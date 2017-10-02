По результатам состоявшегося 1 октября в Каталонии референдума о независимости, 90% принявших участие в нем проголосовали за создание нового независимого государства и за выход Каталонии из Испании. В связи с итогами голосования глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что эта испанская провинция получила право стать независимым государством. Против независимости высказались 7,8% избирателей, пришедших на участки, 2% участников голосования опустили пустые бюллетени, 0,89% бюллетеней оказались испорченными. В ближайшее время председатель женералитата (исполнительной власти) передаст в парламент региона результаты волеизъявления жителей о независимости от Испании, чтобы активировать механизм закона о референдуме.

Christine Vaufrey Каталония

Центральное правительство Испании, естественно, результаты референдума не признает. И это понятно, так как Каталония сегодня — это один из наиболее развитых в экономическом плане регионов Испании, который является регионом-донором, это становой хребет испанской экономики. В экономике Испании Каталония составляет 20%, а в экспорте — 25,6%, при том что население региона составляет 16% от численности всего населения Испании. Каталония, как и другие 16 автономных регионов Испании, имеет право самостоятельно распоряжаться расходами бюджета на образование и здравоохранение. Однако в регионе недовольны устройством системы бюджетных трансферов, из-за которого Мадрид забирает из бюджета провинции больше, чем возвращает.

На Каталонию, которая территориально занимает чуть больше 6% площади Испании, приходится пятая часть ВВП страны. ВВП Каталонии составляет 223,6 млрд. долларов, что является тринадцатым результатом в Евросоюзе и превышает ВВП таких стран, как Португалия, Венгрия, Дания, Финляндия, Болгария и пятнадцати других стран ЕС. Без Каталонии Испания останется четвертой экономикой Евросоюза после Германии, Франции и Италии. Однако от занимающей пятое место Польши ее будет отделять уже совсем немного.

ErWin Барселона

Состоявшийся 1 октября в Каталонии референдум о независимости в очередной раз дает повод поговорить о двойных стандартах Запада. Напомню, что в голосовании участвовало 2,26 млн человек из 5,3 млн человек имеющих право голоса, или около 42% населения региона (всего в провинции проживает около 7,5 млн человек). Тем не менее выборы можно признать состоявшимися, поскольку в законе Каталонии о проведении референдума никаких ограничений по явке нет. По данным каталонских властей, из 2300 избирательных участков силами Мадрида были закрыты 319, по данным правительства Испании — только 92. Соответственно, выборы прошли на подавляющем большинстве участков.

Тем не менее, как считают в исполнительных органах Евросоюза, референдум о независимости Каталонии, прошедший 1 октября, был незаконным. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас:

«В соответствии с конституцией Испании вчерашнее голосование в Каталонии было незаконным». По его словам, Еврокомиссия не раз подчеркивала, что «ситуация в Каталонии — внутренний вопрос Испании, который должен быть решен в соответствии с конституционным порядком Испании. Мы также подтверждаем законную позицию Еврокомиссии: если бы референдум был проведен в соответствии с испанской конституцией, то покидающая территория покинула бы Евросоюз», — отметил он.

Таким образом, мы в очередной раз видим двойные стандарты Запада, когда одни и те же по сути события, но происходящие в разных странах, он трактует исходя не из единой логики, а только из своих интересов. И в Югославии, и в Испании речь идет об одном и том же — о праве народа на самоопределение. Однако в одном случае для достижения своих геополитических целей это право защищают всей мощью натовской военной машины и идут на уничтожение и расчленение единого европейского государства, а в другом — поступают принципиально иначе. Почему Испания ради свободы Косово может бомбить другую страну, а собственной провинции запрещает отделяться? Вопрос риторический.

В общем, логика и единые стандарты отсутствуют напрочь — «как хочу, так и ворочу». Соответственно, на таких партнеров нельзя полагаться при ведении любых переговоров, так как у них нет единообразно применяемых правил, а все правила они трактуют только в свою пользу. Как показывает история человечества, такие «партнеры» понимают только один аргумент — силу или угрозу ее применения. Соответственно, все разговоры этих партнеров о «международных правах» или обязательствах есть не что иное, как игра с заранее известным финалом.

Convergència Democràtica de Catalunya Карлес Пучдемон

Как будут развиваться события дальше? Согласно каталонскому закону о референдуме, принятому каталонским парламентом шестого сентября, а затем отмененным Конституционным судом Испании, парламент должен провести заседание по вопросу об объявлении независимости через двое суток после объявления официальных результатов референдума.

Референдум о независимости Каталонии, на котором в воскресенье 90% участников проголосовали за отделение автономии от Испании, победил, и его решения должны быть выполнены, заявил глава автономии Карлес Пучдемон на пресс-конференции по итогам экстренного совещания каталонского правительства: «в ближайшие несколько дней мое правительство направит результаты сегодняшнего голосования в парламент Каталонии, представляющий суверенные права нашего народа, с тем, чтобы он мог действовать в соответствии с законом о референдуме».

То есть законные органы власти Каталонии продолжат борьбу за независимость. Официальный Мадрид продолжит силовыми мерами препятствовать свободному волеизъявлению каталонцев и его закреплению в виде нового государственного устройства Испании и Каталонии. Возможно, силовые методы позволят властям Испании отложить на время независимость Каталонии. Однако примененное 1 октября к жителям этого региона Испании насилие только еще больше радикализирует их требования и добавит сторонников независимости.