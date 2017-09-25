Глобальные инструменты управления миром, сложившиеся после Второй мировой войны, — ООН, МВФ и ряд других, все более приходят в упадок. Об этом говорит слишком многое: невозможность в рамках ООН решить основные противоречия между ведущими мировыми игроками, неспособность МВФ стать залогом устойчивого финансового развития всех членов организации в силу неоколониального характера самой организации и так далее.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Вот и на прошлой неделе Генеральная Ассамблея ООН стала поводом поговорить о кардинальной перестройке организации. С такого рода предложениями фактически синхронно выступили США и Франция с Мексикой. Франция, несмотря на то, что является членом Совбеза ООН с правом вето, выступила с предложением об отмене этого самого права вето и провела соответствующую работу среди членов организации.

В результате госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан заявил на заседании в штаб-квартире ООН, что инициативу об ограничении права вето в Совбезе поддерживают более 100 стран. По его мнению, поддержка столь большим количество стран инициативы, выдвинутой Францией и Мексикой, означает, «что больше половины государств — членов ООН понимают, насколько она выгодна». Речь, по словам дипломата, о добровольном отказе от права вето для постоянных членов Совбеза, когда речь идет о массовых зверствах: «Повторение кровавых конфликтов по типу сирийского — только вопрос времени, и у международного сообщества должны быть более эффективные инструменты, чтобы останавливать такие трагедии».

Такое ощущение, что дипломат не понимает, что если «зверства» были в мире тогда, когда у пяти ведущих стран мира было право вето, то, как только это право будет ликвидировано, количество «зверств» возрастет на порядки. В связи с этим возникает логичный вопрос — что стоит за данной инициативой Макрона? Ответ может быть только один — лидеры западного мира давно работают во многом на пиар, абсолютно не думая о том, что будет после них, — ведь у них нет идей, и думать им, по большому счету, не о ком.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

Напомню, что, например, сам 39-летний президент Франции Эммануэль Макрон является бездетным. Как и премьер-министр Британии Тереза Мэй, которая замужем, но бездетна. Такая же ситуация в личной жизни у первого министра Шотландии Николы Стерджен. Та же канцлер Германии Ангела Меркель замужем была дважды, но детей у нее также нет. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте холост и бездетен. Председатель Совета министров Италии Паоло Джентилони женат, однако детей у семьи нет. Премьер-министр Швеции Стефан Левен также не имеет детей. Нет информации о детях двух последних премьер-министров Люксембурга. Действующий же премьер Ксавье Беттель — открытый гей, вступивший в 2015 году в гомосексуальный брак. Не сообщается о потомстве его предшественника Жан-Клода Юнкера.

Вот каковы реалии западного мира. Поэтому сложно ожидать от бездетного мужчины 39 лет, президента Франции, при этом тратящего на парфюмерию, визажистов и прочую женскую белиберду более 25 тысяч евро в месяц, чего-то геополитически осмысленного. Кукла — она и во Франции кукла. О том, что у данной инициативы мало шансов на успех, говорит то, что против нее выступили сразу три члена Совбеза ООН — Россия, Китай и США. Эта история лишний раз подтверждает ту простую мысль, что громко квакать умеют не только лягушки.

Естественно, не мог не «порадовать мир» своей реформой ООН и ведущий мировой «твиттермен» Дональд Трамп. Разрыв в интеллекте ощущается по сравнению с французом серьезный — вместо одного пункта сразу десять и, соответственно, поддержка 128 стран — членов ООН из 193. Суть предложений Трампа состоит в том, что мир должен состоять из сильных суверенных государств, которые, обладая сильными армиями и экономиками, вступая в союзы, будут управлять миром эффективно. То есть очередное бла-бла-бла за все хорошее против всего плохого.

Сколько таких предложений было за долгую историю ООН — не счесть, однако воз и ныне там. Нельзя представить, что Трамп не понимает простой истины — что прежде, чем предлагать любой вариант реформы ООН, надо согласовать его с четырьмя другими членами Совбеза ООН, иначе ничего не будет, так как все остальное — простое сотрясение воздуха. Даже если 191 государство будет «за» — кто они такие без голосов оставшихся двух?

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Трамп не Клинтон, который, по словам Бориса Ельцина, на пару секунд забыл, что такое Россия. Соответственно, и здесь возникает вопрос — если за предложением не стоит никакой стратегии, то что тогда за ним стоит? Ответ такой же, как и в первом случае, — исключительно пиар для решения внутренних проблем. В случае Макрона социологи уже отметили увеличение его рейтинга после предложения Франции о реформе Совбеза ООН. Понятно, что это на две-три недели, не больше, пока рабочие и средний класс Франции вновь не вернутся к теме радикального сокращения Макроном социального пакета французов.

У Трампа ситуация аналогичная — надо наращивать внутренний рейтинг, чтобы избежать импичмента. Чем больше у него будет голосов избирателей, тем меньше шансов на то, что объединенная команда «демонократов» и республиканцев поставит данный вопрос на рассмотрение. Идет война на выживание, поэтому тут и не так раскорячишься. О том, что данные предложения относятся исключительно к необходимому их инициаторам информационному шуму, свидетельствует и реакция главы российского МИД Сергея Лаврова, который полностью проигнорировал французское предложение и с иронией согласился с американским, подтвердив, что можно и срезать у ООН лишний накопившийся жирок.

Тем не менее в сухом остатке мы имеем то же, что и раньше — любая серьезная реформа ООН будет либо следствием Третьей мировой войны, либо ее началом, на что сегодня никто из традиционных поджигателей, очевидно, не готов. Поэтому можно с улыбкой и поиронизировать. Вместе с тем, если говорить серьезно, идея о том, что миру предстоит новое глобальное переформатирование, сегодня ни у кого не вызывает сомнений. Вопрос только в одном — погрузится ли после этого военно-политического коллапса человечество в пучину социально-исторической деградации или сохранит остатки рациональной культуры и мышления. Однако в том, что Третья мировая война будет означать конец Библейского проекта, — сомневаться не приходится.