Управляемые западной «политической корректностью», коренные народы Канады требуют отменить запуск российской ракеты, а в Америке продолжается борьба за залежи нефти в заповеднике на Аляске. О чем ещё говорили западные СМИ с 1 по 8 октября, читайте в обзоре ИА REGNUM.

Www.encyclopedia.mil.ru Запуск ракеты «Рокот»

Россия загрязняет воды Канады?

Коренные народы Канады и Гренландии требуют отложить запуск российской ракеты «Рокот», намеченный на 13 октября. Причиной недовольства инуитов называют то, что в российской космической ракете используется высокотоксичное топливо, от которого уже отказалось большинство стран мира.

«Каждый раз, когда Российская Федерация запускает космический аппарат «Рокот», несколько тонн опасного вещества могут быть сброшены в канадские воды. Возможно, что после каждого запуска в воздухе над Канадой испаряется до восьми тонн ядовитого топлива», — передает National Post.

Запуск «Рокота» запланирован на 13 октября: ракета выведет на орбиту Sentinel-5P — спутник Европейского космического агентства, предназначенный для контроля качества воздуха.

Падение ракетных ступеней в арктические воды вызывает серьезную озабоченность инуитов Канады и Гренландии и ученых.

«Ступени ракеты попадают в Северную воду — полынью между Канадой и Гренландией, которая является местом обитания китов, тюленей, белых медведей и морских птиц. С учетом особенностей фауны Северная вода является неприемлемым местом для сброса ракетных ступеней с токсичным остаточным топливом на борту», — говорится в недавнем докладе исследователя Университета Северной Британской Колумбии Майкла Байерса в журнале Polar Record.

На данный момент в своем письме Европейскому космическому агентству северные народы требуют, чтобы агентство начало поиск альтернативных ракет-носителей, которые используют нетоксичные пропелленты для любых будущих запусков.

«Влияние этой деятельности на окружающую среду и здоровье не изучалось в водах океана и особенно в арктических водах», — говорится в заявлении, подписанном лидерами инуитов из Гренландии и Канады.

ИА REGNUM напоминает, что плотность населения Гренландии 0,027 чел./км². Остатки ракеты «Рокот» еще ни разу не падали на эту территорию. При этом такого же активного протеста против добычи в Гренландии криолита и бурого угля среди местных жителей не наблюдается.

Www.korabli.eu Фрегат класса «Фритьоф Нансен»

НАТО надеется на норвежские фрегаты

Рост российской военной силы в Арктике серьезно беспокоит НАТО. Однако, как сообщают некоторые западные СМИ, Западу есть чем ответить на «угрозу России». «В Арктике уже более десяти лет функционирует корабль, способный на борьбу с российскими комбатантами», — пишет американский ресурс We are the Mighty, специализирующийся на военной тематике.

Необходимо отметить, что российские военные силы располагаются на российской территории и не продвигаются к границам НАТО, в отличие от войск блока НАТО, — прим. ИА REGNUM.

Пять фрегатов типа «Фритьоф Нансен» введены в эксплуатацию в 2006—2011 годах. Построенные совместными усилиями верфей Испании и Норвегии, суда были названы в честь норвежских исследователей и путешественников. Основной задачей фрегатов типа «Фритьоф Нансен» является противолодочная оборона, а также борьба с надводными кораблями.

Фрегаты заменили устаревшие корабли типа «Осло», служившие еще во времена Холодной войны. После модернизации в 1995 году «Осло» были оснащены двумя трехдюймовыми орудиями и четырьмя противокорабельными ракетами, однако в итоге все равно серьезно уступали военным кораблям многих других стран. Тогда Норвегия обратилась к опыту Испании — фрегату F100 типа «Альваро де Базан» — и исправила в новых суднах многие недостатки их предшественников.

«Так арсенал НАТО пополнился одним из лучших кораблей в мире, — пишет We are the Mighty. — На суднах класса «Фритьоф Нансен» имеется 76-миллиметровая пушка самого современного дизайна, четыре пулемета калибра 12,7 мм, восьмиячеечная установка вертикального пуска Мк 4 для 32 зенитных управляемых ракет, две ракетные пусковые установки для запуска четырех ядерных ракет (так в оригинале — прим. ИА REGNUM ). На корме оборудована площадка для вер­толета типа NH-90».

«На эти суда можно добавить вторую 76-миллиметровую пушку или заменить ее пятидюймовой. Также может быть добавлена система для ближнего боя и дополнительные восемь ячеек установки вертикального пуска. Короче говоря, российские корабли могут столкнуться с большими трудностями в войне в Арктике», — подытоживает американское онлайн-издание.

Frederick-taer.livejournal.com Дорога в Арктике

Арктический коридор соединит Европу с Азией

Финляндия и Норвегия намерены реализовать инициативу создания Арктической железной дороги между своими странами. Этот же путь может стать и связующим звеном с проектом Китая «Один пояс — один путь» и создать единое торговое сообщение между Северной Европой, Россией и Азией.

Asia Times сообщает, что идея принадлежит группе финских ученых и бизнес-лидеров. «Арктический коридор» соединит город Рованиеми на севере Финляндии с норвежским портом Киркенес в Баренцевом море. Суда смогут перемещать товары из Китая, а также нефть и газ из арктических полей в России на запад вдоль Северного морского пути в Киркенес. Затем грузы будут выгружены на железную дорогу и отправлены на юг в Скандинавию, Хельсинки, страны Балтии и остальную Европу.

«Разработчики проекта «Арктического коридора» считают китайский проект «Один пояс — один путь» очень важным, поскольку он предоставляет альтернативу для соединения Азии с Арктикой и Европой», — сказал Asia Times Тимо Лохи, представитель финско-норвежского проекта.

По словам министра транспорта Норвегии Хетила Сулвик-Ульсена, развитие Киркенеса в качестве логистического узла Арктического торгового пути принесет его стране одни только плюсы. Создание новых автодорог, модернизация порта и железнодорожных путей региону просто необходима.

«Мы находимся в тесном контакте с министром транспорта Финляндии Анне Бернер и обсуждаем идею многосторонней связи между севером Финляндии и норвежской Арктикой, — сообщил Сулвик-Ульсен. — Если проект будет реализован, то в выигрыше окажутся все».

Проект стоимостью 3,4 млрд долларов все еще находится на стадии обсуждения. Как сообщается, в июле 2017 года транспортное агентство Финляндии поручило подготовить отчет, в котором рассматриваются различные аспекты проекта, включая потенциальные торговые потоки и варианты железнодорожных линий. Разработчики проекта также ищут возможности китайского финансирования. Пока прогнозируется, что строительство железнодорожного звена начнется в 2030-е годы.

Борьба за нетронутую Аляску продолжается

Конгресс США близок к разрешению добычи нефти на территории Арктического национального заповедника дикой природы на Аляске. Как сообщает Washington Examiner, Палата представителей США в четверг, 5 октября, одобрила бюджет на 2018 финансовый год, в резолюции которого содержатся рекомендации для Комитета по энергетике и природным ресурсам Сената об экономии одного млрд долларов в течение следующего десятилетия. Такие сбережения возможны только при добыче нефти в заповеднике, уверены многие законодатели, хоть и резолюция не говорит об этом напрямую.

«Для упрощения управления природными ресурсами и ответственного развития необходимы новые и более эффективные решения, — считает председатель комитета по природным ресурсам Конгресса США Роб Бишоп. — Комитет внесет свой вклад и поможет сбалансировать бюджет и увеличить доходы, а также расширить экономический рост для государственных, местных и племенных общин».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, республиканская партия США выступает за разрешение разработки нефтяных залежей в Арктическом национальном заповеднике на Аляске — самом большом заповеднике страны. Вопрос является спорным как с экологической, так и экономической точки зрения. Однако администрация президента Америки Дональда Трампа поддерживает разведку нефти и газа в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах и рассматривает возможности бурения на любом участке у побережья США.

«Мы наблюдаем за бесстыдной попыткой захватить федеральный процесс и продвинуть исключительно непопулярную идею в обществе через Конгресс, чтобы президент Трамп мог отдать одно из наших величайших национальных сокровищ нефтяной промышленности», — сказал Washington Examiner Джейми Уильямс, президент общественной организации Wilderness.

Бюджетная резолюция от Палаты представителей направлена далее в Сенат. До сих пор неясно, поддержит ли предложение по экономии одного млрд долларов достаточное количество республиканцев, и как от этого будет зависеть судьба Арктического национального заповедника.