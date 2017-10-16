



Иван Шилов ИА REGNUM Контейнеровоз в порту

Латвия может остаться без транзита

Если ничего не делать — не менять существующую тарифную политику железной дороги, не думать о привлечении новых грузов и прочих вещах — Латвия фактически может остаться без транзита. Об этом заявил член правления Вентспилсского торгового порта Янис Хазе.

По его словам, сегодняшнюю ситуацию в транзитной сфере страны уже можно назвать плачевной — каждый день порты страны теряют 10% грузооборота, и прогнозировать объемы перевалки грузов портами Латвии через 10 лет уже нет смысла.

Эксперт считает, что основные причины падения объемов транзита через Латвию лежат не в политической плоскости, а в экономической — любой клиент, который заинтересован в транзите своих грузов через Латвию, всегда будет считать издержки и сравнивать их с другими странами.

«Большая составляющая в общем транзитном тарифе приходится на перевозку грузов по Латвийской железной дороге. И эта часть очень внушительная — примерно 75% влияния на общие тарифы. То есть частный бизнес и его тарифы очень слабо могут повлиять на конечные расценки для клиента. Что мы можем сделать, чтобы снизить тарифы и отобрать грузы у Клайпедского порта? Практически ничего, потому что мы полностью зависим от тарифов железной дороги, от планов по её модернизации, от инвестиций в её инфраструктуру. Но поскольку мы каждый месяц теряем примерно 10% грузооборота, то ясно, что тут не все в порядке», — сообщил Янис Хазе.

Инфраструктура железной дороги и её окупаемость нацелена на перевалку, как минимум, 50 млн тонн грузов ежегодно. Однако в 2016 году показатель упал до 38 млн тонн, в связи с этим было решено поднять плату за использование инфраструктуры железной дороги. В будущем грузооборот может скатиться к 30−35 млн тонн грузов ежегодно, и это минус 40% от требуемых 50 млн тонн.

Читайте также: Прибалтика для России: Транзит. Калининград. Белоруссия. Финляндия. Польша

Gintare.saulyte Строительство Rail Baltica

Rail Baltica придется строить заново?

Скорость движения поездов по железной дороге Rail Baltica должна составлять 220 км/час, однако такую скорость невозможно обеспечить на проложенном в Литве участке из-за кривизны трассы. Также есть вероятность, что поезда по данному участку не смогут развивать скорость даже в 160 км/час. В связи с этим есть угроза, что железную дорогу европейского типа придется строить заново.

«Пока у нас есть все гарантии на высшем уровне, что финансирование Rail Baltica будет», — заявил министр сообщения Литвы Рокас Масюлис на представлении Сейму на ратификацию межправительственного соглашения о завершении строительства Rail Baltica до 2025 года, — сообщает издание «Балтийский курс».

По его словам, Польша заявляет, что может гарантировать максимальную скорость 160 км/час до польской границы, поэтому такой скорости должно хватить и Литве на уже существующей колее от Каунаса до польской границы.

Читайте также: Rail Baltica: попытка выдать мечту за действительность

Напомним, Rail Baltica — проект железной дороги с узкой колеёй через Литву, Латвию и Эстонию. 7 ноября 2001 года министры трёх прибалтийских стран подписали договор о создании железной дороги с европейской шириной колеи, которая бы соединила все три страны со странами Центральной Европы по маршруту Берлин — Познань — Варшава — Каунас — Рига — Таллин с возможным выходом на Хельсинки. Строительство пока ведётся только в Литве, где за 5 лет проложили трассу шириной 1435 мм от польской границы до Каунаса.

Читайте также: Rail Baltica — дорога на войну с Россией

М. Иванов Национальный парк «Русская Арктика» Айсберг

Севморпуть: Китай заходит с севера

Китай заинтересован в сотрудничестве с Архангельской областью в сфере морских перевозок по Северному морскому пути. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона после рабочей встречи губернатора области Игоря Орлова и генерального директора ООО «Коско Шиппинг лайнс (Раша)» Ту Дэминем.

Представитель китайской стороны отметил, что его главной задачей является подготовить детальный доклад о строительстве в Архангельске глубоководного порта. По его словам, этот проект вызвал большой интерес в Китае.

«Мы надеемся на скорейшее завершение строительства. Это даст возможности заходить в порт судам большего тоннажа, а значит — увеличить грузопоток», — заявил Ту Дэминем.

Как заявил Орлов, власти Архангельской области также заинтересованы в сотрудничестве и готовы оказать поддержку в работе с предпринимательским сообществом региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Китай еще в 2016 году подтвердил свою заинтересованность в использовании Северного морского пути для доставки своих товаров в Европу. Российская сторона также неоднократно заявляла о том, что будущее транзитных перевозок по СМП связывает именно с Китаем.

Читайте также: В Петербург по Севморпути впервые пришёл китайский сухогруз

Эстония надеется на «себя» и китайские контейнеры

В 2018 году инвестиции в ГАО «Эстонская железная дорога» (Eesti Raudtee) составят 8 млн евро. Работы будет вестись на участках Тапа—Тарту и Тапа—Нарва, что позволит повысить скорость до 135 км/ч. Об этом руководитель предприятия Eesti Raudtee Эрик Лайдвеэ, передает rus.err.ee.

По его словам, также правительство дало указание восстановить железнодорожное полотно по направлению Рийзипере—Турба, на что также выделено 8 млн евро. При этом объем транзитных грузов в восточном направлении за последние 8 месяцев сократился на 6%, а убыток акционерного общества «Эстонская железная дорога» уже превысил отметку в 10 млн евро. В руководстве предприятия уверены, что такие проблемы связаны с устаревшей инфраструктурой, и ситуация может улучшиться.

Как отмечает Эрик Лайдвеэ, большие надежды возлагаются на контейнеры из Китая, составы по направлению Север—Юг, которые доставляют товар на экспорт в Финляндию, а также на внутренние перевозки.

Как сообщало ИА REGNUM, потоки грузов по эстонским железных дорогам в 2016 году снизились на 18,7% до 12,5 млн тонн, доходы Eesti Raudtee упали на 10,6% до 43,3 млн евро, убытки возросли на 70,9% до 10,8 млн евро.

Rosmorport.ru Баржа «Трудовая» ФГУП «Росморпорт»

Калининград наращивает контейнерооборот

Несмотря на ряд трудностей, порты российской Балтики наращивают контейнерный грузооборот, однако эти грузы можно потерять, если оперативно не решить инфраструктурные проблемы, сообщает «Российская газета».

Так, по итогам семи месяцев 2017 года объем перегрузки контейнеров в калининградском порту вырос на 30%.

Читайте также: Калининград: «Мы не выживем, если не договоримся с Литвой и Белоруссией»

«В ближайшие годы, опираясь на планы калининградских предприятий, мы также намерены существенно нарастить грузооборот, — рассказал Алексей Павлов, генеральный директор Балтийской стивидорной компании (БСК), через терминал которой проходит свыше 50% всех контейнерных грузов калининградского региона. — В частности, крупнейшая компания по производству автомобилей в Калининградской области («Автотор» — прим. ИА REGNUM ) планирует к 2022 году увеличить количество собираемых авто с 90 тысяч практически до 250 тысяч единиц. Рост ожидается и по итогам текущего года — объем производства автомобилей должен составить порядка 140 тысяч штук».

Читайте также: Остров невезения: когда Калининград вырвется из блокады Литвы и Белоруссии?

На сегодняшний момент БСК и ФГУП «Росморпорт» реализуют в порту Балтийска инвестиционный проект — финансирование по линии федерального учреждения составляет 1,2 миллиарда рублей, инвестиции стивидоров — 1,3 миллиарда рублей.

Производится реконструкция причала №82, а также строительство сопутствующей инфраструктуры — площадок, административных зданий и прочих сооружений. По словам заместителя директора Северо-Западного бассейнового терминала ФГУП «Росморпорт» Андрея Мошкова, только на этом терминале можно будет осуществлять обработку порядка 300 тысяч TEU. Общая мощность порта составит как минимум 400 тысяч TEU .