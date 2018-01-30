Одной из самых обсуждаемых тем уходящей недели стал визит в Россию короля Саудовской Аравии Салмана.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Заметано

На фоне обсуждавшегося контракта по поставке Саудовской Аравии зенитно-ракетных комплексов С-400 (кстати, договоренность об их поставке уже есть у России с соперником саудитов Турцией), Россия, вероятно, для усиления эффекта нанесла массированный ракетный удар по позициям ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. Соответствующее видео было опубликовано в интернете. Вероятно, это стало последней каплей, подточившей сопротивление саудита. Действительно, стоит ли тратить «зеленые» на поддержку почти разгромленного ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Может быть, лучше позаботиться о своей безопасности и правильном вложении накоплений?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Курс доллара. Еще один

Стоимость обсуждавшегося контракта — порядка $3 млрд. Это, конечно, не сотни миллиардов, которые саудиты готовы платить США, но недавние события на другом конце планеты, а именно неспособность американских дорогущих систем поймать северокорейскую баллистическую ракету, возможно, стали хорошей рекламой. США забеспокоились, узнав о намерениях саудитов, но примечательно, что никаких гарантий, что сделка состоится, нет. Еще в 2007 году, когда Владимир Путин в первый и пока единственный раз нанес визит в Саудовскую Аравию, шла речь о контрактах общей суммой порядка $4 млрд., в которые входили танки Т-90С, штурмовые вертолёты Ми-35М и Ми-28Н, военно-транспортные вертолёты Ми-17, боевые машины пехоты БМП-3 и различные средства противовоздушной обороны. Результата переговоры так и не принесли. Еще позже, в 2010-м, обсуждались контракты на поставку вооружений уже на $20 млрд, и снова они не были осуществлены.

Еще три года спустя, в 2013 году, саудиты предлагали купить у РФ оружия на $10 млрд в обмен на прекращение поддержки Башару Асаду. Впрочем, ситуация с тех пор изменилась, Россия значительно усилила свои позиции в Сирии (а Асад доминирует в стране), в то время как поддерживаемые саудитами группировки боевиков находятся на грани краха.

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Дмитрий Нестерак ИА REGNUM Каталония

Кстати о королях. В начале Гражданской войны в Испании в 1936 году франкисты-монархисты взяли в качестве сигнала к началу военных действий против республиканцев лозунг «Над всей Испанией безоблачное небо». Эти слова история напомнила сейчас, спустя 81 год, когда в Каталонии завершился референдум о независимости от Испании. Та к и стучит в голове: «Над всей Испанией — что?!»

Премьер-министр этой страны Мариано Рахой тут же заявил, что он так не играет, всё нечестно. Раньше надо было думать, уважаемый сеньор премьер-министр, когда давал команду полиции беспощадно давить голосующих. Сие «здравое» решение, как говорят наблюдатели, увеличило поток несгибаемых протестующих примерно вдвое. Каталонцы мысленно заявили ¡Nopasarán! и пошли на приступ. Так что монархия (а глава Испании — король…) не есть панацея от всех болезней, как нам тут, в России, некоторые пытаются доказать. Даже опирающаяся на столь крепкие дубинки полиции, благодаря которым несколько сотен каталонцев попало в списки пострадавших.

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Кстати о тиранах. Как это часто бывает, главным ньюсмейкером недели оказался Петр Порошенко.

Шоколадный король достиг вершин мастерства публичного слова, в два такта доведя свой парламент до полного экстаза. В этом ему помогли два внесенных им законопроекта. Первый, «О реинтеграции Донбасса» — апофеоз русофобии, официально называющий Россию агрессором, и второй — продлевающий особый статус Донбасса еще на год.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дополнение к законопроекту

Начав с представления Верховной раде законопроекта о реинтеграции Донбасса, президент вскоре получил рекомендацию отправить проект на доработку. Буквально через несколько часов, произведя необходимую доработку и выполнив работу над ошибками, Порошенко дал возможность Верховной раде попробовать принять проект еще раз.

К тому времени парламент оказался несколько взвинчен и разрядил обстановку традиционным способом, устроив драку. Драка, очевидно, случилась из-за большей или меньшей жесткости предлагаемых формулировок. Как это часто бывает в Раде, укродепутаты опять забыли задаться простым вопросом — что, если население Донбасса опять не согласится реинтегрироваться?

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Несложно догадаться о причине, по которой документ произвел столь взрывное действие. Ведь касался он не только и в некотором роде не столько Донбасса, сколько России, которую этим проектом пытаются объявить «владельцем» всего — административных, хозяйственных и военных сил, находящихся в распоряжении народных республик. Давно не приходится ждать от украинской администрации хотя бы малейшего соответствия критерию истинности.

Однако она в очередной раз подтвердила, что воля населения — выраженная, кстати, референдумом — ее не интересует. Практически план сводится к обезлюживанию территорий — той самой цели, которую ставила перед собой хунта с самого начала своих бесчинств и к которой продолжает попытки подобраться различными способами. Все, кто не согласен с правительством победившего майдана, должны быть выдворены с «оккупированных территорий» (как они называются в законопроекте) в «страну-агрессора».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Главное — здраво оценить ситуацию

Очевидно, будь они хоть урожденными украинцами. Особо оговаривается, что ответственность за действия России на «оккупированной земле» Украина не несет. Закон очень удобен Порошенко и компании: всё, что не согласно с позицией Киева, он назначает российским, враждебным, оккупационным, а самому Киеву развязывает руки. Закон удалось принять, галлюцинация о непобедимости укронацизма снова восторжествовала. А может, это зимняя кампания по перемалыванию ВСУ становится для хунты традицией? Поскольку укровояки опираются в своих действиях на свое воображение, то и результат для них оказывается предсказуемо одинаков.

Зато против такого могучего противника, разумеется, необходимо решительно потребовать дополнительной помощи от западных хозяев, поскольку предшествующие галлюцинации укронацистов приводили их к регулярным обломам. Порошенко заявил, что принятие закона «о реинтеграции Донбасса» является дополнительным аргументом для предоставления Киеву со стороны Запада больших объемов вооружений.

Александр Горбаруков ИА REGNUM А мы их окружим — или свиньей пойдем?

Пока что, впрочем, Штаты предпочитают прорабатывать более общие схемы. Поскольку уже натерпелись, в некотором смысле, от поставок оружия на Украину, которое может завтра же «сгореть» на очередном складе, а потом обнаружиться у каких-нибудь африканских пиратов или сирийских демократических энтузиастов. Поэтому США решили действовать языком, который, как известно, до Киева доведет. Как сказано на сайте ЦРУ, если слегка перефразировать их месседж: если вы гражданин США, интеллигентны и владеете русским языком, то у вас есть шанс донести миру правду.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вам помочь?

«Циничные русские» и здесь не удержались от того, чтобы предложить американских партнерам свою поддержку. Вероятно, в деле освоения русских артиклей, без которых американского носителя правды слишком быстро вычисляют что на улицах российских городов, что в рунете. Вероятно, получившая всенародную известность «крымчанка, дочь офицера» в одиночку со своим русским языком уже не справляется, и ей срочно нужна поддержка.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Крымчанка, дочь офицера

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Лучше бы в Киеве развязали язык премьеру Гройсману, у которого, как известно, точка зрения на Донбасс давно сформировалась, вызрела и окрепла. Именно ей он пользуется в своей всеукраинской хозяйственной деятельности и, по-видимому, собирается продолжать. А тут опять эти вояки… Спокойно, не торопясь, обеспечивая все возрастающие аппетиты своих друзей по политическому руководству несчастной страной. Хотя, возможно, ситуация подошла к моменту «золотого укола», который надо обставить громким бряцаньем тем, что осталось от оружия.

На фоне винницких взрывов, ухудшения ситуации с топливом, подорожания продовольствия и прочих диких провалов украинского хозяйствования, произошедших за последний год, раздувание военной темы может стать тем переключателем, который уведет внимание украинцев, не позволяя им очнуться от майданного гипноза. До сих пор ведь срабатывало?

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