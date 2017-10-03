Свобода, равенство, защита от инфляции и, главное, отсутствие контроля за передвижением средств, формулировку «денежных» опустим, поскольку известно, что криптовалюта ничем экономически не обеспечена — основные тезисы, продвигаемые криптовалютчиками. В прошлом году в России новости о цифровой валюте можно было встретить только на малоизвестных широкому кругу людей сайтах, в этом раздули из мухи слона, который уже уверенно топчется на просторах абсолютно всех без исключения СМИ. К каким только психологическим приемам не прибегали криптовалютчики. Сперва осуществили вброс информации о совершенстве цифровой валюты, которая разительно отличается от существующей финансовой системы, не блещущей сегодня всё тем же совершенством. Примеров невероятно удачно проводимых криптовалютных транзакций на бытовом уровне, и быстрого, легкого обогащения с помощью добычи или производства цифровых монет приводили много — с участием известных, популярных личностей и без них. Первая победа, как говорится, не заставила себя долго ждать — россияне поверили в криптовалюту, как и в 92-м году поверили Лёне Голубкову, ставшему всенародным любимчиком, символом наступающей новой финансовой эпохи, сулящей если не безбедную жизнь, то по крайней мере обеспеченную подушкой безопасности, говоря языком финансистов.

لرن روت Bitcoin

«На криптовалютах можно строить финансовые пирамиды, поэтому когда делается так называемое ICO — это аналог первичного размещения ценных бумаг. То есть привлекаются, эмитируются криптофинансовые инструменты, аналоги облигаций и других долговых обязательств, акций. Вот здесь действительно, поскольку реальные деньги переходят в криптовалюты и учредители таких ICO в итоге получают реальные деньги на свои проекты, — да, вот на таких вещах можно строить финансовые пирамиды, и неизбежно какая-то часть ICO из происходящих сегодня окажется вот такими финансовыми пирамидами.

Так устроены финансовые рынки, что как только появляется что-то новое, всеми овладевает ажиотаж и спекуляция, как, например, те же акции и облигации использовались для финансовых пирамид, здесь всё это тоже обязательно будет, но потом следует взрыв, пыль, затем туман рассеивается, и финансовый инструмент начинает облагораживаться и, соответственно, становится нормой рыночного оборота», — поясняет заведующий отделом международных рынков капитала Института Мировой экономики международных отношений российской Академии наук Яков Миркин.

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Вера в «прекрасное» вызвала спрос, а вместе с ним и рост курсов криптовалют. И вот тут спрос подогрели следующим приемом, имеющим вполне конкретную у «манипуляторов-продажников» формулировку — «ажиотаж-дефицит». В июне в московских магазинах исчезли видеокарты, с помощью которых осуществляется добыча, иными словами, майнинг криптовалюты. Волна ажиотажа-дефицита пронеслась и по регионам. Эксперты наперебой стали комментировать ситуацию, мол, сами понимаете, спрос породил дефицит, из-за дефицита поползли и цены, мол, люди стали майнить даже дома на своих компьютерах. Помните, как думал булгаковский Шариков — «Свезло так свезло, утвердился я в этой квартире». Входило ли в планы криптовалютчиков обогащение производителей либо продавцов/перекупщиков видеокарт, взлетевших в цене вдвое, неизвестно, если не входило, тогда им точно свезло. Ведь, по большому счету, цель криптовалютчиков вовсе не осчастливить людей, подарив им идею того, как можно быстро и без особых усилий заработать денег, о чём подумали сначала домашние майнеры, позже понявшие, что добыча монет в домашних условиях, даже на нескольких компьютерах одновременно, не приносит особых доходов, наоборот, уводит в минус за счет затрат на электричество и непредсказуемости курсов на эти самые монеты. Между тем вся эта суета твердо и уверенно продолжала разогревать рынок псевдовалюты. Несуществующие деньги дорожали существенно изо дня в день, тем самым, в свою очередь, всё больше вызывая интерес к себе.

Известный российский экономист Яков Миркин поясняет: ситуации с криптовалютой больше всего подходит определение «мыльный пузырь», который еще чуть-чуть ‑ и лопнет.

«Это скорее мыльный пузырь, то есть тогда, когда создан рынок из подобных инструментов, курс криптовалют всё время повышается, и дальше в какой-то момент он обязательно лопнет, ведь эти инструменты не подкреплены реальными ценностями, реальными доходами. Но они останутся в обороте. Вот замечательный пример: все смотрели в этом году фильм, который только что вышел на экраны — тюльпанная лихорадка, ну вот, считайте, что криптовалюта — это новые тюльпаны. Подобные истории много раз происходили в истории финансовых рынков, цены на тюльпаны росли до неимоверных высот, потом рынок лопнул, но тем не менее тюльпаны остались на этом рынке, и всё равно есть простые виды тюльпанов, есть более дорогие, сортовые и так далее… То же самое происходит с любым финансовым инструментом, потому что, скажем, облигации, акции или векселя когда-то были такими же инновациями, и тоже были свои мыльные пузыри, потом они лопались».

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Что происходит? Мир сошел с ума? Не понимает, что криптовалюта — это не деньги?! Миру нужны сенсации и инновации вместо хлеба и зрелищ, или мир обманываться рад? А может, мир устал от контроля государства и готов поверить, что есть некие силы, придумавшие волшебные деньги, движение и происхождение которых невозможно проконтролировать? Якобы невозможно… История с Александром Винником, задержанным в Греции за отмывание 4 миллиардов долларов через криптовалюту, показала, что вычислить «заигравшегося» криптовалютчика можно. Вообще событие с участием Винника напрочь разбило все мифы, которые легли в основу «философии», продвигаемой теми, кто хочет придать псевдовалюте статус денег. Кто же стоит за этими самыми продвиженцами валюты будущего… Эксперты полагают, что это некие инвесторы.

«Сейчас я бы не сказал, точнее, не говорил бы о том, кому это выгодно или не выгодно, скорее, кто является главным интересантом. Интересантом является массовый инвестор, который недоволен тем, что в финансовой системе он получает очень низкий процент и очень высокие риски, и поэтому интересант ищет зоны, в которых он бы мог получить высокий доход. Такими зонами может быть какая-то компания где-то в Африке, а может быть криптофинансовый инструмент, как сверхрискованный, очень волатильный, то есть пока интересант массовый. Какой-то зловещей крупной корпорации или какого-то правительства, которое всё это инициирует, и всё то, что относится к теории заговора, всего этого нет. Сегодня это — как лесной пожар, такой центр лесного пожара. Ну, кто-то когда-то зажег спичку, конечно», — утверждает Яков Миркин.

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Безусловно, у каждого инвестора в зависимости от личных интересов найдутся претензии к существующей финансовой системе, найдутся они и у рядовых потребителей финансовых услуг, так же как всегда найдется тот, кто умело сможет выжать пользу из ситуации. Вот потому и звучат все эти мифы про совершенство криптовалюты, ее неуязвимость, честность и открытость при ее добыче и торговле ею, децентрализованность.

«Да, конечно, эти аргументы широко используются, и они служат как дополнительный стимул, дополнительный интерес для инвесторов. Мир, когда над тобой никто не довлеет, каждый предоставлен сам себе, как мы понимаем, этот мир является очень привлекательным, особенно там, где человек живет в системах с избыточным административным бременем. Это совершенно стандартная вещь, в том числе и по отношению к криптовалютам.

Мы знаем истории и похуже, когда чтобы внедрить что-то новое, какой-то инструмент, он изображался как средство демократизации, как-то, что является всеобщим и не поддается регулированию, но заканчивается это регулированием и всё равно иерархиями. В любом децентрализованном сообществе всё равно возникает иерархия, она уже возникает, возникает посредничество, просто так организовано любое сообщество, любая популяция — для того чтобы развиваться неизбежно возникают иерархические структуры. Это всего лишь вопрос времени.

Поэтому когда говорят, что мир криптоинструментов — это всегда децентрализованный мир, то это просто новая философия, это будет не так, в него обязательно войдут государства со своим регулированием и, конечно же, в нём возникнут иерархические структуры, просто потому, что именно так существуют человеческие и какие-либо другие системы.

Наверное, на этом рынке уже есть неравенство. Данные не являются открытыми, но вот по одной из оценок уже существует большое неравновесие, уже 5—10% участников владеет значительно большей долей криптовалют. Здесь нужна независимая аналитика, это со временем станет ясно… Это рынок, который неизбежно будет формировать иерархии, будет формировать посредников, будет формировать центр, узлы, в которых будет сосредотачиваться рыночная власть», — поясняет известный российский экономист Яков Миркин.

Всё тот же Винник, если верить стороне обвинения, показал, что «свободные, открытые, честные, децентрализованные схемы» торговли криптовалютой позволяют использовать их в преступных целях и будучи крупным держателем пакета криптовалюты можно прикидываться перед честными майнерами мелким игроком, точнее, множеством мелких игроков, и то, насколько не защищены ни система личных данных пользователей, ни приватные ключи от электронных кошельков, ни сами деньги. Как говорится, приплыли… пытались уйти от несовершенств традиционных денег нетрадиционными способами, но пришли к тому, от чего уходили. Куда пойти, кому пожаловаться? Да никуда и никому! Рынок-то криптовалют не регулируется сегодня. Все страны понимают, что процесс популярности криптовалют набирает обороты и остановить его сложно — как, например, в свое время социальные сети. Да и сама по себе технология блокчейн, на которой работает криптовалюта, имеет больше плюсов, чем минусов, но вот сама криптовалюта, по мнению экспертов, всё же претерпит изменения за счет начавшегося регулирования как внутри каждой страны, так и между странами.

typographyimages Биткоин

«Начнется регулирование этого рынка, и кроме того сами инвесторы перестанут вести себя, как сошедшие с ума. Еще один пример — рынок акций Dotcom. Все помнят, в 1999—2000 годах в США все сошли с ума по акциям интернет-компаний, там учреждалась масса пустых компаний, потом был взрыв — рынок лопнул, но сегодня многие из ваших читателей с удовольствием вложились бы в «Фейсбук» или «Амазон», или в «Яндекс», «Мэйл.ру». То есть, повторюсь, сначала взрыв, пыль рассеивается, и затем все те, кто действовали на этом рынке добросовестно, они на нём остаются и начинают работать, в том числе, конечно же, на основе национального и международного регулирования.

Вообще, объемы обращения криптовалют — прежде всего если речь идет о них как о деньгах, а не как о криптоакциях, криптооблигациях, а именно как о деньгах, зависят, во-первых, от того, насколько ожесточенно с ними будут бороться центробанки, потому что, повторюсь, это частные деньги, которые не в интересах центробанков. Во-вторых, насколько будет возникать международный оборот по товарам и услугам, преобладающий как бы над национальным, взламывающий государственные границы, потому что пока все те, кто живёт на этом рынке, тем не менее существуют, физически существуют, в рамках внутри каких-то государств, они, эти государства будут пытаться определять правила игры. Если вдруг возникнет международный оборот по услугам, обмену информацией — в будущем и он действительно будет международным — то там действительно будет место квазимировым деньгам, частным деньгам, криптовалютам, но сейчас об этом можно рассуждать только гипотетически», — говорит Яков Миркин.

А может, взять и запретить криптовалюту, как это сделал Китай? А вдруг все страны пойдут по этому пути? Тогда что станет с криптовалютой? Наш эксперт предполагает, что китайское развитие событий вряд ли обретет международный характер:

«Скорее, это может относиться к группе стран. Потому что заранее можно говорить, что те страны, которые существуют в англо-саксонской модели и которые формируют очень динамичные инновационные финансовые рынки, найдут способ сохранить криптовалюты или криптофинансовые инструменты в своем обороте для того, чтобы предоставлять эти рынки, эти инструменты и услуги как раз тем игрокам или потенциальным инвесторам, которые происходят из стран, где криптовалюта, криптофинансовые инструменты либо запрещены, либо жестко регулируются.

Мирового соглашения, всемирного соглашения, уверен, не будет. Оно, во-первых, невозможно, во-вторых, это уже то явление, которое, единожды появившись, уже будет существовать в той или иной форме, все понимают, что криптовалюты или криптофинансовые инструменты после взрыва мыльного пузыря найдут обязательно свою нишу для применения».

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Пойдет ли Россия по пути Китая, введя запрет на обращение криптовалют, никто пока не знает. Однозначно, государство, будь то Россия, Болгария, Франция или Испания, любое государство — это не остров, где обитает один только Крузо, сообществу людей нужны понятные для всех правила работы, а криптовалюты, как показала жизнь, — финансовый инструмент, который можно использовать как в благовидных, так и далеких от блага для многих целях. Безусловно, то же можно сказать и про деньги, с той лишь большой разницей, что оборот денег контролируется государством. Если криптовалюты в России не запретят, то под контроль точно возьмут. Но это в будущем, близком или далеком — неизвестно. Пока же свои риски оценивайте сами!

«Я советую хотя бы почитать историю финансовых кризисов, быть очень рациональными, понимать, что те, кто входит перед обрушением мыльного пузыря, всегда теряют, и если уж вы вошли на этот рынок, то лучше быть профессионалом, чем любителем. Аналог — рынок форекс, там больше 90—95% тех, кто впервые на него вошли, они немедленно проигрывают и потом больше на него не возвращаются. Вот, считайте, что сегодня рынок криптовалют — это аналог рынка форекс в самой его такой разгоряченной нерегулируемой стадии. Мы знаем, что рынок форекс долго был нерегулируемым, всё равно он в итоге получил свои правила и свой надзор» — отметил Яков Миркин.