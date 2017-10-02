То, о чем писали Шиптенко, Павловец и Алимкин — подтверждается: Белоруссия идет по пути превращения в необандеровское государство. Потому что только в необандеровском государстве могут судить сторонников Русского мира и обвинять их в разжигании межнациональной розни. Пример Украины — тому свидетельство.

Cesco Белорусская оппозиция

Напомню, что 28 сентября Бердичевский суд Украины вынес приговор украинским журналистам Дмитрию Васильцу и Евгению Тимонину (они были арестованы 24 ноября 2015 года и почти два года находились в СИЗО) — 9 лет лишения свободы за создание интернет-канала «Новороссия-ТВ» в YouTube.

Этот приговор достаточно эмоционально прокомментировала на своей странице в Facebook заслуженный юрист Украины, бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш: «Знаете причину этой жестокости? Это приговор для нас. Это нам должно стать очень страшно. Это мы должны замолчать и спрятаться. Это мы должны понять, что любая антирежимная риторика закончится обвинениями в госизмене, сепаратизме, терроризме и покушении на госстрой и «девяточкой» в тюрьме. Поэтому пресмыкающиеся так уверенно исполнили команду «фас»!».

Аналогично многими экспертами и широкой общественностью расценивается задержание журналистов и политологов, сторонников Русского мира в Белоруссии — как угроза всем тем, кто думает иначе, чем агрессивные националисты, и предупреждение всем сторонникам Русского мира в республике — не высовываться и перестать писать о том, что в Белоруссии есть сторонники настоящей, а не мнимой интеграции с Россией, искренние и настоящие сторонники Русского мира, а не мимикрирующие, когда надо получить российские финансы, под них чиновники и депутаты.

Warandpeace.ru Белорусские националисты в Правом Секторе (запрещенная в России организация)

9 лет украинским журналистам за сказанное слово правды и 8 лет бойцам «Торнадо» за убийства, изнасилования и пытки, в том числе несовершеннолетних девочек, — есть ли что-то более мерзкое и отвратительное? И как это вяжется со следующими словами президента Украины Петра Порошенко, сказанными им 14 мая 2017 года на своей очередной пресс-конференции:

«Никогда за всю историю Украина не имела такого уровня свободы, в том числе в отношении журналистов, в том числе в отношении общественных деятелей»?

Напомню, что за время правления Порошенко погибли 12 журналистов. Было вынесено 40 приговоров лишь за посты в социальных сетях. Причем речь идет именно о тех, что вступили в законную силу. По десяткам дел идет расследование. Сокращается свобода в интернете. Только за 6 месяцев 2017 года было зафиксировано 122 случая преследования журналистов. По информации «Центра свободы слова», на Украине более 4000 человек являются политзаключенными, а более 5000 обвиняются в «сепаратизме» и «терроризме», преследуются за посты и комментарии в социальных сетях, статьи в СМИ и ролики в видеоблогах.

Даже за океаном не выдержали и обвинили СБУ в подрыве свободы слова на Украине: находящийся в Нью-Йорке Комитет защиты журналистов направил Петру Порошенко открытое письмо, в котором правозащитная организация Human Rights Watch назвала «страшным ударом по свободе слова» блокировку на Украине российских соцсетей и других веб-ресурсов.

Belaruspartisan.org Белорусские националисты на Украине

Однако репрессивная машина необандеровской хунты и не думает останавливаться. Как сообщает портал «Фонд стратегической культуры» 29 сентября Служба безопасности Украины сообщила о задержании еще одного «преступника» — журналиста и блогера Павла Волкова. Его обвиняют в работе на ДНР и ЛНР. СБУ утверждает, что Волков «готовил и размещал на сепаратистских интернет-ресурсах материалы с призывами к нарушению территориальной целостности и неприкосновенности границ Украины, провоцировал разжигание межнациональной розни». В ходе обыска сотрудники СБУ изъяли доказательства в виде текстов, которые хранились в компьютере Волкова. СБУ также утверждает, что задокументировали «новое задание» блогера в виде организации в Запорожье «информационной кампании против нашей страны».

Хочу особо подчеркнуть, что ситуация с украинскими и белорусскими журналистами, отстаивающими идеи Русского мира, полностью идентичны. Украинские журналисты провели до решения суда два года в СИЗО. Белорусские — уже почти десять месяцев. Дмитрию Васильцу и Евгению Тимонину дали 9 лет колонии, Юрию Павловцу, Сергею Шиптенко и Дмитрию Алимкину по аналогичным обвинениям в разжигании межнациональной розни грозит от 5 до 12 лет тюрьмы. Только то, что происходит на необандеровской Украине, в принципе, понятно — там враги. Как такое может происходить в Белоруссии?

Как мы видим, СБУ Украины и Следственный комитет Белоруссии работают по одним и тем же лекалам — призывы к воссоединению разорванных частей Русского мира, понимание русских, белорусов и украинцев как единых частей одного народа, критика необандеровских тенденций в своих странах, критика роста агрессивного национализма, критика действий поддерживающих эти тенденции чиновников — воспринимаются как призывы к межнациональной розни. Неужели братская и союзная Белоруссия действительно пойдет по пути необандеровской Украины, осудив Юрия Павловца, Сергея Шиптенко и Дмитрия Алимкина на серьезные сроки заключения?

Belaruspartisan.org Белорусские и украинские националисты в АТО

Также напомню, в том числе и для белорусских правоохранителей и судей, что в России статьи Юрия Павловца, Сергея Шиптенко и Дмитрия Алимкина, опубликованные ими на страницах российских сайтов, не считаются экстремистскими и разжигающими межнациональную рознь. Об этом четко и ясно написала Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в ответ на обращение жен Юрия Павловца и Сергея Шиптенко:

«Управление разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (далее — Управление) в рамках своей компетенции рассмотрело Ваши обращения, в том числе поступившие из Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, и сообщает следующее.

Управлением проанализировано содержание указанных Вами материалов, размещенных в ряде средств массовой информации, а именно на сайтах сетевого издания «Lenta.Ru», ИА REGNUM, информационного агентства «EurAsia Daily». В указанных Вами материалах отсутствуют признаки нарушения ст. 4 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124−1 «О средствах массовой информации», а равно Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», в том числе в части возбуждения национальной, либо иной розни.

В этой связи Роскомнадзор не имеет оснований для принятия мер реагирования в отношении редакций вышеназванных средств массовой информации».

Трудно сказать, связана ли отставка министра информации Белоруссии Лилии Ананич, состоявшаяся 28 сентября, с решением Роскомнадзора, вынесенным 26 сентября, однако то, что она оказалась уволена менее, чем через год после того, как инициировала это позорное для белорусской Фемиды дело, весьма показательно. Подан хороший, положительный знак для всех тех, кто оказался замаран в этом грязном политическом спектакле.

Euroradio.fm Белорусские националисты в АТО

Готова ли белорусская система правосудия повторить опыт системы правосудия Украины и поставить на себе клеймо необандеровцев, появятся ли в Белоруссии, как на Украине, первые журналисты-политзаключенные — сторонники Русского мира — покажут ближайшие месяцы и итоги суда. В любом случае, итоги суда над Юрием Павловцом, Сергеем Шиптенко и Дмитрием Алимкиным станут маркером будущих российско-белорусских отношений. И если им будет вынесено обвинительное заключение, то это станет лучшим подтверждением тезисов их статей о том, что Белоруссия идет по пути превращения в необандеровское государство, как Украина. Посмотрим, высечет ли себя «унтер-офицерская вдова» белорусского «правосудия»…