Необъяснимым остаётся тот факт, что американская газета The New York Times предоставила послу Саудовской Аравии в ОНН Абдулле Аль Муаллими площадку для откровенной пропаганды в отношении Йемена, пишет Дэниел Ларисон в статье для The American Conservative.

Fortune.com Здание штаб-квартиры газеты The New York Times на Манхэттене

«Третья ошибка заключается в том, что весь Йемен страдает от холеры и голода. Да, есть случаи заболевания холерой и территории, на которых высока угроза голода, но в данном случае речь идёт о пространстве, подконтрольном хуситам, которое не превышает 20% территории Йемена. В большинстве своём проблемы связаны с неэффективным управлением, а не с отсутствием гуманитарных поставок. Хуситы не используют все доступные порты и дороги для передачи гуманитарной помощи. Они даже перестали платить зарплату врачам, медсёстрам и государственным служащим в районах, находящихся под их контролем», — заявил Аль Муаллими.

По мнению автора, заявление посла Саудовской Аравии представляет собой попытку скрыть ответственность арабской коалиции за определённые действия в Йемене. Врачи и медсёстры не могут получить зарплату, потому что «законное» правительство переместило Центральный Банк Йемена в город Аден. Подобный шаг можно расценить как попытку задушить экономику на подконтрольных хуситам территориях. Представители гуманитарных организаций предупреждали, что подобные действия лишь осложнят обстановку.

Читайте также: Благотворительность — один из источников финансирования терроризма

Rod Waddington Таиз, Йемен

Верно утверждение о том, что самая сложная ситуация с продовольствием и холерой зафиксирована на территориях, подконтрольных хуситам, однако посол забыл упомянуть, что арабская коалиция продолжает бомбардировки этих районов на протяжении уже двух с половиной лет. Нельзя осаждать страну и разрушать её инфраструктуру более двух лет, а затем отрицать свою ответственность за последствия этих разрушений.

Тот факт, что вооружённые силы арабской коалиции наносили удары по больницам и очистительным сооружениям, объясняет, почему большинство смертельных случаев от холеры зафиксировано именно в районах, находящихся под контролем хуситов. Директор организации «Врачи за права человека» (Physicians for Human Rights) доктор Хомер Вентерс заявил, что арабская коалиция использует холеру в качестве оружия войны. В статье обозревателя Ионы Шепп, размещённой на сайте nymag.com говорится:

«Голод является преднамеренным результатом двухлетней блокады Йемена со стороны Саудовской Аравии и её союзников, включая США. Арабская коалиция умышлено использует голод, чтобы подавить сопротивление повстанческих районов. Безжалостная тактика коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, привела к вспышке холеры. Саудовская Аравия атаковала гражданские районы, уничтожив жизненно важную инфраструктуру, включая больницы, насосные и очистительные станции».

Помимо районов, подконтрольных хуситам, крупные вспышки холеры и сложная ситуация с продовольствием наблюдается и в других регионах страны. На «20% территории», о которых говорит посол Саудовской Аравии, проживает подавляющее большинство населения Йемена, поэтому смешно приуменьшать угрозу холеры, когда вспышки происходят в наиболее населённых районах страны.

Gerry & Bonni Йемен

Хуситы и их союзники несут ответственность за собственные преступления, включая беспорядочные обстрелы районов, где проживают мирные жители. Правозащитные группы обвинили их в том, что они препятствуют доставке гуманитарной помощи на подконтрольных им территориях. Тем не менее не хуситы несут основную долю ответственности за распространение холеры и блокирование поставок гуманитарной помощи, пишет Ларисон, а арабская коалиция, которая ввела воздушную и морскую блокаду и запретила ремонт портовых кранов в городе Ходейда. Саудовская Аравия и её союзники продолжают врать и притворяться перед западной аудиторией, чтобы скрыть свою ответственность за эти преступления.

Читайте также: American Conservative: Чья внешняя политика стоила США дороже всего?

К сожалению, чиновники Саудовской Аравии могут распространять свою ложь о войне в Йемене через западные СМИ. У рядовых йеменцев отсутствуют такие возможности, поэтому многие граждане США узнают о войне, которую поддерживает их правительство, только с одной стороны, а именно — со стороны агрессоров. В то же время публикация извращённых данных в уважаемых СМИ повышает вероятность того, что рядовые граждане поверят этой дезинформации, которая призвана скрыть ответственность Саудовской Аравии за организацию худшего гуманитарного кризиса в мире.

Как считает обозреватель The American Conservative, самый быстрый способ положить конец войне — вывести с территории Йемена войска арабской коалиции и предпринять усилия по достижению политического компромисса. Отказ Саудовской Аравии признать, что двухлетняя военная кампания в Йемене провалилась, означает, что ситуация в стране продолжит ухудшаться. Усугубление гуманитарного кризиса увеличит ответственность арабской коалиции и её западных покровителей перед гражданами Йемена.