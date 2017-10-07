Прошла неделя после одного из самых массовых убийств в истории США (самое массовое — 11 сентября 2001 года). Напомню, что (по официальной версии) 1 октября в Лас-Вегасе во время вечернего концерта на кантри-фестивале была открыта стрельба по зрителям. В результате стрельбы было убито 59 человек и ранено более 500. По данным местной полиции, стрелком оказался 64-летний местный житель Стивен Пэддок, ранее не попадавший в поле зрения правоохранителей.

Ken Патроны

Большое число убитых и раненых связано с тем, что огонь велся из запрещенного к продаже в США автоматического оружия, а плотная толпа зрителей была для стрелка очень хорошо видна — перед началом теракта Пэддок снял комфортабельный номер на 32-м этаже в близлежащей гостинице Mandalay Bay. Отряды спецназа до стрелка смогли добраться только через 72 минуты после начала стрельбы, однако он успел покончить жизнь самоубийством. Что послужило причиной действий миллионера, и почему он покончил жизнь самоубийством — пока выясняет следствие.

Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz) Рядом с отелем Мандалай-Бэй

За это время обозначились три основные версии произошедшего.

Первая версия — это официальная версия американских властей, что убийство по пока неустановленным причинам совершил террорист-одиночка, видимо, спятивший с ума пенсионер и миллионер Стивен Пэддок. В арендованном им номере было найдено 23 единицы стрелкового оружия, а также две платформы, из которых можно стрелять, дома — еще 19. Пэддок также имел камеры, чтобы увидеть прибывающих полицейских. Все оружие якобы приобретено на законных основаниях.

Однако хорошо известно (и слышно на многочисленных видеозаписях трагедии), что огонь стрелком велся из запрещенного к продаже в США автоматического оружия, поэтому уже тут в официальной версии возникают проблемы. Кроме того, как говорят родственники «террориста», он никогда не проявлял интереса к оружию и не имел его. Основная проблема официальной версии — невыясненные мотивы стрелка. Пэддок — имел состояние более 5 млн долларов, был владельцем хорошего дома (стоимостью около 400 тысяч долларов), имел молодую любовницу, вел роскошный для любого пенсионера образ жизни — регулярно играл в казино, путешествовал на морских яхтах.

Поэтому что могло заставить пойти успешного пенсионера на данную акцию — совсем не понятно, кроме одного обстоятельства: отец Стивена — Бенджамин Хоскинс Пэддок — был грабителем банков и одним из десяти самых разыскиваемых ФБР преступников. Бенджамин был диагностирован как психопат после его ареста в конце 1960-х годов. Скорее всего, официальная версия будет базироваться именно на версии врожденной психопатологии Стивен Пэддока, проявившейся под воздействием каких-то обстоятельств в этом возрасте.

Кроме того, как отмечают многие эксперты, основной удар официальной версии направлен против весьма влиятельной Национальной стрелковой ассоциации (НСА) США, подавляющее большинство членов которой является избирателями Трампа, с целью отменить свободную продажу оружия. Как показывает последняя информация, якобы членом НСА был и Пэддок.

Надо признать, что после произошедшего инцидента НСА, ранее выступавшая против любых запретительных мер на свободное распространение оружия, согласилась ввести дополнительные правила владения оружием. Речь идет об ограничении продажи аксессуаров для винтовок, позволяющих вести автоматическую стрельбу. Тем временем, после случившегося в Лас-Вегасе теракта, продажи оружия в США резко выросли — акции компаний-производителей подскочили на бирже на семь процентов. На улицах появились очереди в оружейные магазины.

Las Vegas Strip shooting Схема стрельбы из отеля Мандалай-Бэй

Относительно реакции американской общественности на официальную версию теракта говорит следующая оценка:

«презрение к СМИ, хором увидевших в очевидном теракте выходку сумасшедшего, достигло такого уровня, что ВВС вчера открытым текстом сказало, что такой теракт не мог спланировать и осуществить один человек, а президент Трамп потребовал расследования СМИ, которые на фоне такого теракта подозрительно дружно стали распространять ложь о том, что госсекретарь Тиллерсон назвал президента Трампа придурком, с единственной целью их поссорить».

Причины, по которым рядовые американцы не доверяют своим официальным СМИ и по которым администрация США пытается выдавить со своего информационного рынка российские телеканалы, в этом контексте, думаю, являются достаточно понятными.

Вторая версия произошедшей неделю назад трагедии — конспирологическая. Ее суть заключается в том, что в данном «теракте» слишком много странностей и логических нестыковок. Первой из них является появление в толпе зрителей концерта кантри-музыки некоей обезумевшей женщины, которая за целых 45 минут до начала стрельбы пробилась через толпу к самой сцене и стала орать оттуда, что все скоро умрут.

Далее весьма сомнительной является возможность 64-пенсионера, не имеющего реальной боевой подготовки и даже регулярного опыта стрельбы в тире, такая эффективность стрельбы — из выпущенных по толпе 1200 пуль около 50% из них (59 убитых и 523 раненых) попали в цель. По современным представлениям считается, что эффективность стрельбы определяется огневой задачей, например при ведении огня на поражение по одиночной живой цели вероятность поражения должна составлять не менее 80−90%, при ведении огня на подавление (случай Пэддока) — около 50% и беспокоящего огня — около 20%. В случае групповой цели предпочтение отдается математическому ожиданию процента накрытых целей, которое при огне на поражение составляет 50−60%, огне на подавление — 20−30% и беспокоящем огне — 5−10%.

Таким образом, миллионер-пенсионер не глядя выполнил норматив спецназа. Более того. Изначально говорилось о 3−4 имеющихся в его распоряжении стволах. Потом речь зашла уже о 8−9, и уже в последние дни стало известно о целых 23 единицах стрелкового оружия. Зачем так много? Дело в том, что если бы в распоряжении стрелка было только 2−3 ствола, то он не смог бы осуществлять так долго из них стрельбу очередями, так как стволы начали бы плавиться.

Далее. Как стрелок смог пронести в номер более 150 килограмм оружия мимо служб безопасности, мимо многочисленных датчиков металла в отеле? Кроме того, каждый номер в отелях Лас-Вегаса оборудован видеокамерами — почему спецназ так долго добирался до стрелка и когда добрался, промахнулся на три этажа и искал его на 29, а не 32 этаже? Непонятно также, почему не сработала система пожарной безопасности — уровень пороховых газов в номере отеля должен был достаточно быстро заставить ее сработать.

Далее. На видео (6−7 минута) видна еще одна огневая точка, из которой идет стрельба из автоматического оружия, только находится она на уровне 6−10 этажа.

Кроме того, эксперты отмечают:

«Стрельба велась в темноте. Для стрельбы нужна либо хорошая подсветка со спины, чтобы мушку было видно, либо специфическая система прицеливания, если огонь велся из темной комнаты. В первом случае стрелка видно на фоне светящегося окна и он либо самоубийца, либо лох, во втором вывод только один — тщательно готовился задолго до».

По оценке некоторых экспертов, позиция стрелка на 32 этаже была выбрана очень профессионально — она могла быть подавлена только с помощью вертолетов: «на стадии подготовки площадки для своего сумасшествия он сумел выбрать позицию с идеальным сектором обстрела, что предполагает не только тактическое образование, но и большой опыт. Причем это обстоятельство признают ведущие эксперты-баллистики и снайперы армии США, и статья об этом появляется в такой газете, как «Лос-Анджелес Таймс».

В пользу того, что это дело слишком далеко отстоит от официальной версии, говорит и следующий факт, который был открыт общественностью в последние дни: Пэддок несколько лет назад сотрудничал с одной из американских спецслужб — «Службой защиты свидетелей», продав ей один из своих самолетов. Пенсионер, оказывается, совсем не так прост, как кажется на первый взгляд.

Af.vil Стрельба

В целом, мотив конспирологической версии достаточно понятен — дело сделали спецы из глубинного государства, подставив ничего не подозревавшего миллионера. Произошедшее является ударом по пока доминирующему белому населению Америки, по белому избирателю Трампа. Член НСА, скорее всего, голосовавший за Трампа, стреляет по белым согражданам, которые составляют до 95% зрителей концерта кантри-музыки. Ужасен сам Трамп, ужасны его белые с нормальной сексуальной ориентацией избиратели, которые идут на такое. Оружие надо запретить, НСА — разогнать, Трампу — объявить импичмент, белых — сделать козлами отпущения за все грехи западной цивилизации.

Как отмечает эксперт по американским элитам Александр Бродский, расстрел Скалисы и расстрел толпы любителей Трампа в Лас-Вегасе

«большинство сторонников Трампа считают терактом, причем терактом направленным не против Трампа и его ближайших помощников, как в случае со Скалисой, а против избирателей Трампа, то есть с их точки зрения против американского народа. Четыре дня назад в Лас-Вегасе эта война перешла в горячую стадию и сторонники Трампа все до единого почувствовали себя в перекрестье прицела. И неудивительно — ежу понятно, что мегатереакт в Лас-Вегасе был направлен не на Трампа, а на избирателей Трампа и появление в американской политике термина «враг народа» это теперь не если, а когда? И армия США, опубликовав свое экспертное мнение так быстро, однозначно сказала, что в предстоящих битвах она будет на стороне народа, а не глубинного государства».

Кстати, фамилия Пэддок имеет и символическое значение для произошедшей трагедии:

«У паддока есть два основных значения в разных частях англоязычного мира. В Канаде и Соединенных Штатах Америки паддок — это небольшое ограждение, используемое для содержания лошадей. В Соединенном Королевстве этот термин имеет аналогичное значение, а также относится к области для общего соревнования по автогонкам, в частности к Формуле 1».

Концертная площадка была огорожена для зрителей, поэтому им было трудно выйти из простреливаемого периметра.

Третья версия — теракт-шоу. В наиболее полном виде эта версия представлена здесь. Речь в ней идет о том, что на самом деле никакого теракта не было, что это, как и бойня в школе Сенди Хук в 2013 году, — не более чем постановка для решения сугубо внутренних американских задач. Эта версия, несомненно, вызывает ряд закономерных вопросов.

Однако настораживает то, что целый ряд видеосвидетельств, приведенных в этой версии, сразу же были удалены из YouTube под предлогом разжигания межнациональной розни, пропаганды насилия и так далее, хотя ролики официальной версии спокойно лежат на YouTube и тиражируются. Дошло до того, что YouTube изменил поисковый алгоритм из-за роликов, называющих стрельбу в Лас-Вегасе постановкой.

Не буду навязывать свое мнение читателям — каждый сам в состоянии сделать выводы из произошедшего. Несомненно одно — методы работы американской медиа-машины после терактов 11 сентября и Бостонского теракта становятся все более совершенными.