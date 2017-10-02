



en.wikipedia.org Чиновник Ост-Индской компании, 1760 год

Председатель комитета по иностранным делам Сената США Боб Коркер сообщил, что американский воинский контингент будет находиться в Афганистане еще в течение по меньшей мере 10 лет. При этом он отметил, что «имеет значение, каковы цели и задачи миссии войск Соединенных Штатов в Афганистане» и пояснил, что Вашингтону, с его точки зрения, «следует искать пути укрепления властей в Кабуле и передачи им всё большей ответственности за судьбу Афганистана».

Defense.gov Американские войска в Афганистане

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп призвал Пентагон разработать план разгрома ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако подобной просьбы по поводу Афганистана от него не поступало. Но теперь ситуация изменилась. Как сообщило американское издание Foreign Policy, Трамп, во-первых, предложил изменить взгляды на военное присутствие Соединенных Штатов в Афганистане, «обратить повышенное внимание на его природные богатства». Во-вторых, стал склоняться к тому, чтобы разместить там около шести тысяч наемников для работы непосредственно с афганскими силами. Это предложение, по его утверждению, «будет более дешевым и эффективным». В-третьих, начать управлять Афганистаном «в духе Ост-Индской компании, с вице-королем и частными подрядчиками». Таким образом, из трех политических вариантов по Афганистану, о чем еще в мае писал известный американский эксперт Барнет Рубин, Вашингтон выбрал второй: остаться в этой стране «без шанса на победу над талибами».

Первый вариант сводился к тому, что американские силы должны окончательно покинуть Афганистан, после чего, по словам Рубина, «афганское правительство быстро падет и власть вновь захватят талибы». Суть третьего варианта заключалась в том, что администрация Трампа сосредоточится на дипломатических контактах с соседями Афганистана — Китаем, Россией, Индией, Пакистаном и даже Ираном, которые по разным причинам заинтересованы в стабильном Афганистане. Однако в данный момент этот сценарий фактически блокирован Вашингтоном. Не секрет, что Москва и Пекин пытались и, возможно, будут еще пытаться выступить в роли посредников между афганскими лидерами и «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), стремясь предотвратить рост влияния ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в центральной и восточной части Азии. Потому что, несмотря на теологические аспекты своей идеологии, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отличие от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) остается националистическим движением, борющимся с иностранным захватчиком.

Талибан

Не случайно, по мнению французского издания Le Monde, в Афганистане нередки «точечные тактические альянсы между Кабулом и талибами» в зонах дислокации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). А по данным ООН в Кабуле, влияние талибов в стране постоянно усиливается. В целом, комментируя ситуацию в Афганистане, отмечает издание Asia Times, «война в Афганистане, самая длинная для США за всю их историю, продолжается уже 16-й год». Соединенные Штаты и их союзники еще далеки от решительной победы. Еще весной нынешнего года командующий силами США и НАТО в Афганистане генерал Джон Николсон констатировал, что «война практически зашла в тупик», потому что в нынешних обстоятельствах остановить рост влияния «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) практически невозможно. А в докладе, опубликованном недавно ООН, говорится, что за последний год в Афганистане было убито самое большое число гражданских лиц почти за 10 лет. США потратили больше денег на Афганистан, чем на план Маршалла. На сегодняшний день эта сумма составляет 117 миллиардов долларов — 13 миллионов долларов в день.

В то же время очевидно, что проблемы в регионе следует решать не только военными методами, но и налаживать механизм для внутреннего политического урегулирования в Афганистане. Так что Кабулу остается только строить догадки, что же именно Вашингтон собирается делать дальше в их стране и какое очередное предложение одержит верх в кругах американских мудрецов.