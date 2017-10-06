Новосибирская область входит в десятку самых закредитованных регионов страны по данным всероссийского антирейтинга регионов, который в начале 2017 года представила Общественная палата РФ. В то же время в региональном отделении Общероссийского народного фронта регион назвали «одним из самых закредитованных в России». По данным Центробанка, Новосибирская область входит в пятёрку по стране по данному показателю.

Nsuem.ru Юрий Эзрох

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О страховании заёмщиков при потребительском кредитовании в интервью ИА REGNUM рассказал доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления, доктор экономических наук Юрий Эзрох

Банк, предоставляя кредит, принимает на себя риск его невозврата. Конечно, кто-то может забыть вовремя заплатить, кому-то на работе задержали зарплату. Это не критично. Хуже другое — объём реально плохих долгов очень велик. Так, на 1 сентября 2017 года доля просроченных более чем на 90 дней кредитов составила 8,5%. Казалось бы, не так много? Однако речь идёт о сумме в 1 трлн рублей. Это эквивалентно доходу бюджета всей Москвы за семь месяцев, Санкт-Петербурга — за два года, а Новосибирска — за 27 лет. При этом во многих розничных банках доля просрочки гораздо выше, например, по расчётам портала Banki.ru, в «Русском стандарте» — 42%! Очевидно, что в таких условиях банки стремятся переложить хотя бы часть потерь на страховые компании. Естественно, не за свой счёт, а за счёт клиентов.

Даже тщательно проверив клиента, никто не даст 100% гарантию, что человек вернёт деньги. К тому же значительная (если не большая) часть проблемной задолженности банков вообще ничем не обеспечена. Так, лишь 40% банковских кредитов гражданам — ипотека, где проблем гораздо меньше. В этом сегменте доля просроченных более чем на три месяца кредитов — 2,4%. Понятно: заемщики, опасаясь потерять жильё, прикладывают максимум усилий, чтобы вернуть долг. Если же клиенты обращаются за относительно небольшими суммами (до 300—500 тыс рублей), то они им предоставляются обычно без поручительств и залогов. Такая «лояльность» — следствие высокой конкурентной борьбы между банками за хороших заемщиков, которых не так много. Что будет, если клиент всё же перестанет платить? Первый вариант — суд. К сожалению, исполнение решений судов в пользу банков крайне неэффективно. Так, в 2015 году удалось фактически взыскать всего шесть из 100 рублей задолженности граждан, а если учитывать все ведущиеся исполнительные производства, и того меньше — всего 2 рубля. Второй вариант — коллекторы. Они покупают банковские долги по смехотворным ценам — по некоторым сведениям, за 1—2% от номинала. Куда ни кинь — всюду клин. В таких условиях понятен интерес банков, которые настойчиво требуют от своих заёмщиков покупать страховые полисы. Однако это в теории, российская практика немного иная.

Габриель Метсю. Ростовщик и плачущая женщина (фрагмент). 1654

Заемщики обычно страхуют жизнь, получение инвалидности I и II группы, потерю трудоспособности (например, в результате несчастного случая), потерю работы. Однако нередки случаи продажи более «экзотических» страховок — страхование личных вещей, ответственности перед третьими лицами за ущерб от затопления квартир и даже потребность в трансплантации органов. Если речь идёт об ипотечной покупке квартир, то также страхуется возможный ущерб от их порчи или уничтожения.

Банки не вправе навязывать приобретение заёмщиками полисов страхования. Более того, в анкетах потенциальных заемщиков обычно включается специальный пункт, в котором указано, что заёмщик проинформирован об этом. Однако это не значит, что в процессе переговоров заемщику не дадут ясно понять, что банк без страховки кредит не предоставит. С другой стороны, предоставить или не предоставить кредит — право любого банка.

Банки сотрудничают с разными страховыми компаниям, в том числе и дочерними (например, ВТБ, Росбанк, Уралсиб и т.д.). Учитывая, что такая информация обычно не размещается в публичном доступе, приведу данные моих бывших студентов, работающих в одном крупном федеральном банке. Подчеркну, что речь не идёт о целостной картине происходящего, но общее всё же представление получить можно. Итак, срок кредита 5 лет, сумма кредита — 1 млн рублей. Стоимость страхования жизни и здоровья — 95 тыс. рублей.

Примет заявку к рассмотрению. И даже, может быть, её одобрит и без обязательного страхования. Правда, вероятно, клиента попробуют ещё раз «уговорить» на страховку. Зарплата кредитных специалистов в банках нередко существенно (иногда на 30—50%) зависит от полученных страховых премий и доли выданных кредитов со страховкой.

Действительно, в настоящее время в течение пяти рабочих дней можно вернуть большую часть страховок без потери средств. С 2018 года этот срок увеличится до 14 календарных дней. И это на самом деле работает. Страхователю достаточно прийти в банковское отделение, где он оформлял страховку, и написать соответствующее заявление.

Винсент Ван Гог. Бедняки и деньги. 1882

По данным Банка России, за первое полугодие 2017 года объём собранных страховых премий по страхованию жизни заёмщика составил 20,5 млрд рублей, а объем выплат — 2,2 млрд рублей, т. е. почти в 10 раз меньше. Понятно, что это не абсолютно точное значение, так как выплаты могли быть осуществлены по договорам, которые были заключены раньше. Но и в 2016 году ситуация была схожей — собрали 37,5, а выплатили 4,8 млрд рублей. По другим видам страхования официальных данных в разрезе банковских заемщиков, к сожалению, нет. Однако, полагаю, ситуация по доле выплат по ним может быть схожей. При этом, как видно, объём всех страховых выплат по рискам заемщиков в пользу банков — «капля в море» просрочки. Её объем, вероятно, не более 1—2%.

Банки — не альтруисты. Значительная часть страховой премии возвращается им в виде агентской комиссии, или в виде платы за подключение к договору коллективного страхования.

В первом случае заключается «прямой» договор между страховой компаний и клиентом. На практике сотрудник банка через специальную программу распечатывает договор, который визируется клиентом. Во втором — банк от своего имени заключает со страховой компанией «рамочный» договор. В нём указывается, за какую плату страховая компания готова нести обязательства за каждое новое лицо, которое «подключится» к программе. Всё, что банк возьмёт «сверху» (плата за «подключение»), — это его доход. Тонкий момент — в настоящее время «период охлаждения» не распространяется на коллективное страхование. Однако в сентябре 2017 года Всероссийский союз страховщиков поддержал необходимость внесения поправок, поэтому в обозримой перспективе права всех застрахованных лиц, вне зависимости от индивидуального или коллективного вида страхования, «уравняют».

Наверное, не стоит говорить о «лазейках». Современные российские банки — не шулеры, а респектабельные финансовые организации, действующие в рамках правового поля. Они вправе предлагать клиенту любые виды финансовых продуктов, а клиент сам должен решать, нужны ли они ему. При выборе кредитора нужно внимательно изучить условия, прочитать отзывы о нём, попросить проекты договоров и т.д. Главное, никуда не спешить, всё делать по плану. Если же клиент подписывает договоры «на бегу», не глядя, стоит ли удивляться тому, что в будущем у него может возникнуть финансовое разочарование?

Достаточно сильно. И проблемы носят не только финансовый, но и социальный характер. Как говорит известный профессор Г.И. Ханин, это видно и без всякой статистики. В том, что сейчас происходит, легче всего обвинить банки, экономику или правительство. Я бы предложил начать с совсем другой стороны — с реального, а не декларируемого повышения финансовой грамотности населения, причём со школьного возраста.

Отметим, что ранее новосибирские эксперты решили обратиться к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с требованием ограничить аппетиты страховых компаний и банков, которые навязывают страховки при кредитовании граждан. В обращении указывается, что попытки надзорного ведомства навести порядок в этой сфере половинчаты, и банки легко находят лазейки.