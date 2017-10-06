За последнее время Европейский с

Регионы Испании

оюз неоднократно сталкивался с внутренними кризисами, которые тем не менее не могли угрожать европейской интеграции. И хотя не обошлось без актов политического насилия, о чем свидетельствуют события в Северной Ирландии и Стране Басков, все же немыслимой всегда казалась сама идея вооруженного конфликта в самом центре ЕС. Кризис вокруг попыток Каталонии обзавестись независимостью, безусловно, не станет причиной крупномасштабного насилия, однако лидеры США и ЕС допускают ошибку, относясь к нему несерьезно, пишет Сванте Е. Корнелл в статье для The National Interest.

Причиной кризиса вокруг Каталонии стало вопиюще безответственное поведение со стороны как регионального, так и центрального правительств. Так, несмотря на то, что, по данным опросов общественного мнения, большинство жителей автономного региона выступает против независимости, президент Женералитета Каталонии Карлес Пучдемон все-таки провел референдум, наскоро одобренный местным парламентом и по всем стандартам незаконный. Неудивительно, что на фоне незаконности голосования в нем приняло участие менее половины имеющих право голоса жителей автономного региона. Тем не менее вопреки всякой логике Пучдемон заявил, что победа сторонников независимости — вполне ожидаемая — дала региону «право» на независимость.

xenaia Каталонцы

Проигнорируй испанское правительство со своей стороны этот референдум, и ничего бы не вышло. Вместо этого правительство премьер-министра Мариано Рахоя отправило полувоенизированные части Гражданской гвардии для недопущения проведения референдума. В результате этого получилась картина, которую давно нельзя было видеть на территории ЕС: конфисковывались бюллетени, применялись резиновые пули, людей насильно вытаскивали с избирательных участков. Противостояние продолжается. Каталония угрожает объявить независимость, тогда как Мадрид предупреждает, что может лишить регион беспрецедентного уровня автономности.

Любому, кто изучает этнические конфликты, такая последовательность событий очень хорошо знакома. Она напоминает то, как развивались события в Югославии и на Кавказе около 25 лет назад: пылают страсти, безответственные лидеры своей риторикой раскручивают спираль эскалации, которую они больше не могут потом контролировать. Насилие поляризует людей, а плоды всего этого пожинают экстремисты с обеих сторон. Хотя нет оснований полагать, что в случае с Каталонией воплотится наихудший сценарий, тем не менее некоторые признаки, знакомые по прежним конфликтам, вызывают определенное беспокойство.

ИА REGNUM Во время референдума в Каталонии

Прежде всего нужно обратить внимание на то, что в действительности означает отделение Каталонии. Хотя дипломаты и эксперты и выступают за самоуправление в качестве решения этнических конфликтов, автономный статус Каталонии предоставляет территории не только определенное символическое оформление, но и институты и лидеров, по умолчанию представляющих националистические амбиции. Так, самоуправление, отмечает автор, послужило причиной начала войн на Кавказе в начале 1990-х годов. События вполне могут начать развиваться по этому же направлению и в Каталонии.

Так, автономия Каталонии означает, что регион обладает собственными правоохранительными органами, которые составляют Mossos D’Esquadra. В ходе голосования 1 октября эти подразделения отказались подчиняться указаниям центрального правительства, приказавшего им остановить референдум. Более того, несколько раз разногласия между федеральной и местной полицией чуть не привели к физическому насилию. Под контролем Мадрида и Барселоны, таким образом, находятся вооруженные люди, между которыми все сильнее взаимная неприязнь. В случае эскалации ситуации, а также если каталонская полиция встанет на сторону регионального руководства, Испания может, по сути, лишиться даже того незначительного контроля над территорией, который она имеет на данный момент. Если же тот или иной просчет приведет к кровопролитию, точка невозврата будет пройдена.

ИА REGNUM Во время референдума в Каталонии

Для Мадрида ставки высоки: потеря контроля над Каталонией может также стать толчком для баскского сепаратизма. Если же Испания выполнит свою угрозу и лишит Каталонию ее автономного статуса и тем самым распустит региональные правоохранительные органы и институты, это может привести к катастрофическим последствиям. Так, политологи установили, что лишение того или иного региона автономии является одним из самых сильных толчков к восстаниям и гражданским войнам.

Здесь достаточно рассмотреть пример Косово: в 1989 году лидер Югославии Слободан Милошевич лишил эту территорию автономии и ввел прямое управление. Такое решение Милошевича вызвало мирные протесты, однако, поскольку никто не обратил на них внимания, этот шаг привел к созданию Армии освобождения Косово и впоследствии к войне 1998 года. Для этнического меньшинства, которым являются каталонцы, лишение их автономии станет сильной пощечиной, которая может быть воспринята как попытка оставить их без прав и идентичности, к которым они привыкли.

ИА REGNUM Во время референдума в Каталонии

Мадрид и Барселона находятся на грани в большей степени, чем подозревает большинство в ЕС и США. Обе стороны назревающего кризиса, возможно, и смогут устремить свой взгляд в бездну, устрашиться тем, что увидели, и отшатнуться от края. Но даже в таком случае они, скорее всего, не смогут разрешить кризис мирным путем. Европейские лидеры, чья реакция оказалась предсказуемо неуклюжей, не могут позволить себе спокойно наблюдать за ситуацией. Им необходимо скорейшим образом приложить усилия для вывода сторон из тупика.