



Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Министр обороны США Джеймс Мэттис выступил с неожиданным заявлением на слушаниях в сенатском Комитете по делам вооруженных сил: «Если мы можем подтвердить, что Иран выполняет условия соглашения (имеется в виду сделка по ядерной программе — С.Т.), если мы сможем четко определить, что это в наших интересах, то мы, конечно, должны сохранить соглашение в силе». И добавил: «В данный момент доказательств обратного не существует, и президенту следует рассмотреть этот вариант». Вслед за этим свое слово решил сказать и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Он заявил, что «администрация США готова предложить президенту Дональду Трампу несколько вариантов по судьбе ядерной сделки с Ираном». Но при этом Тиллерсон сделал важное уточнение, напомнив, что совместный всеобъемлющий план действий, который еще именуется ядерной сделкой, «представляет собой лишь небольшую часть из тех многих вопросов, которые мы должны решить в отношениях с Ираном». По его словам, данное соглашение «очень важно, но оно не является единственным в этих отношениях».

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС. Иран

Как известно, администрация США должна каждые 90 дней информировать Конгресс о том, соблюдает ли Иран взятые на себя обязательства. Напомним, что этот документ был подписан в 2015 году при участии пяти стран — постоянных членов Совбеза ООН и Германии («шестерка») после длительных и напряженных переговоров с Ираном. Договор был призван ограничить разработку атомной программы. Все участники сделки, в том числе США, недавно подтвердили, что Тегеран соблюдает договор. Правда, есть пункт, вызывающий недовольство американцев: многие ограничения, введенные против Ирана, предусмотрены лишь на десять лет. 15 октября президенту Трампу предстоит выступить перед Конгрессом. Считается, что именно тогда он и определит дальнейшую судьбу соглашения с Тегераном. Ранее Трамп неоднократно критиковал заключенную сделку, называя ее одним из самых худших соглашений, когда-либо подписанных Соединенными Штатами, критиковал за поставленную подпись под договором своего предшественника Барака Обаму, угрожал выходом из соглашения.

По мнению французского издания Atlantico, Вашингтон, усиливая антииранскую риторику, вступил на путь сколачивания на Ближнем Востоке коалиции против Тегерана, рассчитывая «заставить его совершить ошибку, первым выйти из соглашения», что лишило бы аргументов других членов «шестерки» выступать с критикой политики США. Иран в долгу не остался. Иранский президент Хасан Рухани пообещал продолжать разработку баллистических ракет, недавно Тегеран представил новую баллистическую ракету с дальностью до 2000 километров, способную нести несколько боеголовок. Тем не менее главной ожидаемой «ошибки» со стороны Ирана, которую так ждал Белый дом, не последовало. Но и признаков изменений позиции США тоже не просматривалось. И вдруг Меттис с Тиллерсоном решили начать ревизию «иранской политики» Вашингтона. В пику президенту Трампу или зондируя ситуацию, в чем тут дело?

На днях арабское издание Asharq Al-Awsat со ссылкой на иранские источники распространило сообщение, согласно которому Иран попросил Оман передать Вашингтону ряд новых предложений по ядерной сделке. Это же издание утверждает, что они были получены министром иностранных дел Султаната Оман Юсеф бен Алауи бен Абдаллой от главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в ходе визита последнего в Маскат. Как известно, совместный всеобъемлющий план действий предусматривает временное снятие — на срок от 10 до 30 лет — санкций с Тегерана в обмен на замораживание некоторых направлений его ядерной программы. Согласно новой формуле, Иран готов отказаться от этого механизма, а полное снятие санкций должно быть привязано к приверженности Тегерана сделке.

Ранее Иран отказывался ратифицировать дополнительные протоколы к Договору о нераспространении ядерного оружия. Теперь Зариф предлагает ускорить принятие дополнительных протоколов через иранский парламент до марта 2018 года, после того как Тегеран и министры иностранных дел «шестерки» проведут совместную конференцию. В качестве дополнительного стимула глава МИД Ирана повторил предложение о сотрудничестве в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но подчеркнул, что «региональная политика Ирана должна рассматриваться отдельно от ядерной проблемы». Зариф заявил, что если США пожелают продолжить «строгую инспекцию» иранских ядерных объектов, то они должны будут соблюдать условия, однако отметил, что «существует лишь 50-процентная вероятность того, что США продолжат придерживаться условий» сделки.

Похоже, что послание было доставлено оманцами в Вашингтон, который теперь соображает, какие должен предпринять ответные шаги. Ранее, в мае нынешнего года, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов сообщал, что Москва «уже приступила к работе в качестве посредника в урегулировании отношений между Ираном и США». Богданов говорил, что объединить подходы Тегерана и Вашингтона весьма непросто. По его словам, противоречие кроется в том, что, с одной стороны, американцы приветствовали роль Ирана в переговорах по сирийскому урегулированию в Астане наряду с ролью России и Турции, а с другой — заявляли, что Иран «ведет неконструктивную политику в регионе». В то же время Богданов обращал внимание «на более конструктивный подход Вашингтона» и объяснял это тем, что Трамп и его окружение — «это люди из бизнеса, которые должны мыслить практическими категориями».

Теперь выясняется, что посредническая миссия России в отношениях между США и Ираном не состоялась. Игру стал вести Оман, который в преддверии подписания Тегераном с «шестеркой» соглашения по ядерной программе пытается выступать в качестве посредника между Вашингтоном и Ираном. Кстати, в султанате после первого избрания Хасана Рухани президентом было проведено пять встреч представителей «шестерки», в ходе которых обсуждалась не только ядерная проблема, но и вопросы региональной безопасности. В итоге Тегеран согласился на транзит по собственной территории американских грузов в интересах находящейся в Афганистане группировки иностранных войск. Оман сохраняет и определенную политическую дистанцию от других арабских стран Персидского залива, имеет дружеские хорошие отношения как с США, так и Ираном.

Остается дождаться, сработает ли его посредническая миссия между Вашингтоном и Тегераном. До 15 октября осталось всего ничего. Успеет ли Оман? Как заявил турецкий эксперт Исмаил Сары телеканалу 24, от Трампа можно ждать всего что угодно.