать экстремизм и повысить безопасность границ. На данный момент движение в этом направлении может дать наилучший из возможных результат.