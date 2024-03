С тех пор как американское направление внешней политики Киева было, к пущей радости шефа МИД П. Климкина, у которого после этого гора с плеч свалилась, отдано на откуп лоббистской кампании, шума в украинско-американских отношениях стало много, а толку еще меньше, чем было. Фотосессии следуют одна за другой, мероприятия сменяются с такой скоростью, что клиент едва успевает пот со лба утереть, дух перевести да галстук сменить. Речи представителей принимающей стороны становятся всё любезнее. Интерес со стороны СМИ — всё заметнее. В общем, лоббисты стараются. Дармовой хлеб им ни к чему, им подавай тот, что они заработали. Дело свое они знают туго, делают его четко и профессионально. Только вот незадача: оно — дело — состоит не в достижении клиентами практических результатов, а в организации для них представительских шоу. Тех самых, которые, как говорят в англоязычном мире, must go on. Тогда и контракты будут продлеваться не один и не два раза, и суммы гонораров расти.

Дональд Трамп

Визит П. Порошенко за океан для участия в 72-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН и для встречи с Д. Трампом стал лишним подтверждением хорошо известной всем, кроме, похоже, нас, украинцев, истины, что лоббизм — это хорошо, но недостаточно. По целому ряду формальных признаков и показателей визит можно было бы считать вполне успешным. Список встреч на полях сессии выглядит достаточно внушительно. Перечень откликов в медиа способен впечатлить самых требовательных знатоков. Прогресс особенно заметен при сравнении этого визита с ходом прежних вояжей, которые готовились силами МИД и посольства Украины в США. На их фоне успех очевиден. А вот практических результатов этого, вроде бы, успеха, увы, не видно. И не потому, что смотреть надо уметь, а потому, что их нет.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бигуди

После часовой беседы с Д. Трампом П. Порошенко вышел, не солоно хлебавши. Кроме лестных слов об успехах украинских реформ и улучшении жизни в Украине под его руководством (ха-ха-ха! сколько же такая реплика стоит по лоббистским расценкам, а?), он не услышал ровным счетом ничего, что могло бы быть похоже на реальную поддержку. Ни-че-го! Мало того. Ему еще работы подбросили, вроде, у него ее без того недостает. «Борись с коррупцией» и «позаботься об американских фирмах», — сказал ему Д. Трамп. Должны были говорить о «Джевелинах» и о его — Порошенко — втором президентском сроке. Вместо этого — «борись» и «позаботься». Как это понимать? Что с этим теперь делать? С кем бороться? О ком заботиться?

Самого Петра Алексеевича и его соратников, конечно, радует уже тот факт, что его к Д. Трампу завели. Во второй раз всего за несколько месяцев! По нынешним временам, в теперешних украинских внутриполитических реалиях такая честь дорогого стоит. Это обстоятельство указывает на то, что П. Порошенко у Д. Трампа не списан со счетов, как это прогнозировали многие эксперты и наблюдатели и на Украине, и в России, и в других странах. Окончательно за поддержку им и его людьми Х. Клинтон не прощен, но и не списан. Его оставили на испытательном сроке. В этот приезд в Америку ему от американского президента поступили новые вводные, выполнив которые, он, возможно, получит право поинтересоваться своей дальнейшей судьбой.

В Киеве не первую неделю и даже не первый месяц поговаривают о том, что в администрации президента уже приступили к планированию новой президентской избирательной кампании, по итогам которой нынешний хозяин Банковой будет избран на второй срок. Верится с трудом. Как можно планировать кампанию, когда остаются неизвестными ее краеугольные параметры: побеждать ли в первом туре, или все-таки во втором, сколько кому процентов набирать, в конце концов, кому кого побеждать? В 2014 было проще: В. Нуланд сказала, что он победит в первом туре, набрав около 55 процентов, он и победил, и набрал. Теперь же К. Волкер молчит, кивая на Д. Трампа, а Д. Трамп говорит: «борись» и «позаботься».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Попрошайка

А по «Джевелинам» американцы П. Порошенко чуть ли не откровенно кинули в лучших традициях постсоветского бизнеса. Обещали-обещали, а когда на встрече двух президентов один из них в предвкушении удачи задал прямой вопрос: когда, дескать, будут «Джевелины»? — другой президент не то что не ответил, даже внимания не обратил. Поставив первого в идиотское положение. Тому потом пришлось перед СМИ кривляться да изворачиваться, рассказывая сказки о том, что Украине «Джевелины» не очень-то нужны, что она, мол, сама такие противотанковые ракеты мастерит, что закачаешься. Могла бы, мол, и Америке их продавать. Для усиления, так сказать, боевого потенциала армии США. Это — перед американскими СМИ. Свои, украинские, оказались молодцами, сыпать соль на мозоль не стали, предпочтя сделать вид, что никто ничего не понял и не заметил.

Что остается в сухом остатке? Пустые разговоры об успешном двустороннем экономическом сотрудничестве, которые приходится сопровождать фантастическими рассказами о «сотнях тысяч рабочих мест», которые, мол, в результате этого появляются в США и особенно на Украине. Запущенный вдогонку президентскими политтехнологами и повторенный им самим постфактум, уже из Канады, тезис, согласно которому, благодаря личному вмешательству П. Порошенко и его влиянию на Д. Трампа (sic!) удалось в последний момент остановить план Москвы по организации миротворческой миссии ООН для Донбасса. Вот, пожалуй, и всё. Увы, всё.