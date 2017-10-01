* ИГИЛ — запрещённая в России организация

30 сентября исполнилось ровно два года с того момента, как Владимир Путин как Верховный главнокомандующий дал приказ ВКС России начать удары по силам и объектам «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Два года назад у многих российских и зарубежных экспертов было очень много сомнений в правильности данного решения. Для того чтобы предотвратить успех России на сирийском направлении, против Москвы был открыт еще один информационный фронт.

ИА REGNUM Медаль Министерства обороны РФ «Участнику военной операции в Сирии»

Однако спустя два года даже убежденные оппоненты России и лично Владимира Путина не могут не признать, что российская военно-стратегическая мысль и российская военная машина сломила сопротивление передового спецназа США по переформатированию Ближнего Востока в интересах Вашингтона в виде ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и не только в Сирии, и продолжает добивать остатки американских военных прокси-сил на востоке страны.

Таким образом, мы видим, что сирийская стратегия Москвы опиралась на четкое и правильное понимание расстановки сил в мире и на Ближнем Востоке, на четкое видение стратегии и тактики военных действий как российских ВКС, так и военных Сирии, которые не смогли сломать даже многие форс-мажорные обстоятельства, прежде всего, атака турецкими истребителями в спину безоружного российского бомбардировщика Су-24, возвращавшегося на базу, в ноябре 2015 года.

Несомненно, в кампании можно выделить два периода — с октября 2015 года до конца ноября 2016 года и с этого момента до настоящего времени, взятия Дэйр-Эз-Зора. На первом этапе, когда было много практических неясностей, когда российские ВКС и советники только осваивались с театром военных действий и останавливали рвущуюся к Дамаску военную машину США в виде ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), карта военных действий застыла, перелома еще не было видно. Однако произошел главный перелом — психологический, когда в результате проводимой несколько месяцев операции в конце ноября 2016 года был взят Алеппо.

Напомню, почему было так важно взятие Алеппо. Дело в том, что Алеппо — второй по значимости город Сирии после Дамаска. Кроме того, что это второй по величине город Сирии, Алеппо — важнейший экономический, торговый и геополитический центр страны. Поэтому он имеет важнейшее значение для всех участников конфликта. Контроль над Алеппо позволяет контролировать не только весь север Сирии, но и территорию, пограничную с Турцией, район проживания курдов, и территорию Северо-Западного Ирака. Это доминирующий центр данного региона. И для правительственных войск, и для их противников, и для Турции, Саудовской Аравии, США контроль над Алеппо — это был ключ к контролю над территорией Сирии и близлежащих регионов.

Alexas_Fotos Сирия в огне

И пока этот ключ находился в руках американских прокси-сил — ни о какой победе в Сирии и речи не могло идти. Соответственно, понимание того, что освобождение Сирии должно начаться с Алеппо, и последовательная реализация этой стратегии говорят о правильном понимании российским военно-политическим руководством приоритета целей в сирийском конфликте, соответственно, о правильно выбранной стратегии операции. Именно после победы в Алеппо и начались переговоры с вооруженными отрядами сирийской оппозиции, которые в итоге вылились в Астанинский переговорный процесс и создание первых семи зон деэскалации конфликта.

Я взял только один, на мой взгляд, ключевой эпизод сирийской кампании России, который почти год назад позволил переломить ее ход в пользу законного правительства Дамаска и его союзников. Однако это не умаляет других достижений российских ВКС, сирийской армии, отрядов КСИР Ирана, палестинской «Хезболлы», которые совместными усилиями разгромили американскую гидру ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

(сс) Elizabeth Arrott Сирийский блокпост

Какие уроки нам преподала сирийская кампания? Важнейший из них, на мой взгляд, это то, что российская армия смогла выработать целостную стратегию работы на далеко отстоящих от России театрах военных действий, так как военная операция России в Сирии — это не только непосредственно сами боевые действия, но это, прежде всего, военная логистика.

Во-вторых, Россия отработала применение на сирийском ТВД целого ряда как старых, так и, что принципиально важно, новых вооружений, подтвердив высокое качество российского оружия и увеличив на него мировой спрос.

В-третьих, Москва продемонстрировала возможности стратегической авиации и некоторых типов ракет, показав потенциальным противникам, что даже до конца не раскрытые ТТХ российских вооружений имеют такой потенциал и зону применения, что ВС России могут наносить любому агрессору неприемлемый уровень потерь, даже не выходя из своей территориальной зоны.

Mil.ru ВКС РФ

В-четвертых, Россия сломала довольно хитрую стратегию США по взрыву всего Ближнего Востока. После поражения в Афганистане Вашингтон стал думать над новыми способами контроля внешних территорий. Одним из них стала концепция «управляемого хаоса», когда страны лишаются законных правительств, а подконтрольные им территории погружаются в нищету и хаос. В результате ресурсы такой растерзанной страны становятся чрезвычайно дешевыми для добычи, соответственно, происходит сверхприбыльное обогащение тех, кто имеет доступ к этим неподконтрольным ресурсам. Поступая на мировой рынок, они сбивают цены на аналогичные ресурсы других стран.

Это позволяет Вашингтону осуществлять на них политическое давление, а контроль над этими ресурсами начинает осуществляться прокси-силами США в виде террористов без вмешательства центрального правительства. Россия в Сирии положила конец этой практике, разгромив прокси-силы США в виде ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других террористических группировок. Поэтому определенные политические силы в США и беснуются, что в Сирии Россия ударила не только по их геополитическим амбициям, но и очень конкретно по карману, лишив десятков миллиардов долларов доходов.

В-пятых, благодаря операции ВКС в Сирии, действиям военных советников, четко выверенной логистической работе в сложнейших международных условиях (достаточно вспомнить попытки ЕС и Британии заблокировать российские поставки в Сирию морским путем) Россия вернулась на те геополитические позиции в мире, с которых она ушла после распада СССР — Россия вернула себе статус сверхдержавы.

Mil.ru Будни ВКС РФ на авиабазе «Хмеймим»

С учетом того, как это было сделано, с учетом имперской судьбы России, с учетом понимания того, что, учитывая размеры нашей территории и объем российских природных ресурсов, нам спокойно жить не дадут, вопрос готовности России применить военную силу для пресечения любых провокаций мировой партии войны на любых ТВД становится первоочередным. Хотя, конечно, это не снимает с повестки дня вопрос о том, что гидру войны надо душить в зародыше, а то очередного Гитлера побеждаем (голову дракона отрубаем), а вместо нее через несколько лет вырастает другая. Значит, в «консерватории» надо что-то подправить.

Итог двухлетней операции российских ВКС в Сирии очевиден — освобождено более 85% территории Сирии, хотя два года назад под контролем Асада было менее 15% территории страны. За минувший год был освобожден Алеппо, возвращена Пальмира, взят крупный командный пункт боевиков — Акербат, что дало возможность начать наступательную операцию на Дейр-эз-Зор и практически взять этот важнейший стратегический пункт по контролю над нефтяными полями восточной Сирии под контроль.

Mil.ru Будни авиагруппы ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим»

Тем не менее расслабляться не стоит, так как впереди еще один важный этап работы — закрепление итогов военной победы в виде дипломатических соглашений, с чем у России на протяжении всей ее истории были серьезные проблемы.