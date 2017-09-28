Состоявшийся 25 сентября референдум в Иракском Курдистане завершился с вполне предсказуемым результатом — по подсчетам центральной избирательной комиссии, 93% участников плебисцита поддержали независимость Курдистана, «против» проголосовало только 6,71% избирателей. Таким образом, старт созданию нового государства, численность населения которого может составить от 20 до 40 млн человек, на Ближнем Востоке дан. В какие конкретно сроки Курдистан обретет реальную независимость — говорить пока рано. Однако тот факт, что многомиллионный народ, несколько столетий стремящийся обрести свою государственность, имеет на это право — сомнению не подлежит.

Иван Шилов ИА REGNUM Курдистан

Об этом, в частности, в интервью курдскому телеканалу «Рудав» в конце июля текущего года сказал и министр иностранных дел России Сергей Лавров, отмечая, что реализация планов Иракского Курдистана провести референдум о независимости должна идти в рамках международного права:

«Мы исходим из того, что законные устремления курдов, как и других народов, необходимо реализовывать в рамках имеющихся норм международного права. Это касается и того решения о проведении референдума, которое, как мы понимаем, было окончательно принято в Эрбиле».

По его словам, подавляющее большинство жителей автономии поддерживает проведение референдума. «Мы заинтересованы в том, чтобы курдский народ, как и любой другой народ на планете, реализовывал свои законные чаяния и устремления, разумеется, учитывая историю Ирака, в том числе новейшую, после того, что произошло в 2003 году, когда состоялась противозаконная агрессия, и ведомые США внешние силы по большому счету разрушили государство, которое теперь приходится не без труда восстанавливать», — отметил глава МИД России.

jan Sefti Курдские военизированные формирования «Пешмерга» («идущие на смерть»)

В этом контексте не случайна точка зрения командующего курдскими военизированными формированиями — пешмерга — генерала Сирвана Барзани, который пояснил, что относится к опасениям соседей относительно появления независимого курдского государства с пониманием. Но одновременно напомнил, что создание независимого государства было их мечтой на протяжении последних ста лет. Кроме того, он абсолютно прав в следующем: «какой смысл от единого Ирака, о единстве которого твердит весь мир? Каждый день мы оплачиваем это своей кровью — такова цена нашего нахождения в Ираке. Что, мы должны участвовать вместе с ними в убийстве друг друга? Мы не хотим воевать».

С этой мыслью нельзя не согласиться — Ирак уже по факту распался. Дальнейшее пребывание трех различных национально-религиозных групп в одном государстве ничем не мотивировано. Соответственно, он прав в том, что мир в Ираке насупит гораздо быстрее, когда все три национально-религиозные части этого государства (курды, сунниты и шииты) получат свои государства. Шииты при этом вполне могут в дальнейшем объединиться с Ираном, и это будет для Тегерана хорошей территориальной компенсацией за будущее отделение иранского Курдистана.

Создание Курдистана, несомненно, окажет огромное влияние на весь Ближний Восток. Какими могут быть следствия появления нового достаточно крупного государства в этом регионе? Во-первых, несомненно, что соседи Курдистана — Турция, Иран, сам Ирак, Сирия — будут против этого, так как это повлечет со временем и соответствующие процессы на их территориях.

jan Sefti Курды

Во-вторых, это приведет к определенному росту напряженности во всем регионе. Сложно сказать, насколько долговременным будет это процесс, но на пять-восемь лет напряжение гарантировано. Крупной войны ожидать не стоит — агрессором никто из прилегающих стран быть не захочет. Курды же не будут одновременно воевать на всех направлениях, а будут постепенно создавать свое государство — они столько лет терпели и обладают необходимой государственной и исторической мудростью, чтобы самим не разрушить здание собственной государственности.

Возможны столкновения курдов и иракцев из-за нефтяных полей, например, Киркука. Но чем это угрожает национальным интересам России? Ничем, даже наоборот — поставки оружия увеличатся, цена на нефть вырастет. Данная ситуация создает хорошие шансы для продвижения на Ближнем Востоке отлично зарекомендовавшей себя в Сирии российской военной техники. Тем более что Курдистан имеет все необходимые для этого ресурсы.

Вместе с тем ограниченное противостояние, особенно на границах нынешнего Курдистана, будет присутствовать весьма основательно. Об этом говорит и первая реакция на референдум в Иране и Турции, которые одновременно закрыли границу с Иракским Курдистаном и начали военные учения на прилегающих к нему территориях. Однако далее обозначения угрозы применения силы на случай каких-либо эксцессов ситуация, думаю, не зайдет.

jan Sefti «Пешмерга»

В-третьих, референдум в Иракском Курдистане надолго станет одним из факторов глобального ценообразования на нефть, притом фактором, играющим на повышение цены, так как вспыхнуть там может в любой момент, и это, несомненно, отвечает интересам не только России, но и других крупных нефтеэкспортеров. Угрозы Эрдогана заблокировать поставки нефти из Иракского Курдистана — это не более, чем угрозы, поскольку бизнес есть бизнес, особенно семейный.

В-четвертых, образование Курдистана, как и государств суннитов и шиитов с их последующим присоединениям к своим ядерным территориям положительно скажется на международной борьбе с терроризмом. Государственный терроризм возможен только в условиях распада или слабости государства — Ирак и Ливия доказали это своей судьбой, и Сирия, чуть не попавшая в жернова ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — тому лишнее подтверждение. И если на территории нынешнего псевдогосударственного Ирака и Ливии будут восстановлены новые и сильные государства, то терроризм вернется к своему прежнему состоянию.

То есть, на самом деле, формирование Курдистана, если за этим стоят только США и Израиль, означает удар по терроризму, что противоречит мнению многих отечественных экспертов о том, что именно эти две страны стоят за образованием Курдистана с целью расширить зону действия террористов на Ближнем Востоке. Также создание Курдистана противоречит идее Большого Израиля, как об этом пишут некоторые эксперты, так как Иран получит серьезную компенсацию за счет территорий иракских шиитов и напрямую выйдет к границам Сирии, чего так не хочет допустить Тель-Авив. Я не говорю уже о многих других аспектах позитивного значения образования Курдистана.

То есть, на самом деле, в этой части ситуация с образованием Курдистана гораздо сложнее, чем в черно-белой трактовке: «Таким образом, референдум о создании независимого курдского государств на территории Ирака способен резко обострить ситуацию не только в Ираке, но и в Сирии. Привести к войне между собой вчерашних союзников против террористов, сильно запутать ситуацию и дать США новые возможности для игры на этой «шахматной доске».

jan Sefti Горная река

Почему создание Курдистана дает шанс и возможности играть на «шахматной доске» только США — мне глубоко непонятно. При всех вариантах развития ситуации на Ближнем Востоке Россия должна отобрать у США статус «глобального разводящего», и тогда при всех противоречиях в двусторонних отношениях и нежелании отдельных местных элит говорить с Москвой они вынуждены будут это делать — нравится им это или нет.

Любое изменение ситуации — это не только риск ее ухудшить, но и шанс ее улучшить. И отечественная дипломатия на Ближнем Востоке, и не только в этом регионе, но и других, последние годы демонстрирует полное понимание этого тезиса. И, используя открывающиеся перспективы и шансы, при всех их рисках, в том числе со стороны США и других мировых игроков, активно изменяет регион в соответствии с национально-государственными интересами России.

На мой взгляд, образование независимого Курдистана идет в полном соответствии с этими интересами, так как имеет огромную базу взаимовыгодного сотрудничества — как в части работы на мировом нефтяном и газовом рынке, как в области ВТС, так и по ряду других направлений. Также немаловажно, что формирование Курдистана в его исторических границах позволит и некоторым другим странам региона занять более адекватную их политическому и экономическому весу место в мире, перестав шантажировать Россию своими мелкими интригами.