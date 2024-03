На фоне того как отношения между Вашингтоном и Москвой продолжают осложняться, все чаще звучат возгласы о нехватке в США экспертов по России. Указывают на то, что из-за недостаточного финансирования и отсутствия карьерных перспектив экспертное сообщество, занимающееся «упадочной региональной державой», поредело. Тем не менее что бы ни говорили авторы таких изданий, как The Washington Post, the New York Times и других, о том, что «исследования России умирают», они очень даже процветают, по меньшей мере в области политологии, пишет Тимоти Фрай в статье для The National Interest.

Автор, профессионально занимающийся политологией, призывает обратиться к «флагману» американской политологической мысли, журналу «Американское политологическое обозрение» (American Political Science Review), которое за год публикует около 40 статей по четырем ключевым направлениям политологии: об американской политике, сравнительной политологии, международных отношениях и политической теории.

При этом уровень приема в него статей составляет 8%, что означает, что в 92% случаев публикации отклоняются. Для сравнения: с 1960 года не было периода, когда в таком значимом журнале за столь короткий промежуток времени публиковалось бы столько отдельных статей о России. В среднем прежде в журнале появлялась одна-две посвященные России или Советскому Союзу статьи в год.

И «Обозрение» в этом не является исключением. Так, если обратиться к таким изданиям, как «Политический журнал» (The Journal of Politics), «Мировая политика» (World Politics), «Британский журнал политологии» (The British Journal of Political Science), «Сравнительная политика» (Comparative Politics) и «Постсоветские исследования» (Post-Soviet Affairs), можно найти инновационные исследования России по широкому спектру областей, от рейтингов президента России Владимира Путина до воздействия социальных сетей на протесты.

Необходимо также учесть и большое число академических книг, вышедших за последние несколько лет. Их авторами выступило новое поколение экспертов, получивших образование уже после развала Советского Союза. Немалая их часть подготовлена экспертами из самой России. Во многих отношениях изучение России стало больше мейнстримом, нежели когда-либо с 1950-х и1960-х годов.

И хотя многие справедливо отмечают, что все меньше студентов идут изучать русский язык, все чаще тем не менее студенты и без того владеют этим языком в той или иной мере. Из девяти учащихся, чьим научным руководителем выступал автор, четверо были гражданами России. Точные данные получить сложно, но складывается впечатление, что на сегодняшний день в среде учащихся намного больше граждан России или детей выходцев из Советского Союза, и сейчас чем-то само собой разумеющимся является наличие гражданина России на курсе политологии.

Небезосновательны и утверждения о том, что было значительно сокращено финансирование исследовательских и образовательных программ. Но ситуация не столь мрачная. В 2016 году Carnegie Corporation выделила крупные гранты на изучение России Колумбийскому, Индианскому университетам, а также Висконсинскому университету в Мадисоне.

Существует много причин упрощенческого подхода, сложившегося в американском дискурсе, к такой сложной стране, как Россия. В этом виноваты как СМИ и политическая среда, которые вознаграждают преувеличение и упрощение, так и неспособность ученых умов представить свои труды широкой аудитории.

Без сомнения, научное исследование России сталкивается с большим числом вызовов, и США пошло бы на пользу увеличение числа своих экспертов в этой области, особенно в изучении внешней политики. Тем не менее недостаток понимания определенных нюансов России вызван не низким качеством исследований России. По меньшей мере в области политологии работа в этом направлении ведется самым активным образом.