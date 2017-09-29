В этой связи прежде всего обращает на себя внимание яркая вступительная часть речи Атамбаева в ООН: «Мой древний народ прошел долгий и трудный путь исторического развития и становления. Нам в своё время посчастливилось создать собственную письменность, своё многонациональное государство, именуемое в истории кыргызским великодержавием, кыргызским каганатом, — заявил Алмазбек Атамбаев. — К сожалению, последующие исторические события привели к потере государственности кыргызов и уничтожению большей части нашего народа… Поэтому свобода, независимость и суверенное государство были национальной идеей, пассионарной движущей силой моего народа на всем протяжении его исторического пути. Этот путь привел страну к обретению суверенитета в 1991 году».

President.kg Выступление Алмазбека Атамбаева на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Если в тексте этого пассажа Киргизию поменять на Украину, то его легко представить в исполнении украинского лидера Петра Порошенко. Атамбаев обошёлся без прямых обвинений «русского империализма» в исторических бедах народа, но из контекста его заявления это следует однозначно. И не случайно. Действующий киргизский президент имеет гораздо больший стаж политической русофобии и практического национализма, чем его украинский коллега. Нынешняя великодержавная антироссийская демагогия Атамбаева восходит ещё к весне 2013-го года, когда он сделал политический реверанс в сторону местных националистических объединений — высказался о засилье русского языка, а незнание киргизского назвал хамством.

President.kg Встреча Алмазбека Атамбаева с Сооронбаем Жээнбековым

Но с какой целью эта позиция была вновь акцентирована именно сейчас, на политическом перепутье предельно наэлектризованной Киргизии? Трудно не расценить это как попытку шантажа России возможным украинским сценарием, который может разыграть продвигаемый Атамбаевым экс-премьер Сооронбай Жээнбеков. На поверхности — сиюминутная причина этого демарша. Накануне, в ходе переговоров в Сочи, Атамбаеву очевидно не удалось добиться от российского руководителя выраженной поддержки Жээнбекова на выборах. А трибуна ООН — хороший способ на глазах у мировой общественности надавить на Путина судьбой русскоязычного населения Киргизии и проекта Евразийской интеграции, которые могут стать заложниками националистического поворота внутренней политики Киргизии. Это — на случай, если Путин откажется поддерживать назначенного Атамбаевым продолжателя его провального экономического курса и перестанет затыкать щедрыми дотациями финансовые бреши киргизской экономики, внешний долг которой достиг 60% ВВП.

Так, недвусмысленно повышая ставки в борьбе на внешнеполитическом фронте за своего преемника, действующий президент Киргизии непосредственно после своего выступления в ООН пошёл на открытое обострение отношений с одним из важнейших партнёров по ЕврАзЭС и ключевым региональным лидером — Казахстаном. МИД Киргизии вручил ноту протеста послу Казахстана по поводу встречи казахского лидера Нурсултана Назарбаева с одним из перспективных участников киргизской президентской кампании — олигархом Омурбеком Бабановым. Повод явно надуманный, если учесть, что в свою бытность кандидатом в президенты Атамбаев сам встречался с тогдашним премьером России Владимиром Путиным. А недавние подобные встречи узбекского президента Шавката Мирзиёева с рядом оппозиционных кандидатов остались безо всяких дипломатических последствий и не рассматривались ЦИКом как нарушение избирательного законодательства. Атамбаева не остановило даже то, что именно в этот момент казахской стороной решался вопрос о безвозмездном выделении значительной по киргизским меркам дотации в размере 100 миллионов долларов.

Причиной таких нервозных действий Алмазбека Атамбаева может быть крайняя неуверенность в возможности его ставленника одержать честную победу в борьбе за кресло президента. Явно, что от прежней самоуверенности в безоблачной президентской перспективе Жээнбекова, когда начальником его избирательного штаба Атамбаев назначил своего бывшего водителя, не осталось и следа. Теперь же на карту приходится ставить взаимоотношения в Евразийском проекте и региональную безопасность. Налицо и тревожные признаки внутриполитической дестабилизации в случае возможного снятия оппозиционных фаворитов президентской гонки с выборной дистанции либо признания выборов недействительными в результате победы «неугодного» кандидата.

President.kg Алмазбек Атамбаев: «Выборы должны пройти чисто»

Бесчисленные факты использования действующим президентом административного ресурса в интересах своего ставленника порождают в киргизском обществе более чем обоснованные ожидания грубого вмешательства властей всех уровней в процесс голосования и возможных фальсификаций его результатов. На 30 сентября в Бишкеке намечена акция протеста движения «За честные выборы», организованная депутатом парламента Жанаром Акаевым. Социально-политическая повестка спешно созданного движения содержит резкие претензии к власти по поводу организации выборов, допускающей возможности фальсификаций. С другой стороны, движение заявляет о тяжких нарушениях избирательного законодательства самими кандидатами. Примечательно, что его риторика повторяет официальное обвинение МИДа, выдвинутое президенту Казахстана Назарбаеву в оказании внешнего давления на ход выборов.

Вне зависимости от того, является ли создание движения «За честные выборы» результатом отформатированного стихийного недовольства либо это попытка действующей власти поставить его под контроль, новая организация способна стать запалом к дестабилизации внутриполитической обстановки по технологии обоих украинских послевыборных майданов. Вне зависимости от того, какие силы попытаются привести в действие этим механизмом, он по определению может вывести противостояние власти и оппозиции на новый уровень — уже за рамками конституционного поля. При таком сценарии формальная победа одной из сторон будет сопряжена с огромным количеством внутриполитических издержек, и только усугубит глубинные системные противоречия киргизского общества, замороженные, но не разрешённые за время правления Атамбаева.

President.kg Алмазбек Атамбаев (в центре)

Нельзя исключить вариант, что, прокладывая чреватый этими угрозами курс для своего преемника, без пяти минут экс-президент Киргизии сознательно играет на обострение и рассматривает вариант введения чрезвычайного положения, которое позволит ему удержать власть силовым путём. Цель — остаться на посту главы страны через отмену выборов или их результатов — может оправдать логику Атамбаева в «нелогичном» обострении отношений со своей главной внешнеполитической ресурсной базой — Россией и Казахстаном. В таком случае Сооронбай Жээнбеков используется как расходный политический материал для сознательного раскачивания ситуации. Такой сценарий может служить объяснением, почему глава государства отправил его для участия в выборах в отставку, хотя для этого по закону премьеру было достаточно взять отпуск.

Однако Жээнбекова нельзя рассматривать как безликую политическую пешку в руках Атамбаева, которую он может в зависимости от ситуации либо провести в ферзи, либо убрать с доски. Даже формально отлучённый от власти экс-премьер во внутренней политике опирается на силу своего влиятельного клана, а по уровню внешнеполитического ресурса он может уверенно конкурировать со своим покровителем.

Теснейшие связи Сооронбая Жээнбекова с элитами углеводородных монархий Персидского залива позволяют ему опираться не только на их астрономические финансовые возможности, но и на политический ресурс стоящих за ними США. Являясь проводником их интересов в стране и регионе, он лично лоббировал сооружение на их деньги и государственную легализацию в Киргизии сети мечетей ваххабитского толка. С этого ракурса роли в политическом дуэте Жээнбеков-Атамбаев выглядят диаметрально противоположными, что неформально позволяет отставному премьеру использовать действующего президента для расчистки своей дороги его руками.

President.kg Сооронбай Жээнбеков

Такой расклад может служить объяснением, почему финансы, выделяемые ближневосточными нефтяными шейхами «под Жээнбекова», шли не на решение острейших экономических проблем Киргизии, а на фактический взлом её традиционно светского уклада. Ускоренная исламизация страны на фоне неспособности Атамбаева самостоятельно предотвратить дальнейшую деградацию киргизской экономики не просто подрывает его авторитет в обществе. Это создаёт питательную среду для беспрепятственной деятельности и пополнения рядов религиозных экстремистских организаций и превращает Киргизию в резервный филиал запрещённого в России ИГИЛ после его окончательного разгрома в Сирии и Ираке. С учётом открытого миграционного режима с Россией Киргизия не может не рассматриваться в качестве идеального плацдарма для переноса террористической войны на российскую территорию. В этом контексте покидающий свой пост президент Атамбаев выглядит далеко не самостоятельной фигурой в проекте «преемник», фактически выбивая из-под себя ресурсную основу в виде поддержки населения и ключевых внешнеполитических партнёров.

Тем временем всё ярче проявляются признаки того, что в более чем возможном повторении сценария двух киргизских цветных революций в качестве политического фитиля может быть использован исламистский фактор. Наблюдатели отмечают, что за последние три недели резко возросло число американских и арабских «туристов», наводнивших гостиницы в Бишкеке и Оше. Только с 13 по 16 сентября с этой целью было организовано пять дополнительных чартеров португальской авиакомпании «Euro-Atlantic». Гостей явно не интересуют местные достопримечательности. В центре их внимания — возросшая активность религиозных экстремистских организаций. Запрещённые в других странах, в Киргизии они действуют свободно и в минувшие дни заметно активизировали свою деятельность. На улицах «столицы Юга» — города Ош — на порядок возросло количество женщин в никабах и с закрытыми перчатками руками (несмотря на жару). И в Бишкеке, и в Оше исламистские функционеры проводят тотальный поквартирный обход с требованием выходить на молитву в мечеть. Всем, кто вступает в пререкания и отказывается, грозят карами и предрекают судьбу отступников от веры и предателей дела уммы либо требуют убираться из страны. Характерно, что это повторяет ситуацию накануне апрельского переворота 2010 года, в результате которого к власти пришёл нынешний президент Алмазбек Атамбаев.

Получит ли власть выразитель аравийских интересов исламистской финансовой, энергетической и политической альтернативы евразийской интеграции Киргизии — зависит от воли главного действующего лица киргизской политики, которым во время голосования станет киргизский народ. До президентских выборов осталось две недели.