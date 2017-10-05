Проживающие на севере Ирака курды поддержали подавляющим большинством — 92,7% голосов — создание независимого государства на референдуме, прошедшем 25 сентября. Несмотря на абсолютно ожидаемый результат, он стал тем метафорическим козлом, которого пустили в столь же метафорический огород не только «соседей» Иракского Курдистана — Турции, Ирана, Сирии и собственно Ирака, — но и крупных держав, таких как США и Россия. На этом фоне актуальным является вопрос, какую цель преследовало Региональное правительство Курдистана, идя на проведение плебисцита в столь сложных региональных условиях, пишет Мохаммед Айюб в статье для The National Interest.

U.S. Central Intelligence Agency Регионы расселения курдов

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Так, Турция, в которой проживает почти треть всего курдского населения и которая боролась с сепаратизмом этой этнической группы с 1984 года, крайне негативно восприняла прошедшее голосование, решив отныне в вопросах экспорта нефти из северного Ирака вести дела исключительно с Багдадом. Благодаря тому, что Иракский Курдистан экспортирует в Турцию до 600 тыс. баррелей нефти в сутки, у Анкары имеется значительный рычаг экономического давления на Эрбиль, который она, скорее всего, применит в ближайшее время.

Orient-news.net Армия сирийских курдов

Больше всего плебисцит сказался на самом Ираке, автономной частью которого и являются подконтрольные Региональному правительству Курдистана территории. Мало того что независимость этого региона может привести к распаду Ирака, и без того ослабленного противостоянием шиитов и суннитов и действиями боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так голосование еще и включало в себя территории, на которых проживают не только курды. Среди них город Киркук и прилегающие к нему территории, где находятся богатые месторождения нефти. Эти территории находились под контролем Багдада до того, как они не были захвачены курдскими отрядами пешмерга.

Региональное правительство отказывается возвращать их центральному правительству, ссылаясь на то, что они являются ключевыми курдскими территориями. И хотя правительство Ирака готово принять референдум как разменную моменту, с помощью которой Эрбиль хочет получить определенные политические и экономические уступки, Багдад выступает решительным образом против постоянного контроля курдов над Киркуком и его нефтью.

Kurdishstruggle Курдские ополченцы

В ответ на это Багдад уже пригрозил войной, а также закрыл воздушное пространство для полетов как в регион, так и из него. Может ли Багдад найти силы для противодействия курдским пешмерга в Киркуке, пока неясно, особенно если учесть, что силы Ирака активно заняты борьбой с террористами. Тем не менее Силы народной мобилизации — коллективное название шиитских вооруженных групп — заявили о том, что для них независимость курдов от Ирака неприемлема. Их лидеры уже предупредили, что в ближайшем будущем провинция Киркук может стать местом противостояния между ними и курдскими отрядами пешмерга.

Позиция иракских Сил народной мобилизации схожа с позицией Ирана, который также перекрыл воздушное сообщение с Иракским Курдистаном. Тегеран привержен территориальной целостности Ирака и в особенности не хочет, чтобы центральное правительство страны, в котором ключевую роль имеют шииты, лишилось контроля над Киркуком и его нефтью. Поэтому велика вероятность, что Иран поддержит шиитские вооруженные формирования оружием, если они решат пойти против отрядов пешмерга в Киркуке и других частях Ирака.

Иван Шилов ИА REGNUM Курдистан

Ответ на вопрос о том, зачем президент Иракского Курдистана Масуд Барзани провел референдум в столь враждебных его начинанию условиях, в которых один неверный шаг может привести к горячей войне, скорее всего, нужно искать в той внутриполитической ситуации в регионе. Так, Региональное правительство Курдистана стало крайне непопулярно из-за своей коррумпированности и авторитарных наклонностей, а выборы в него не проводились годами. Более того, между двумя основными партиями Иракского Курдистана — Патриотическим союзом Курдистана и Демократической партией Курдистана — существует неформальная договоренность о том, чтобы разделить «блага земные» и беспрепятственно править собственными регионами.

Таким образом, создается впечатление, что нынешнее руководство Регионального правительства Курдистана пошло на референдум с целью отвлечения внимания своего населения, прежде всего недовольной молодежи, от своего неэффективного правления. Остается только гадать, стоит ли такая тактика риска начала еще одной вспышки насилия на Ближнем Востоке.