Президент США, в рамках Основного Закона страны, обладает довольно широким пространством для проведения внешней политики по собственному усмотрению — больше, чем в любой другой области. Помимо того, что глава Белого дома является главнокомандующим вооруженными силами, он также обладает правом заключать соглашения, назначать дипломатов — при одобрении Сената — и вводить с согласия Конгресса санкции против иностранных физических и юридических лиц. После Второй мировой войны США ни разу не объявили войны, все военные операции инициировались главами Белого дома, и далеко не все они были успешными, пишет Ахилеш Пиллаламарри в статье для The American Conservative.

Эдвард Моран. Открытие статуи Свободы. 1886(фрагмент)

Поскольку внешняя политика США принадлежит, по сути, главе государства, необходимо разобраться, кто показал себя в этом направлении наихудшим президентом США за всю историю бывшей британской колонии. Прежде всего стоит рассмотреть следующих пятерых бывших глав Белого дома.

Во-первых, это четвертый президент США Джеймс Мэдисон, который, будучи блистательным мыслителем и одним из авторов конституции США, втянул страну в Англо-американскую войну 1812—1815 годов. Конфликт с Великобританией не преследовал никаких четких целей, кроме как желание пойти на конфликт с бывшей метрополией и возможность захвата территорий Канады. Война привела к сожжению Вашингтона, отчуждению северо-восточных штатов, имеющих близкие связи с Соединенным Королевством, от Юга и Запада, а также мирному соглашению, возвращавшему довоенное положение дел.

Джеймс Мэдисон

Мэдисон должен был бы понять, что США на тот момент еще не были достаточно сильны, чтобы бросать вызов Великобритании и захватывать Канаду. Сделав эту попытку раньше времени, он на фоне постепенного улучшения отношений между Вашингтоном и Лондоном к концу XIX века лишил США возможности в будущем претендовать на канадские территории.

Более того, Мэдисону следовало бы знать, что противоречия между США и Великобританией носили незначительный характер, тогда как экономика бывшей британской колонии в сильной мере зависела от бывшей метрополии. К тому же, как и его предшественнику, ему должно было быть известно, что британский флот защищал позиции США в новом мире, не давая другим европейским державам установить или восстановить здесь свои.

Во-вторых, такого титула может удостоиться 28-й президент США Томас Вудро Вильсон, лучше всего известный благодаря тому, насколько неверный курс он выбрал во время Первой мировой войны. Вступив в войну слишком поздно, он поспособствовал развитию целой цепи событий, приведших к появлению «фашизма, коммунизма, Второй мировой войне и нынешним проблемам на Ближнем Востоке».

Хотя, возможно, и были легитимные геополитические причины, по которым США должны были предотвратить полное поражение или подчинение Франции и Соединенного Королевства в войне — все же условия, выдвинутые Германией России по Брест-Литовскому мирному договору, были довольно кабальными, — не в интересах США было использовать войну для осуществления попытки постройки нового миропрядка. Более того, устремления Вильсона привели к серьезным негативным последствиям.

Томас Вудро Вильсон

Так, на момент вступления в войну на кону у США не стояло никаких важных интересов, а Германия не угрожала нападением на них. США, по словам самого Вилсона, вмешались в конфликт, чтобы «сделать мир безопаснее для демократии», иными словами, — загнать Берлин в угол и сделать любой исход, кроме безоговорочной капитуляции, невозможным. Из-за чего в Германии стала неизбежна смена режима. Более того, Вильсон не стал помогать России перед революцией — автор не указывает, какой именно — из-за своего отвращение к царистскому режиму. Падение Николая Второго, по мнения автора, привело к череде «абсолютных катастроф остатка столетия».

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Если бы США не вмешались в войну, она могла бы завершиться тем или иным мирным процессом. Вместо этого полное поражение Центральных держав — Германской и Османской империй, Австро-Венгрии и Болгарского царства — привело к распаду двух из них, катастрофе, от которой Балканы и Ближний Восток не могут оправиться по сей день.

Появилось большое число слабых стран, страдающих от перманентной нестабильности и агрессии со стороны более крупных и сильных соседей, что, таким образом, оправдывает вечную необходимость США защищать их. Последовавший за этим вакуум власти привел «к агрессии и экспансионизму как нацистов, так и Советского Союза». Пренебрежение традициями и устоявшимся монархическими порядками Вильсоном привело не к свободе народов Европы или Ближнего Востока, а к большей тирании. Его ядовитое наследие интервенционизма во имя демократии по-прежнему отравляет внешнеполитическое мышление США.

В-третьих, на ум автору приходит президент Гарри Трумэн. Так, по итогам Второй мировой войны между США и Советским Союзом существовали естественным образом сложившиеся противоречия, однако характер государственной политики им придал именно 33-й президент США. Это впоследствии привело к холодной войне и поляризации мира вокруг двух центров, вместо знакомого по предвоенному периоду противостояния между великими державами.

U.S. Department of State Гарри Трумэн

В 1947 году Трумэн ввел в практику мышление, ставшее впоследствии доктриной его имени. В ее рамках он пообещал оказывать поддержку борьбе против «тоталитаризма» по всему свету, что обычно означало поддержку антикоммунистических сил в конфликтах по всему миру, невзирая на сложный характер этих противостояний. Безусловно, отмечает автор, подобное черно-белое мышление существовало и в СССР, который был вынужден расширять свое влияние и относиться к таким конфликтам как к игре, где может быть только один победитель.

Политика Трумэна по-прежнему преследует США. Так, блок НАТО из альянса, «обоснованно» созданного для защиты Запада от советского коммунизма, превратился в постоянный контингент США в странах Европы. В Азии же Трумэн не смог оценить потенциала войск Мао Цзэдуна, из-за чего он слишком поздно начал действовать и не смог предотвратить формирования там коммунистического строя.

В результате КНР, превратившаяся из союзника США в их конкурента, сегодня активно набирает потенциал для выдавливания Вашингтон из Восточной Азии. Подобным же образом Трумэн просчитался с Корейской войной, где он мог бы добиться появления большей по территории Южной Кореи и более слабой КНДР.

В-четвертых, стоит упомянуть о 36-м президенте США Линдоне Джонсоне, втянувшем США в войну во Вьетнаме, где участие Вашингтона не было нужно. Белый дом мог бы довольствоваться ограниченными военными поставками и политической поддержкой. Если президенты Дуайт Эйзенхауэр и Джон Кеннеди и посылали военных советников в Южный Вьетнам, то именно Джонсон пошел на прямое военное вмешательство, которое не смогло предотвратить объединение страны в коммунистическое государство, а также унесло жизни 58 тыс. американских солдат. По иронии судьбы, сейчас Вьетнам неформально поддерживает позицию Вашингтона по Китаю.

Из-за мании США бороться с коммунизмом другие аспекты крайне сложного конфликта во Вьетнаме, в том числе его многовековое противостояние Пекину, было официальными лицами США проигнорировано. Вместо этого Джонсон пошел на эскалацию конфликта, представив в достижение своих интересов эту войну как часть глобальной борьбы с коммунизмом, которая могла принести плоды на внутриполитическом поле.

Наконец, «чести» одного из президентов США, хуже всего показавших себя на внешнеполитической арене, заслуживает 43-й глава Белого дома Джордж Буш — младший. Его просчеты были допущены так недавно, что они кажутся самими собой разумеющимися. Тем не менее некоторые из них стоит отметить. К добру или к худу, но однополярный момент в истории США, которым они наслаждались в течение десятилетия после окончания холодной войны, закончился именно из-за слишком решительной реакции на теракты 11 сентября 2001 года.

Джордж Уокер Буш

В результате Вашингтон потратил триллионы долларов США на попытки перестроить Ближний Восток по своему образу и подобию, его геополитические позиции в Европе и Восточной Азии ослабли, а страна перестала считаться примером для других стран. С 2001 года США находятся в состоянии постоянных войн — впервые в истории страны.

Безусловно, было необходимо наказать террористов, организовавших атаки 11 сентября, однако с тех пор США влили бесчисленные человеческие и финансовые ресурсы в пески Ближнего Востока, не добившись никаких конкретных целей: большая часть региона по-прежнему страдает от нестабильности, хаоса и «диктатуры». В то же самое время Китай продолжает своей рост, становясь все сильнее, тогда как США пренебрегли мерами по предотвращению этого роста.

От попыток Вашингтона переформатировать Ближний Восток пострадали не только народы этого региона, но сами США. Из-за постоянной необходимости бороться с терроризмом США превратились в полицейское государство. Законы, принятые после 2001 года для борьбы с терроризмом, так и не были отменены ни Бараком Обамой, ни Дональдом Трампом. И теперь они позволяют правительству США оправдывать бесконечные меры во внешней и внутренней политике. Как сказал когда-то Джеймс Мэдисон, «ни одна страна не может сохранить свою свободу в условиях непрекращающейся войны».

Наконец, внешняя политика Буша-младшего укрепила противников США в их решительности. В частности, руководство Северной Кореи пришло к выводу, что создание ядерного оружия является единственным способом избежать судьбы Саддама Хусейна. Более того, такие страны, как Россия, Иран, Китай, перешли к более активному противодействию политике Вашингтона.