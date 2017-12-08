Президент Франции Эммануэль Макрон 26 сентября представил европейской и мировой общественности план масштабной реформы Евросоюза, о котором он говорил ещё в своей избирательной программе весной 2017 года. В своей речи в парижском университете Сорбонна Макрон предложил провести реформу Евросоюза за шесть лет — с 2018 до 2024 года. Главными тезисами его выступления стали: необходимость укрепления еврозоны, формирование общего бюджета «финансирования общих инвестиций и обеспечения стабильности во время экономических потрясений».

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Макрон высказался за создание поста министра финансов еврозоны и многомиллиардного совместного бюджета еврозоны. Кроме того, президент Франции предложил изменить правила налогообложения во всех странах-членах еврозоны. Среди озвученных им инициатив — создание единого парламента для стран ЕС, которые имеют общую европейскую валюту. Наполнять бюджет Макрон предложил, в частности, введением единого в ЕС налога на финансовые операции, который уже существует во Франции и Британии.

В Брюсселе и Берлине уже заявили о поддержке французской инициативы. Чтобы не отпугнуть европейских партнёров, Макрон готов смириться с концепцией «Европа на разных скоростях», в которой бы сохранилось место для возможного возвращения в будущем Великобритании, для вступления в союз балканских стран. Реформы должны начаться со стран, уже готовых к их проведению, а остальные соседи по ЕС присоединятся к ним, признав успешность проекта.

Для реализации этих амбициозных задач французский лидер предлагает создать специальную «группу европейского переустройства», которая должна разработать конкретный план действий к лету 2018 года. В эту группу каждая страна, желающая стать в авангарде реформ, может отправить своего представителя. По словам Макрона, он уже заручился поддержкой 22 из 27 стран — членов ЕС.

Далее, к 2020 году, Париж предлагает создать совместные вооруженные силы ЕС для военных операций, единый европейский оборонный бюджет и единую военную доктрину. Чтобы дать пример возможности такой военной кооперации, Макрон предлагает принимать европейцев во французскую армию.

«В начале следующего десятилетия Европа должна иметь общие силы, единый оборонный бюджет и общую доктрину действий», — сказал он.

Кроме того, по мнению Макрона, необходимо создание подразделений гражданской обороны, а также общеевропейское агентство по предоставлению убежища и совместной пограничной службы.

Миграция

Следующими шагами поэтапной интеграции, в представлении французского лидера, должно быть создание Европейской академии разведки, Европейского бюро по делам беженцев, Европейского агентства по инновациям, европейской пограничной полиции, унификация, по крайней мере, части налогов, а как следствие, и социального законодательства, интеграция образовательных процессов. По мнению Макрона, ЕС нуждается в своих собственных силах быстрого реагирования и стратегической доктрине, чтобы его голос был услышан, а также в полноценно действующей пограничной полиции для ограничения нелегальной миграции.

Для финансирования этих новых европейских ведомств и институций Эммануэль Макрон предлагает ввести общеевропейские налоги, в том числе экологический сбор за вредные выбросы в окружающую среду, налог для цифровых гигантов, так называемую группу Gafa (Google, Apple, Facebook, Amazon). Установить вилку для ставки налога на прибыль к 2020 году. Но, помимо налогов, в унификации нуждается и социальные условия в разных странах. Все это должно опираться, по мнению президента Франции, на «культуру совместной стратегии» ЕС, чтобы коллективно действовать на международной арене:

«Наша неспособность действовать убедительно вместе подрывает наш авторитет как европейцев» — считает Макрон.

В списке предложенных Макроном инициатив также создание совместной службы защиты населения от последствий природных катастроф и углубление сотрудничества европейских спецслужб. Президент Франции хочет и улучшения координации действий для преодоления кризиса беженцев. Ещё одним предложением Макрона стали стандартные идентификационные документы для всего ЕС. Он также отметил необходимость сокращения европейской бюрократии и предложил в перспективе уменьшить количество членов Еврокомиссии до 15.

Немецкие СМИ отмечают, что, начиная с воскресенья, Макрон дважды общался с Меркель, а также другими лидерами ЕС и президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, который не поддерживает идею отдельного бюджета или парламента в еврозоне. Меркель не выступает против министра финансов еврозоны, но имеет другое мнение относительно того, насколько большой должна быть роль такого должностного лица.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Предложения французского президента сразу же нашли отклик в Евросоюзе. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поприветствовал «очень проевропейскую» речь Эммануэля Макрона. А министр иностранных дел Зигмар Габриель заявил, что Париж «может рассчитывать на нас».

«Мы должны воспользоваться этой инициативой, вовлечь граждан и подготовить наше будущее», — добавил глава немецкой дипломатии.

Что всё это означает с точки зрения будущего развития Евросоюза? Это означает несколько простых вещей. Во-первых, Франция пытается претендовать на новое интеллектуальное лидерство в ЕС, каковое было до сих пор за англосаксами: они осуществляли интеллектуальное управление Евросоюзом, а платили за это немцы. Сейчас, похоже, Макрон как ставленник банка Ротшильдов решил осуществить похожую для немцев схему, но уже с французским представительством во главе. Удастся ли этот «финт ушами», ещё не понятно, но то, что немцы готовы к очередному интеллектуальному управлению со стороны — это симптоматично.

Во-вторых, Макрон предлагает некий промежуточный вариант перехода к Соединенным Штатам Европы (СШЕ) под управлением брюссельской бюрократии, интеллектуальное управление которой осуществляется «из Парижу». Если эта концепция будет принята, то банкет снова будут оплачивать немцы, но вот рулить будут французы. Соответственно, следующей ступенькой будет принятие единой конституции ЕС, в которой ЕС станет одной страной с едиными стандартами, законами, налогами, бюджетной дисциплиной, армией и так далее. Будет ли это федерация или унитарное государство, с правом выхода или без — пока вопрос открытый.

В-третьих, принятие этой концепции, по большому счёту, означает отказ стран ЕС от своей национальной идентичности. И это на сегодня является самой большой проблемой. Те же страны Восточной Европы по историческим меркам только-только вышли из «тоталитарной» зоны советского влияния, обрели «независимость», новую «национальную судьбу», и вот им тут же предлагается лишиться так «дорого» доставшейся национальной идентичности и снова раствориться в некоем наднациональном котле. За это ли боролись?

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

В-четвёртых, понятно, почему идея «советского человека» победила национализм республик и окраин в СССР — была понятная картина будущего — свободный образованный человек-творец в самой прекрасной стране в мире, и она была приемлема для подавляющего большинства населения. А сейчас что предлагает ЕС в плане идеологической идентификации? — Отъём детей из семьи, ликвидацию половой идентификации, личностной? Содомию и сатанизм? Это ведь прямые шаги в «Матрицу», где уже никого ни о чем не будут спрашивать. Это распад европейского гуманистического проекта Возрождения и Нового времени, тотальный и полный разрыв с христианской традицией и так далее.

Главное же, в-пятых, — это кто и как будет управлять этим сообществом? Парламент? Как он будет избираться? Прямыми выборами? — Смешно. А исполнительная власть? Кто и как её будет формировать? — Тут вообще всё очень плохо. И главное, даже если всё это будет создано, то кто, в конечном счёте, будет этим образованием управлять?

Европа не может осилить нынешний уровень интеграции — нарастает сопротивление народов и тех национальных элит, которые начали к ним прислушиваться. А что будет дальше? План Макрона, при всей его соблазнительности к реализации для наднациональных элит, таит в себе гораздо больше опасностей, которые могут просто взорвать нынешний ЕС. Возможно, именно в этом и состоит план хозяев самого Макрона.