Белоруссия

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика

Белоруссия и РФ продолжают согласовывать переброску транзита нефтепродуктов из портов Прибалтики на северо-запад России: Усть-Лугу и порт Санкт-Петербурга. Как это часто бывает, на одну и ту же проблему есть две точки зрения. В частности, со стороны России это выглядит так.

«На сегодняшний день увеличилась скидка на перевалку от владельцев вагонов. Теперь все три основных компонента логистики (стоимость железнодорожного тарифа, стоимость вагона и стоимость перевалки) имеют скидку 50—70%. Сегодня наша логистика на Усть-Лугу дешевле Клайпеды на 55—60% — за весь комплект услуг», — утверждает гендиректор Infranews Алексей Безбородов в комментарии для «Евразия.Эксперт».

Президент концерна «Белнефтехим» видит ту же ситуацию несколько иначе. По его словам, цена перевалки в российских портах пока ещё выше, чем в прибалтийских. Кроме того, ж/д тариф стал ниже, однако большее расстояние никуда не делось. Из-за того, что до портов Северо-Востока НП придётся везти на 200—250 км дальше, расходы на ж/д логистику также остаются более высокими. Иными словами, России и Белоруссии пока ещё есть что согласовывать.

Похоже, что Украина собирается держаться в стороне от литовско-польской инициативы бойкота БелАЭС. По крайней мере, в конце сентября Киев и Минск заключили соглашение о налаживании взаимодействия в сфере ядерной энергетики.

Lj3.org Строительство БелАЭС

Порошенко и К, возможно, придётся пожалеть о своём решении, в конце концов, именно литовские политики — одни из самых активных лоббистов т.н. «плана Маршалла для Украины». И на такое сотрудничество с белорусскими атомщиками там смотрят исключительно негативно. Так, в конце сентября МИД Литвы рекомендовал Институту энергетики подумать над прекращением сотрудничества с белорусскими специалистами по вопросам безопасности БелАЭС.

«Мы консультируем белорусов, как надо проверять представленную русскими документацию. Учим по западным правилам», — пояснил литовским СМИ руководитель лаборатории института энергетики Эугениюс Ушпурас.

Напомним, что о существовании такой программы общественность Литвы широко узнала около 2 недель назад, после того как об этом рассказал глава парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Витаутас Бекас во время выступления в Сейме республики. Информация произвела эффект разорвавшейся бомбы, и страсти не могло успокоить ни то, что программа согласована с Еврокомиссией и (по словам представителей института) с МИД, ни то, что это едва ли не единственная возможность занять специалистов института (к тому же стоимость пакета консультаций составляла 3,5 млн евро).

Тем временем вопросы безопасности станции белорусы отрабатывают и самостоятельно. На 18—19 октября назначены командно-штабные учения по реагированию на радиационные аварии. Население к учениям привлекать не планируют (хотя об их проведении расскажут), обойдутся персоналом станции. Сценарий — отработка действий в случае запроектной аварии, вероятность которой крайне мала из-за комплекса систем безопасности БелАЭС.

Впрочем, с блокадой не всё так однозначно, даже позиция Литвы ещё может измениться. Дело в том, что европейские партнёры Прибалтику, похоже, банально кинули.

Зампредседателя Еврокомиссии Марош Шевчович сделал громкое заявление, в котором поставил прибалтийским республикам жёсткое условие: выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва) за… полгода. Чиновник объяснил такой аврал просто: в 2019 году истекает срок работы действующего состава Еврокомиссии. Впрочем, республики могут выйти и позже, но тогда синхронизацию с энергосистемой ЕС они будут финансировать из собственного кармана (исключительно убыточный проект, который не окупится никогда). Таким образом, выходов у прибалтов немного: кидаться в авантюру «выйди из БРЭЛЛ за 6 месяцев» или ничего не делать и пользоваться имеющейся инфраструктурой. Правда, в отношении БелАЭС позицию придётся сменить кардинально.

«Белоруснефть» — теперь ещё и туристическая компания. В частности, на портале компании туристы могут забронировать маршрут «Нефтяной».

"На маршруте пять основных точек: буровая установка, станок-качалка по добыче нефти, музей нефти в Речице, кафе и санаторий», — рассказал заместитель генерального директора компании «Белоруснефть» Сергей Каморников во время пресс-конференции.

Идея возникла в компании ещё год назад, но реализовать смогли только теперь. Нужно отметить, что маршруту не хватает разве что посещения одного из НПЗ республики.

Закавказье

В США отчего-то недовольны заместителем министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Айком Арутюняном. По крайней мере, такой вывод можно сделать из сообщений армянской прессы. По данным СМИ, вскоре чиновник будет снят с министерства (дающего, в частности, полномочия по координации сферы возобновляемой энергетики).

«Его полномочия изменятся, и впредь он будет координировать газовую отрасль, включая трубопровод Иран — Армения, что более прибыльно», — пишет издание «Жаманак», которое как раз и сообщило о том, что фигура замминистра не устроила США.

Photolure Газопровод Иран-Армения

По информации издания, дело как раз в сфере ВИЭ, в которую собираются инвестировать американцы и к которой якобы присматривался и Айк Арутюнян.

Азербайджанские СМИ (могут быть предвзяты, и тем не менее) отмечают, что дело не столько в бизнес-интересах чиновника, сколько в родстве — известно, что Арутюнян приходится зятем премьер-министру Армении Карену Карапетяну. А США, в свою очередь, не хотят, чтобы родственник пророссийского премьера имел влияние на интересующую их отрасль.

Из ситуации можно сделать как минимум два вывода. 1) Вместо Арутюняна пост замминистра вскоре займёт фигура, лояльная США. И именно она будет опекать проникновение американского капитала в энергетику Армении. 2) Влияния США на политические элиты хватает для того, чтобы не просто сместить невыгодного чиновника, а ещё и предоставить ему при этом выгодную синекуру

Пока же замминистра ещё может приоткрыть причины таких интриг.

«В декабре прошлого года правительство одобрило «Инвестиционную программу строительства солнечных фотовольтаических станций». На первом этапе планируется строительство солнечной ФВ электростанции промышленного масштаба «Масрик-1» в Гегаркуникском регионе мощностью 50—55 МВт. Чуть позже будут построены еще пять станций общей мощностью около 60 МВт», — говорит он в интервью изданию Digital.Report.

Впрочем, нам это уже известно. Однако замминистра добавляет, что к 2020 году возобновляемыми источниками будут покрыты 20% всей потребляемой энергии в Армении [потенциал одних только накрышных установок оценивается в 200 МВт], а к 2026 году все 50% — а это уже весьма внушительные цифры: ни одна из постсоветских республик не развивает отрасль ВИЭ такими темпами. Даже в странах Европы половинное покрытие потребления за счёт возобновляемых источников планируется ближе к середине века. По словам министра, инвестиции в ветряки и панели в условиях энергопотенциала Армении окупятся за 5—12 лет в зависимости от региона установки.

В Сюникской области Армении может быть построена первая геотермальная электростанция. В настоящее время, как рассказал замминистра корреспонденту Sputnik Армения, в области ведутся буровые работы, там обнаружен 120-градусный источник тепла. Правда, жидкой массы пока не обнаружили, однако это не означает, что там ее нет. Даже если и нет, есть и другие возможности — например, отбирать тепло с помощью теплонасосов. Хотя промышленная установка будет стоить гораздо дороже геотермальной станции.

В Азербайджане же к концу текущего года только собираются представить уточнённые данные по потенциалу использования ВИЭ. Предварительно потенциал оценивается в 420 МВт, из которых 350 приходится на ветроустановки, 50 — на СЭС и 20 — на энергию, вырабатываемую из биомассы. Однако, конечно, это явно скромные и заниженные данные. Солнечный потенциал Азербайджана не может быть меньше, чем в Армении: они соседи, Азербайджан почти втрое больше по площади и находится южнее.

Азербайджан в январе-июле 2017 года поставил в Турцию 3,94 млрд кубометров газа (+140 млн кубометров в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). Это 12,3% общего импорта газа Турции и 15,15% трубопроводного. Динамика поставок показывает, что Азербайджан выполняет контрактные обязательства перед Турцией (контракт предусматривает поставку 6,6 млрд кубометров в год).

«Азербайджан и в сентябре полностью выполнил взятые на себя обязательства в рамках соглашения, достигнутого ОПЕК и 11 странами, не входящими в картель, по сокращению добычи нефти на 35 тыс. баррелей», — заявляет минэнерго республики.

Чиновники уточняют, что среднесуточная добыча в сентябре составила 785 тыс. барр, из которых 627 тыс. барр экспортировались. Таким образом, это даже превышает обязательства, взятые на себя Азербайджаном в Вене (сократить добычу на 35 тыс. барр в сутки), ведь до подписания соглашения ежесуточная добыча в республике достигала 830 тыс. барр. Напомним, в сентябре Россия выступила с обвинениями в адрес ряда государств (в т.ч. и Азербайджана) о несоблюдении соглашения между ОПЕК и не входящими в организацию странами, предусматривающего сокращение добычи на 1,7—1,8 млн тонн примерно на год.

Средняя Азия

Казахстан, в отличие от Азербайджана, на обвинения в нарушении квот не реагирует и продолжает наращивать добычу. Результат по итогам трёх кварталов — 47,85 млн тонн нефти и 9 млн тонн газового конденсата (+12,5% к аппг). Добыча газа растёт ещё более высокими темпами — 39 млрд кубометров (+17%). В результате в Казахстане снова пересмотрели прогнозы по добыче нефти. Если ранее 85 млн тонн намеревались добыть в 2018 году, то в конце сентября такой результат заложили в текущей год (ранее 81 млн тонн).

Одна из причин такого взрывного роста — эксплуатация недавно освоенного Кашаганского месторождения. Так, ранее ожидалось, что Кашаган даст порядка 5 млн тонн нефти в текущем году. По итогам 3 кварталов добыто уже 6 млн тонн, а на будущий год от месторождения ждут уже 13 млн тонн.

Planet Labs, Inc Кашаганское месторождение. Каспийское море

Как ранее сообщалось, Китай в последнее время сократил закупки казахстанской нефти, в лидерах — Италия, на которую приходится примерно каждый 4-й баррель, проданный Казахстаном за рубеж. Зато прирост добычи природного газа власти республики планируют сбывать именно в КНР.

«В связи с вводом в эксплуатацию [газопровода] Бейнея — Бозой — Шымкента на полную мощность мы строим мощную компрессорную станцию. Мы хотим увеличить экспорт и транзит газа в Китай до 100 млрд куб. м в год, а может быть, и больше», — заявил журналистам заместитель генерального директора по трансформации и развитию «КазТрансГаз» Эрканат Темирханов.

Под такой крупный экспорт необходима соответствующая инфраструктура. «…мы работаем с Узбекистаном, Туркменистаном и Россией — с Газпромом. Мы думаем о перспективах роста транспортировки газа в Китай, нам понадобится крупное газохранилище на юге страны», — продолжил он.

Чиновник ничуть не ошибся в цифрах. Дело в том, что упомянутый газопровод удачно соединяет воедино сразу 6 других газопроводов. Они, в свою очередь, связывают Казахстан с вышеупомянутыми государствами — тоже известными газовыми экспортёрами. В итоге Казахстан, видимо, не только планирует увеличить добычу и продажу газа, но и «сесть на экспорт», став транзитным хабом для внушительных объёмов топлива, что резко повышает его вес как для Китая, так и в регионе в целом.

У казахстанской авиации наступил непростой период — в республике дефицит авиационного керосина. По негативным прогнозам, его хватит только до середины октября. Даже директор департамента развития нефтяной промышленности минэнерго Куаныш Кудайбергенов, призвавший прессу на брифинге не драматизировать ситуацию, признал 2 основных факта: запасы не так уж велики, их действительно хватит не более чем на 2 недели; Чимкентский НПЗ по состоянию на конец сентября работал с максимально возможной загрузкой.

Причина дефицита — недопоставки импортёров. Хотя Турция, Белоруссия и Азербайджан имеют второстепенное значение для баланса рынка (70% авиационного керосина завозится в республику из РФ), однако во всех трёх странах сегодня либо дефицит, либо (Белоруссия) модернизация производственных мощностей. Аналогичная ситуация и в самом Казахстане, сразу 3 НПЗ оказались остановленными на ремонт в неподходящий момент. В минэнерго уточняют, что уже в следующем году их мощности покроют потребности рынка без привлечения импорта.

Заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов на пресс-конференции успокаивает истерящих. Мол, для России не проблема нарастить экспорт до величин, которые нужны Казахстану.

«…Вы видите какую-то проблему с авиакеросином? Мы удовлетворили полностью их желания. Вопрос в их планировании и прогнозировании. Проблемы я не вижу», — замминистра намекает на то, что власти Казахстана поздно обратились с просьбой и в следующий раз нужно информировать о таких потребностях заранее.

Компания Liglass Trading в надежде вернуть свой 1 млн долл. гарантийного взноса, грозит руководству Киргизии сразу двумя международными судами (Международным центром по разрешению инвестиционных споров (ICSID) и Международным судом ООН. О причинах конфликта можно подробно почитать здесь, сейчас лишь достаточно будет сказать, что чешская компания не выполнила своих инвестиционных обязательств — не выплатила компании «Русгидро» 37 млн долл. В ответ уже ссылалась на всё, что угодно: на выборы, на то, что не знала о таком условии и т.п. Вряд ли у исков есть хоть какой-то шанс, важно другое: Киргизия снова остаётся без станций, на строительство которых претендовала Liglass Trading. Причём в разгар нормализации отношений с соседями, в особенности с Узбекистаном, и готовностью руководства последнего обсуждать с Бишкеком совместные проекты в энергетике.

У Узбекистана появился контракт, обращающий на себя внимание. Итак, за поставку урана США в течение 7 лет республика получит свыше 300 млн долл. Что касается цен, то министр внешней торговли Узбекистана Эльёр Ганиев заявил:

«…есть соответствующие котировки, и мы будем работать по этим котировкам. При этом можно сказать, что соглашение подписано на очень выгодных условиях, значительно более выгодных, чем подписывают некоторые страны-поставщики уранового концентрата».

К узбекскому урану присматриваются не только в США. Агентство PTI, со ссылкой на источники, утверждает, что аналогичные переговоры с Узбекистаном ведёт Индия. Ей необходимо пополнить запасы, ведь «…стратегические резервы урана Индии предназначены для гарантирования бесперебойной работы АЭС страны в течение пяти лет в случае перебоя с импортом». По данным Госкомгеологии Узбекистана, разведанные и оцененные запасы урана составляют около 190 тыс. тонн, из которых более 140 тысяч тонна — уран месторождений песчаникового типа, 47 тыс. тонн — черносланцевого типа.