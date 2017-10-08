В своих публикациях ранее мы неоднократно писали, что для того, чтобы адекватно и во всех возможных и значимых взаимосвязях понимать какое-либо явление, тенденцию или событие, чтобы его анализ не был изолированным, его надо вписать в более общие по отношению к нему процессы, в более общий контекст.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вещун

Вот и принятые на прошлой неделе Верховной радой законы №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» и №7164 «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», внесенные администрацией Порошенко, не могут быть поняты адекватно, только исходя из их внутренней логики, а тем более того шоу, которое было устроено как в Раде, так и у ее стен.

Формально внесением этих двух законов в Раду Порошенко попытался одновременно и угодить европейцам, и угодить правым боевикам и радикалам, а также стоящим за ними американцам. Для этого надо было в текстах законов и сохранить упоминание о минском формате урегулирования кризиса, и объявить Россию агрессором. По итогам первого чтения законопроектов второе было сделано, а вот первое нет. Если упоминание о Минских соглашениях не войдет в закон по итогам второго или третьего чтения, то Украина, по сути, подпишется под выходом из Минских соглашений.

Минские переговоры февраль 2015

В этом могут быть заинтересованы не только американцы, которым нужен новый рычаг давления на Россию в контексте проигрыша сирийской партии, но и европейцы, которые не могут принудить украинскую сторону выполнять Минск-2. Выход Киева из Минска-2 развяжет им руки в плане отказа от антироссийских санкций, на чем давно настаивает деловое сообщество Европы, и тогда перед трубопроводом «Северный поток — 2», а затем и «Северный поток — 3», зажжется зеленый свет.

Почему же тогда вокруг этих законопроектов разгорелся такой сыр-бор? Дело в том, что определенные силы в США, отдав соответствующие указания украинским олигархам (Коломойский, Онищенко и комп.), приняли решение валить Порошенко до президентских выборов в марте 2019 года, если он не развяжет под тем или иным предлогом в самом ближайшем будущем войну с Россией. И послали ему первый намек в виде прорыва украинской границы Михаилом Саакашвили, который, как оказалось, неприкосновенен на украинской территории для местной власти.

Американцы, как всегда, играют двойную игру, с одной стороны, поддерживая Порошенко, с другой, все более показывая ему свое недовольство тем, что Украине так и не удалось втянуть Россию в войну на своей территории, соответственно, лишая их возможностей шантажа Москвы. Местные же политические силы, видя такое отношение к Порошенко со стороны США, устраивая шоу в Раде, пытаются доказать хозяину, что с ними дело пойдет однозначно быстрее и лучше. Учитывая же, что за исключение упоминания о Минских соглашениях из закона о «реинтеграции Донбасса» выступили такие однозначно находящиеся на американском коротком поводке фигуры, как Мустафа Найем, это можно расценивать именно как американскую инициативу.

Устраивает ли такой вариант Россию? — Да. Так как, во-первых, шантажировать нас Украиной на заключительном этапе военной кампании в Сирии у США не получится. Поэтому если они верят в этот миф, то это хорошо. Во-вторых, между ЕС и США состоится еще один раунд размежеваний, что будет углублять пропасть между ними. В-третьих, если отбросить словесную шелуху, то к каким практическим последствиям приведут принятые Радой законы? — Да ни к каким. Они начнут новую войну на востоке страны? — Нет. Смогут оказать какое-либо давление на Россию на мировом уровне? Тоже нет — Минские соглашения подтверждены и легитимизированы резолюцией Совбеза ООН от 17 февраля 2015 года, поэтому и тут ловить нечего.

Поэтому тот максимум, который американцы выжимают из этих законов, это окончательная разбалансировка системы государственного управления Украины и ее распад. Суть в том, что, выходя из Минских соглашений и объявляя Россию страной-агрессором, Киев рано или поздно вынужден будет перейти вновь к военной фазе конфликта. Но поддержки Европы уже не будет, а США серьезную помощь оказать не смогут, да они и не хотят это делать. Переход к военной фазе конфликта очень быстро приведет к очередным крупным поражениям украинской армии и к резкому обострению ситуации в элитах.

Они к этому готовы — 17 октября стартует акция Саакашвили в Киеве. Отменить ее Порошенко может только в одном случае — если успеет начать войну с Россией. Однако это вряд ли. Поэтому система пойдет вразнос. А новая власть, приведенная на Банковую в результате нового Майдана, будет очень слабо легитимизирована при одновременном требовании увеличения своего собственного финансирования. Соответственно, наиболее мощные в экономическом плане региональные элиты начнут процесс отделения.

Определенные варианты такого развития событий Россию устраивают, а некоторые нет. Но в любом случае после поражения в Сирии потеря такого актива давления на Россию, как Украина, а тем более выход Европы из антироссийских санкций после такого развития событий говорит о том, что американцы теряют хватку. Что же касается желания США отрезать «Украину» от России и уничтожить ее как территорию с носителями идей Русского мира, то этот процесс тоже имеет свою позитивную сторону, так как будет уничтожен проект «украинства», а не носители Русского мира.

Встреча Петра Порошенко и Джона Керри на саммите НАТО в Ньюпорте. 2014

Вместе с тем что хотелось бы отметить в заключение.

Первое. Что истоки нынешних процессов на Украине, включая рост агрессивного национализма и русофобии, лежат вовсе не в 2013 году, когда Янукович отказался от евроинтеграции, и не в 2014 году, когда началась Русская весна, а в 1991-м, когда распадался СССР. Именно тогда были заложены истоки нынешней ситуации на Украине, а российские власти купируют, в том числе через поддержку ЛДНР, по сути, результаты поражения советского руководства в 1991 году.

Второе. Если логика автора относительно истинных намерений американцев устроить из Украины очередное «дикое поле» лет на двадцать-тридцать и вырвать из Русского мира на длительный срок несколько миллионов, а может и пару десятков миллионов русских людей верна, то следующим таким регионом, который американцы постараются вырвать из Русского мира, будет Беларусь, тем более что местные власти сами демонстрируют, мягко говоря, некоторое непонимание глобальных процессов. Чем на это может ответить Россия — в одном из наших следующих материалов.