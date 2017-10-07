В субботу, 7 октября, президент России Владимир Путин отметил юбилей — ему исполнилось 65 лет, из которых последние 18 лет он является лидером страны — как в должности президента в первый и второй срок, так и в должности премьер-министра. За прошедшее с 2000 года время изменилась и Россия, и Владимир Путин, при этом не потеряв того ядра и той цельности, которые были в самый тяжелый момент становления новой России в конце лихих девяностых, когда от краха, казалось, новую Россию отделяли не годы, — месяцы и дни.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Тем не менее от хаоса, безнадеги и отсутствия любых достойных такой страны, как Россия, исторических перспектив страна менее чем за двадцать лет снова шагнула в разряд сверхдержав. Это заставляет вспомнить слова Петра Столыпина о том, что «дайте государству 20 лет покоя внутреннего и внешнего, и вы не узнаете Россию!» Естественно, никто не даст России двадцати лет спокойного развития, что доказывают, например, события на Украине и в Сирии. Точно так же, как их не дали Российской Империи в начале двадцатого века, когда поднимающаяся Германия бросила вызов Британской империи.

Революция. 1917 год

Даже сегодняшние испытания только укрепляют современную Россию, в отличие от царской России, в которой развращенные властью и богатством верхи полностью оторвались от нищего, неграмотного и бесправного народа, и которая была настолько слаба духовно, несмотря на официально провозглашаемое православие, что при первых серьезных испытаниях империя рухнула как подкошенная. А агенты всех мастей, которые приложили руку к распаду страны, — это не более чем приправа к тому острому супу, в котором варилась Россия предыдущие столетия. Надо было действовать асимметрично, а не ждать, пока шакалы растащат страну по частям, чему из всех политических сил на тот исторический момент, несмотря на все нюансы внутрипартийной борьбы, помешать смогли только большевики, железной волей снова собрав страну в кулак.

Монархия в России доказала свою тотальную неквалифицированность, неготовность отвечать вызовам времени. Реформы Петра, а затем и прорыв Сталина (с 1931 года) за счет ресурсов русского народа — станового хребта как Российской Империи, так и Советского Союза, были вызваны потрясающе низким качеством государственного управления предыдущих властителей и их окружения, распутством и распущенностью элиты, включая церковную, отсутствием стратегического видения проблем страны и способов их решения, общей интеллектуальной, духовной, гуманитарной и научной отсталостью.

Тем не менее, несмотря на то, что прошло сто лет, похожие проблемы стоят перед Россией и сегодня: политический класс слишком далек от реальных забот людей, без кнута первого лица — страну давно, снова, как и в 1917 году, сдали бы либералы, временно перекрасившиеся в охранителей, а ресурсы и территорию поделили. Олигархи до сих пор не понимают, что без страны и людей, только с капиталами на Западе — они никто, нувориши, которых быстро призовут поделиться всем вывезенным — законодательная база уже давно создана. ВВП на душу населения в России с 2000 года по 2016 вырос с 2 000 долларов на человека до 15 000 и, несомненно, в целом, люди сейчас живут гораздо лучше и увереннее, по крайней мере, в крупных городах, чем 20 лет назад.

Однако за годы стабильности и политической заморозки изменились потребности людей. Если бы страна была монолитной в плане доходов и социальной справедливости, то психологически всем было бы проще. Но когда 90% людей понимают, что ни они, ни их дети и близко не будут жить так, как небольшая кучка нуворишей, это становится серьезной социальной проблемой. То есть в экономике и даже шире — в социальной сфере — работа предстоит еще просто огромная, в том числе и потому, что нынешнее правительство с этой работой не справляется.

Гораздо лучше ситуация в области внешней политики. Владимир Путин так и не ответил на тот самый сакраментальный вопрос западных циников в Давосе «Кто есть мистер Путин?», который так любили задавать в начале нулевых. И это очень хорошо, так как позволяет ему до сих пор удивлять своих партнеров неожиданными внутри‑ и внешнеполитическими шагами, наработав тот самый авторитет, который сегодня имеется мало у кого из политиков в мире.

Россия восстановила свои позиции в мире и достаточно грамотно ведет игру в сразу двух глобальных конфликтах современности, не уступая гегемону. И пока на этом уровне мировой политики играют только две мировые столицы — Москва и Вашингтон. Пекин достиг только определенного экономического статуса в мире, но не в Сирии, ни тем более на Украине, Пекин пока не играет заметной роли. Противостоять объединенной мощи всего Запада — это дорогого стоит и говорит о потенциальных ресурсах России гораздо лучше, чем любая голая и формальная экономическая статистика.

Далеко не случайно накануне дня рождения российского президента в Москву приехал один из политических долгожителей планеты и один из самых влиятельных политиков — король Саудовской Аравии, с которой у России были весьма серьезные разночтения не только по вопросам нефтяного бизнеса, но и по стратегическому видению будущего Ближнего Востока. Тем не менее, как показывает этот визит, как и визиты многих других политических лидеров в Москву в последние годы, мнение Москвы по важнейшим вопросам развития мира в целом становится все более значимым.

Kremlin.ru Владимир Путин и Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд

Тем не менее, серьезные внешнеполитические достижения России не должны уводить от наличия серьезных кадровых, организационных и идеологических проблем во внутренней политике страны. И об этом говорят, например, кадровые назначения в губернаторском корпусе в сентябре-октябре 2017 года (за две недели глава государства сменил восемь губернаторов, а всего с начала 2017 года — четырнадцать или 15%), которые имеют свою аналогию. Летом 2016 года Владимир Путин провел ряд неожиданных рокировок во власти (отставка главы РЖД Владимира Якунина, Андрея Бельянинова, главы администрации президента Сергея Иванова, назначение главой администрации президента Антона Вайно). После чего в сентябре продолжил формирование новой вертикали российской власти через назначение Вячеслава Володина спикером нижней палаты российского парламента.

В конце сентября прошлого года, подводя промежуточные итоги этих кадровых рокировок, мы отмечали:

«Этот момент подводит нас к одному очень важному открытию. Если посмотреть на логику кадровых решений Владимира Путина последнего года, то мы видим следующую картину. Сначала он меняет кадровые низы (для себя) — Якунина, Бельянинова, потом переходит к чиновникам и позициям повыше. Производит замену пятого человека в российской вертикали власти — заменяет Сергея Иванова на Антона Вайно. Потом производит смену четвертой кадровой позиции в российской вертикали власти — Сергея Нарышкина (который идет на должность начальника СВР вместо Михаила Фрадкова, который в свою очередь возглавит совет директоров РЖД) меняет на Вячеслава Володина. Остается только две позиции. Третье место — спикер Совета Федерации и председатель правительства».

Необходимость кадровых перемен в вертикали власти ощущается большинством и общества, и политического класса, и экспертного сообщества. Однако еще более необходимыми являются содержательные изменения в управлении — новая, гораздо более четкая идеология развития российского общества на принципах социальной справедливости. Анализ общественных дискуссий говорит и о слабости социальных лифтов, когда талантливые люди — неважно, в какой сфере деятельности они трудятся, — не могут найти себе применение на благо себя, страны и общества.

Kremlin.ru Владимир Путин, Сергей Иванов и Антон Вайно

Владимир Путин за последние 18 лет сделал многое для того, чтобы вернуть доверие народа к власти, и сделать страну прочной. Тем не менее, резервы на этом направлении — просто огромные. В январе 2016 года мы писали:

«Представляет ли Путин на мировом уровне в споре с мировыми кланами только себя или есть все-таки тот Русский Орден, главой которого он выступает? Пока эти вопросы остаются без ответа. России, несомненно, нужен политический Юрий Гагарин — это честь и слава нашей эпохи, но должен быть и Отряд космонавтов (как ядро ордена), и партия как передовой отряд. Только где этот отряд?»

К сожалению, анализ внутренней политики за прошедший год ответа на этот вопрос пока не дал, и кадровая ротация губернаторов — это только вершина айсберга, которая не меняет сути дела. Соответственно, решение данной проблемы — насыщение вертикали власти на всех ее уровнях сторонниками сильной России, создание новой, идеологически подкованной элиты, а не перекрасившимися в охранителей либералов — можно рассматривать как одну из важнейших задач следующего президентского срока Владимира Путина. Будем надеяться, что в течение следующего срока Владимир Путин сделает ответ на нее одной из своих самых вдумчивых и долгоиграющих побед, которая послужит делу процветания России на многие десятилетия вперед.