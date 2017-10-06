По устоявшейся традиции Ближний Восток и Северную Африку принято считать регионами, разделенными на несколько четко определённых и противостоящих друг другу лагерей. Тем не менее, как показал беспрецедентный визит короля Саудовской Аравии Салмана бен Абделя Азиза Аль Сауда в Москву, большинство ближневосточных игроков предпочитает подстраховываться в своих отношениях с партнерами, выстраивая их так, чтобы между ними сохранялся баланс и не происходило излишнего встраивания в курс той или иной державы, пишет Джейн Киннинмонт в статье для Chatham House.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

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Для этого есть две основные причины. Первая состоит в том, что в регионе существует очень большое число разногласий, о которых было написано огромное число работ. Это и шиитско-суннитские противоречия, противостояние между арабами и другими этническими группами, исламистами и светскими людьми, прозападными и антизападными лагерями. И некоторые региональные державы играют этими картами, когда это отвечает их интересам, вступая во временные партнерские связи по тем или иным вопросам.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

В частности, Турция сотрудничает с США по поддержке оппозиционных группировок в Сирии, тем не менее разделяя вместе с Ираном опасения относительно поддержки Вашингтоном курдских сил. Израиль поддерживает координацию с арабскими странами, которые обычно не разговаривают с Тель-Авивом, из-за их взаимной обеспокоенности относительно Ирана и группировки «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). СМИ Саудовской Аравии, возможно, и критикуют Иран с межконфессиональных позиций, однако в этом году Эр-Рияд неоднократно поддерживал контакты с шиитскими лидерами Ирака, в то же самое время противодействуя Катару — такой же салафитско-суннитской стране, как и сама Саудовская Аравия. Поэтому хотя риторика стран региона и основывается на значительных нарративах в вопросах идентичности, но их политика намного более прагматична.

Вторая причина, по которой такие страны, как Саудовская Аравия, стремятся подстраховаться и диверсифицировать свои альянсы, состоит в неопределенности относительно будущей роли США в регионе. У многих стран Персидского залива сложилось мнение, что США в конечном счете свернут свое долгосрочное военное присутствие в регионе. Такое мнение, быть может, преждевременно и преувеличено, но оно все же сложилось.

Тем не менее невелика вероятность того, что США в регионе заменит та или иная новая держава. Россия и более экономически значимые страны, такие как Китай и Индия, быть может, и сыграют более значительную роль, однако ни одна из них не намерена обеспечивать такое же подавляющее военное присутствие, как США. Напротив, региональные правительства, скорее всего, вместо значительных инвестиций в партнерские отношения с одной страной-союзником воплотят такой подход, в рамках которого отношения будут строиться в зависимости от текущей ситуации и для решения конкретных вопросов. Сами же эти решения будут носить более трансакционный характер.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Благодаря этому у них появляется определенный потенциал для торга. Так, даже если США в действительности и не намерены сокращать свое присутствие в регионе, вполне рациональным решением региональных держав является поиск как можно большего числа международных партнеров, с которыми они могут работать по различным вопросам или с которыми они могут идти на временный союз против других стран. Это включает в себя и Россию, которая избегает критики внутренней политики своих «друзей», нарушающих права человека в своей стране. Лидеры стран Персидского залива в особенности склонны указывать на это при общении с США.

Данный подход поиска новых партнеров применяется уже определенное время. В частности, десять лет назад президент России Владимир Путин стал первым главой Российского государства, посетившим Саудовскую Аравию. За год до этого тогдашний король страны Абдалла ибн Абдул-Азиз Аль Сауд выбрал целью своего первого официального визита Китай и Индию, а не США или Великобританию. Тем сам он подчеркнул изменчивый характер энергетических и торговых потоков, выросших между этими двумя развивающими странами.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Ничего из этого, заключает автор, не означает, что Саудовская Аравия меняет сторону. Эр-Рияд отметил, что он будет сотрудничать с Москвой в рамках энергетических и инвестиционных проектов, а также, возможно, подпишет ряд соглашений о покупке оружия. Кроме того, две страны попытаются найти способы нахождения взаимоприемлемого варианта по Сирии, в которой Эр-Рияд надеется на то, что союз Москвы и Дамаска по меньшей мере не даст Асаду стать в излишней мере зависимым от Тегерана — основного противника Саудовской Аравии в регионе. Однако Эр-Рияд никогда не убедит Кремль встать на его сторону в противостоянии с Ираном или Катаром.

Тем не менее обе страны в определенной степени выигрывают от менее напряженных отношений. Более того, и Москва, и Эр-Рияд, по разным причинам, крайне заинтересованы послать Вашингтону сигнал о том, что он больше не является единственным игроком на ближневосточном поле.