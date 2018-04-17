После публикации в ИА REGNUM моей статьи «Изверги в белых халатах» читатели интересовались, как современные японцы оценивают чудовищные злодеяния своих соотечественников, испытывавших на живых людях запрещенное международными конвенциями бактериологическое оружие и всерьез готовившиеся для достижения мирового господства обречь народы неугодных стран на гибель от смертоносных бактерий, вирусов и ядовитых химических веществ.

Комплекс зданий, принадлежавших Отряду 731

Ответить однозначно на этот вопрос непросто. Ибо Япония в идеологических и политических пристрастиях отнюдь не однородна. Здесь активно действуют поддерживаемые крупным капиталом профашистские националистические организации, не желающие смириться с поражением Японии в войне и жаждущие реванша. Такие настроения отмечаются не только в маргинальных слоях общества, но и в правящем политическом классе.

Генерал Сиро Исии, командир Отряда 731

Это находит проявление, в частности, в содержании школьных учебников. В послевоенные десятилетия осуждения милитаристского режима, подъема демократических, антивоенных сил в сфере образования чувствовалось влияние левых и центристских сил, выступавших за следование мирной конституции страны, недопущение возрождения шовинистической идеологии «японизма». Тогда из учебников и рассказов учителей школьники узнавали о преступлениях японских политиков и военных, бесчинствах, творимых японскими «самураями» на завоеванных территориях.

Поправение, начиная с 80-х годов прошлого века, политической жизни в Японии сопровождалось требованием «отказаться от мазохизма в истории», не допускать включения в школьные программы фактов, «дискредитирующих» прежний режим. Будучи не в состоянии опровергнуть события прошлого и документы, их подтверждающие, составители «новых учебников» избрали путь замалчивания наиболее вопиющих преступных деяний японской военщины. Это относится и к кровавой резне женщин, детей и стариков в захваченном японцами в 1937 г. китайском городе Нанкине, и к принуждению девушек, включая малолетних, из оккупированных стран предоставлять сексуальные услуги японской солдатне, и к жестокости в отношении военнопленных. В перечне «неудобных» фактов и бесчеловечные «опыты» над людьми при разработке запрещенных международными соглашениями бактериологического и химического оружия.

Попытки властей сокрыть от японской молодежи свидетельства об ужасных, поистине страшных «экспериментах» японских изуверов-врачей встречают протест совестливых японцев. Они требуют полного раскрытия сведений об «отряде № 731» и других секретных лабораториях, где в качестве оружия в огромном количестве вырабатывались смертоносные вирусы и бактерии, и искреннего покаяния и извинений за эту преступную деятельность.

В Японии существует организация, ставящая целью сбор фактов и материалов о центрах бактериологической войны, поиск свидетелей, издание документов, создание документальных фильмов, раскрывающих содержание деятельности секретных частей и подразделений бактериологической войны. Члены организации открыто противостоят попыткам вычеркнуть из памяти японского народа черные страницы милитаристского прошлого, воспитать новые поколения «в духе гордости за прекрасную Японию».

Борьба за историческую правду, недопущение повторения трагического прошлого приобретает в Японии разнообразные формы. Так, в крупном японском портовом городе Кобэ существует музыкальная ассоциация «Поющая Япония». Хор города, который является членом данной ассоциации, обратился с просьбой к композитору Синъитиро Икэбэ сочинить произведение на сюжет документального романа «Кухня дьявола» Сэйити Моримуры, рассказывающего об «отряде № 731». На сегодняшний день Икэбэ является одним из самых известных композиторов Японии, пишущих музыку для кино. Он автор музыки к всемирно известным японским фильмам «Кагэмуся» («Тень воина»), «Легенда о Нараяме», а также еще, как сообщается, более чем к 470 кино‑ и телефильмам.

Жертва Отряда 731

Композитор и писатель совместно создали по мотивам романа сюиту для смешанного хора, названную «Покаяние». Впервые произведение было исполнено хором города Кобэ в 1984 году. Затем последовала непрерывная серия концертов по всей стране. Была поставлена задача исполнить сочинение в каждой из 47 префектур Японии.

2 сентября 1990 года, в день годовщины подписания японским императорским правительством акта о безоговорочной капитуляции композитор Икэбэ впервые сам дирижировал исполнявшим его произведение хором. Исполнение было посвящено 40-летия со дня основания Общества дружбы Японии и Китая.

В одном из материалов, посвященных рассказу о необычном японском хоре и его репертуаре, говорится: «Все участники выступления поют только об одном — о недопустимости повторения войны, в которой, по данным Института социальных наук Китая, было убито свыше 20 миллионов мирных жителей Китая. Эти выступления — своеобразный душевный порыв, исходящий из глубины души жителей Японии, желающих мира во всём мире.

Впервые в истории хорового искусства Японии ассоциация «Поющая Япония» и Всеяпонский хоровой союз совместно исполняют сюиту «Покаяние». Этот своеобразный реквием по 3000 жертв «отряда № 731» — послание всему миру».

Особое внимание организаторы гастролей хора придают выступлениям в Китае, на территории которого разрабатывалось бактериологическое оружие. В августе 2005 года состоялись концерты в Пекине (Пекинский концертный зал) и в городе Нанкин (концертный зал Консерватории).

Руководители хора сообщают: «В июле 2007 года произведение прозвучало в бывшем концлагере Освенцим, в котором, как и в «отряде № 731», совершались самые ужасные военные преступления ХХ века. Концерт послужил началом первого европейского турне, прошедшего в Польше и Чехии. Финальная часть выступления всегда сопровождалась овациями встававших со своих мест слушателей. Это позволило с новой силой ощутить, что у люди во всех уголках мира не приемлют войну.

Наши выступления произвели глубокое впечатление на китайскую публику, оценившую его как вклад в развитие дружественных отношений двух стран.

В июле 2010 года проект впервые был представлен в Южной Корее, которая на протяжении 35 лет и вплоть до окончания Второй мировой войны являлась японской колонией. В Сеуле и Чхонджу люди с овациями вставали со своих мест, как только выступление заканчивалось. Они говорили: «Теперь мы сможем простить японцев». В этот миг невидимая стена, разделявшая страны, просто исчезла…

Участники проекта «Кухня дьявола» считают: для того, чтобы Япония стала настоящим членом мирового сообщества, она должна взглянуть в лицо истории, правильно осмыслить исторические факты и искренне признать свою вину перед азиатами. Кроме того, Япония должна передать память вины следующим поколениям. В концерте, который проходил в префектуре Сага, приняло участие большое количество японских школьников. Несмотря на всю сложность произведения, они восприняли произведение с максимально возможной ответственностью.

松岡明芳 Здание в Харбине, принадлежавшее Отряду 731

«11 марта 2011 года произошло невиданное в истории страны катастрофическое землетрясение, которое сопровождалось крупнейшей атомной аварией на АЭС «Фукусима — 1». Впервые жители страны осознали, как много атомных электростанций построено на морском побережье Японии, и какую страшную опасность они из себя представляют. Эта трагедия еще раз напомнила всем о ценности человеческой жизни, она чётко дала понять невозможность сосуществования человека и атомной энергетики. Всё это лишь усилило наше стремление донести до всех уголков земли важность мира и мирного сосуществования. Участники проекта надеются, что количество людей, которые услышат сюиту «Покаяние» будет постоянно расти и это послание проникнет в сердца всех жителей планеты!»

Руины здания в Харбине, принадлежавшего Отряду 731

Четыре года назад состоялось премьера исполнения сюиты «Покаяние» и в нашей стране. Концерты проходили в Большом зале столичной консерватории, а также в Санкт-Петербурге. Присутствовал и сам автор произведения. На состоявшейся в Москве пресс-конференции Синъитиро Икэбэ сказал:

«Своим исполнением мы, как можем, делаем какие-то шаги к верному будущему, будущему без войны. Пока мы не будем правильно воспринимать свое прошлое, пока не будем сознавать, что мы сотворили, что мы причинили другим, мы будем оставаться в роли жертвы, которая будет оценивать только ущерб, понесенный нами. Может быть, это прозвучит странным, но я молюсь о том дне, когда это произведение будет уже не нужным».

Репортаж о прошедшем в Москве исполнении сюиты «Покаяние» корреспондент РИА Новости заключила словами: «Долго аплодировали и рыдали. Громко приветствовали композитора, дирижера и всех участников концерта. На бис пели «Катюшу» по-японски и на русском. Расходиться никто не хотел. Благодарили и обсуждали произошедшее в фойе зала после концерта.

Через день Всеяпонский хор спел «Покаяние» в Санкт-Петербургской капелле имени Глинки. Ранее сюиту исполнили в нескольких городах Японии, Китая, Южной Кореи, Чехии и Польши.

Участники хора продолжат обращаться ко всем народам на Земном шаре с призывом к миру после гастролей в России. Чтобы войны больше не было. Чтобы война больше никогда и нигде не повторилась».